Tử vi tuần mới (3-9/10/2022), con giáp nào trục trặc tình cảm lẫn sự nghiệp?

Phương diện tài lộc có chút ít khởi sắc vào đầu tuần, nhưng khoảng thời gian sau đó thì có dấu hiệu chững lại. Vì thế, bản mệnh cần nhanh chóng chớp lấy cơ hội, còn nếu chần chừ, do dự thì dễ để lỡ thời cơ vào tay người khác, tài chính khó cải thiện.

Người tuổi Tý là con giáp xui xẻo tuần này, vì thế bạn cần xác định tinh thần đối diện với những điều không mong muốn. Sự nghiệp của bản mệnh không thuận lợi, đặc biệt là vào những ngày đầu tuần. Bạn có thể phải đối diện với sự chèn ép hoặc cô lập của mọi người xung quanh, đến cuối tuần thì mọi việc mới dần hòa hoãn.

Sao Thiên Cẩu còn chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhé.

Phương diện tình cảm cũng không mấy khả quan. Vợ chồng bạn rơi vào những cuộc tranh cãi triền miên do các quan điểm trái ngược. Khuyên đôi bên hãy hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe nửa kia, không nên nghiêm trọng hóa các vấn đề.

Tuổi Dần

Tử vi hàng tuần dự báo tuổi Dần thường xuyên gặp phải khó khăn trong sự nghiệp vào tuần này. Thiên Quan và Thương Quan cho thấy bạn có thể bị cấp trên chèn ép. Dù lập trường của bạn có đúng đắn đến mấy, bạn cũng chớ nên nói những lời mang tính công kích, thậm chí là ảnh hưởng đến thể diện của người làm lãnh đạo. Việc làm ấy không có lợi cho bất cứ ai.

Chuyện làm ăn có nhiều điểm sáng từ giữa tuần. Bạn chỉ cần cố gắng không ngừng trong khoảng thời gian này thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công xứng đáng. Người làm ăn nếu nắm bắt đúng cơ hội thì bạn dễ đạt được mục tiêu mà mình đặt ra từ trước đó, đem lại lợi nhuận bất ngờ, giúp cải thiện đời sống gia đình.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần dần có dấu hiệu cải thiện hơn vào khoảng thời gian cuối tuần. Sau một vài khúc mắc thì hai người đã dần hiểu nhau hơn. Sự bao dung, thấu hiểu sẽ giúp hai người vượt qua nhiều khó khăn, trắc trở trong tương lai.

Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Tuổi Thân

Tuần này trôi qua một cách khó khăn đối với người tuổi Thân. Bạn phải chịu sự chèn ép của cấp trên cũng như phải nghe lời điều tiếng từ đồng nghiệp, vì thế mà bạn khó có thể tập trung vào công việc, dễ để xảy ra sai sót.

Phương diện tài lộc chưa có sự phát triển nào đáng chú ý. Có lẽ bạn đang đi mãi trong một lối mòn nên dễ dàng bị đối thủ vượt mặt, khách hàng quay lưng. Con giáp này cần bình tĩnh nhìn nhận lại phương hướng của bản thân để có những thay đổi phù hợp.

Tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này nhìn chung khá ảm đạm. Bạn và người ấy dường như vẫn chưa thực sự hiểu nhau nên mỗi người vẫn sẽ giữ những suy nghĩ riêng ở trong lòng. Đừng để điều này khiến quan hệ đôi bên nảy sinh khoảng cách. Hai người cần tiếp tục trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Có điều, sao Dịch Mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

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