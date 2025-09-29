Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 29/09/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ trong tuần mới (29/9 đến 5/10/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), Tam Hội mang tới một người thấu hiểu cho những gì mà con giáp tuổi Dậu phải trải qua, nhờ đó mà bản mệnh có cơ hội bày tỏ rất nhiều với họ. Thế nhưng có những bí mật bạn cũng cần giấu kín vì không hẳn người ấy có thể thông cảm với tất cả mọi vấn đề mà bạn gặp đâu nhé.

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh trở nên tươi trẻ, lạc quan hơn bất chấp hoàn cảnh hiện tại và dường như một nửa của bạn cảm nhận được năng lượng ấy. Vận trình tình cảm của bạn được cải thiện rõ rệt trong thời gian này.

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch phù hợp để đạt đến thành công. 

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong tuần này. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), sự xuất hiện của Chính Ấn đảm bảo cho người tuổi Ngọ phát huy năng lực của mình, giành lấy cơ hội để lọt vào mắt xanh của quý nhân. Những gì bạn làm chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng của bạn tới đâu, đừng chỉ biết nói mà không hành động thực tế.

Tử vi tuần mới (29/9 đến 5/10/2025), 3 con giáp vận ĐỎ nhất, tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý, sự nghiệp hanh thông, giàu sang bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Về mặt tình cảm, có vẻ bạn đang cực kì hứng thú với một người nào đó nhưng lại chưa thật sự chắc chắn về tương lai của mối quan hệ này. Giữa hai bạn còn nhiều trái ngược chưa thể tìm ra cách để dung hòa với nhau. Vậy thì cứ từ từ tìm hiểu nhau, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời bạn mong muốn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2025, 3 con giáp làm thì ít mà hưởng thì nhiều, thu nhập tăng ầm ầm, đầu tư sinh lời sinh lộc, sự nghiệp sang trang

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2025, 3 con giáp làm thì ít mà hưởng thì nhiều, thu nhập tăng ầm ầm, đầu tư sinh lời sinh lộc, sự nghiệp sang trang

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp làm thì ít mà hưởng thì nhiều, thu nhập tăng ầm ầm, đầu tư sinh lời sinh lộc, sự nghiệp sang trang vào đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2025 này nhé!

