Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9): Top 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, đầu tư trúng quả hời lớn, tài lộc nở hoa, vận mệnh sáng ngời ngời

Con giáp may mắn trong tuần mới tới đây sẽ gọi tên ai? Họ sẽ gặp được những cơ hội đáng ngưỡng mộ nào? Hãy tìm câu trả lời dưới bài viết dưới đây!

Tuổi Thân Có thể nói rằng người tuổi Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong tuần mới tới đây. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến. Phương diện tài chính của tuổi Thân phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm này, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ. Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định. Hai bạn luôn tin tưởng vào nhau và coi đối phương là động lực để cố gắng. Trong mắt mọi người, hai bạn là một cặp đôi lý tưởng.

Có thể nói rằng người tuổi Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong tuần mới tới đây - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tuổi Tuất được tử vi dự đoán là con giáp may mắn trong tuần mới này. Con giáp này có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp nếu giữ vững tinh thần thắng không kiêu, bại không nản. Khi gặp phải khó khăn, bạn luôn tự động viên mình cố gắng, khi gặt hái được thành công, bạn cũng không kiêu ngạo, tạo điều kiện để người khác vượt qua mình. Tình hình tài chính của bạn cũng phát triển rực rỡ vào thời điểm này khi có nhiều cát tinh hội tụ. Người làm nghề tự do được giới thiệu cho những hợp đồng làm việc béo bở, người làm kinh doanh thu được lợi nhuận từ mối khách hàng đông đảo, trong khi đó người làm công ăn lương được thưởng nóng vì thành tích gặt hái được. Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh đi nữa, bạn cũng cần phải chi tiêu có chừng mực, nếu không, bạn rất dễ rơi vào tình trạng phải vay mượn mọi người xung quanh.

Tuổi Tuất được tử vi dự đoán là con giáp may mắn trong tuần mới này. Con giáp này có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp nếu giữ vững tinh thần thắng không kiêu, bại không nản - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Trong tuần mới tới này, thành tích công việc sẽ giúp bạn chứng minh vị thế của mình. Tình hình tài chính của con giáp may mắn này cũng có nhiều khởi sắc khi cả Chính Tài và Thiên Tài phù trợ. Người làm công ăn lương được nhận thưởng, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Sao Thiên Đức phù trợ bạn sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi. Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như bạn đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. Trong tuần mới tới này, thành tích công việc sẽ giúp bạn chứng minh vị thế của mình - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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