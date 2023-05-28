Tử vi tuần mới (29/5 - 4/6/2023): Khó thoát số GIÀU SANG, 3 con giáp đụng đâu cũng ra tiền, của nả đầy nhà, TÀI LỘC đầy tay, vận may trải thảm đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 28/05/2023 19:39

Tài lộc phát triển rực rỡ trong tuần này nhờ bản mệnh biết chớp thời cơ đúng lúc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn không phải lo lắng, mệt mỏi. Vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước. Đi đến đâu có người yêu quý đến đó, đặc biệt là các bạn nữ, cái “duyên” trong cách ăn nói khiến bao người nể bạn. 

Cát tinh Thái Âm trợ mệnh giúp tuổi Thìn may mắn trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm trong lĩnh vực phải di chuyển, vận động nhiều. Đầu tuần đến giữa tuần càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. 

Tử vi tuần mới (29/5 - 4/6/2023): Khó thoát số GIÀU SANG, 3 con giáp đụng đâu cũng ra tiền, của nả đầy nhà, TÀI LỘC đầy tay, vận may trải thảm đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay. Đặc biệt là ngày mùng 1 âm lịch giữa tuần, bạn không phải lo lắng gì hết, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người, tiền thưởng cho sự cố gắng khá hậu hĩnh.

Tuy nhiên mặt tình cảm vì lâm Thương Quan nên chủ yếu nói về trục trặc trong gia đình. Cha mẹ và con cái dễ có xích mích, tranh cãi, không hiểu nhau dẫn đến chiến tranh lạnh. Người làm cha làm mẹ có lẽ cần có thời gian tâm sự và đi chơi với con nhiều hơn để gia đình êm ấm.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới, đầu tuần có vẻ hơi khó khăn với tuổi Ngọ nhưng giữa tuần thì may mắn gấp đôi. Những chuỗi ngày gian nan vất vả của bạn sắp qua đi nhường chỗ cho sự thăng tiến. Đặc biệt là nam tuổi Ngọ, mọi mặt đều như ý vẹn toàn. 

Cát tinh Thái Dương mang đến tin vui cho công việc của con giáp này. Ngọ đi làm ăn xa được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là với nam giới. Bạn có tiếng nói trong công việc, không sợ tiểu nhân ức hiếp, càng bị đè nén càng phát huy được năng lực thực sự. 

Tử vi tuần mới (29/5 - 4/6/2023): Khó thoát số GIÀU SANG, 3 con giáp đụng đâu cũng ra tiền, của nả đầy nhà, TÀI LỘC đầy tay, vận may trải thảm đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lộc trong tuần khá ổn áp, cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng, điều này có nghĩa dù làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có thu nhập tốt. Tuổi Ngọ hãy xác định lại mục tiêu phía trước của mình, tranh thủ kiếm tiền thì tuần này là thời điểm đẹp nhất. 

Tuy nhiên đường tình duyên có Thương Quan tác động nên không được may mắn. Tuần này bên nội nhà bạn dễ xảy ra trục trặc, có xích mích nhỏ, làm gì cũng vấp phải khó khăn. Bên cạnh đó, tuổi này cần phải học cách nhìn người, đừng để vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh lừa.

Tuổi Hợi

Tuần này, vận trình tổng thể của tuổi Hợi có xu hướng tồi tệ vào ngày Chủ Nhật. Đây là mà bạn cần chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân. Ngoài ra, mọi việc tương đối ổn định vào khoảng thời gian còn lại. 

Công việc: Người tuổi Hợi có nhiều cơ hội vươn lên trong sự nghiệp vào tuần này nhờ có Thiên Ấn và Chính Ấn phù trợ. Bản mệnh biết đâu là thời điểm mình cần phải sớm nắm bắt cơ hội để phát triển. Với người lãnh đạo, người lãnh đạo khẳng định được vị thế và khiến cấp dưới ngưỡng mộ, tin tưởng. 

Tử vi tuần mới (29/5 - 4/6/2023): Khó thoát số GIÀU SANG, 3 con giáp đụng đâu cũng ra tiền, của nả đầy nhà, TÀI LỘC đầy tay, vận may trải thảm đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc sẽ có dấu hiệu phát triển rực rỡ hơn khi Thiên Tài và Thực Thần xuất hiện vào cuối tuần. Con giáp này nhanh chóng nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng nên đồng tiền chảy vào túi cũng dễ dàng hơn nhiều. Ngoài ra, một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào may mắn của mình. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp trong khoảng thời gian này. Thái Âm khiến nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng. Hi vọng bạn sẽ tìm được người thực sự phù hợp với mình. Người có đôi có cặp đang tận hưởng khoảng thời gian êm đềm và hạnh phúc cùng đối phương. 

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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