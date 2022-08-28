Tử vi tuần mới (29/8-4/9): 3 con giáp sự nghiệp rạng rỡ, tài lộc dâng cao, giàu sang vô hạn, gia đạo êm ấm

Đặc biệt từ giữa tuần, tuổi Mùi cơ hội làm ăn sẽ đến mang lại tài lộc, tiền bạc chảy vào túi ào ào, khiến cho người tuổi Mùi thoải mái tận hưởng một cách trọn vẹn, chỉ cần đừng tiêu xài quá phung phí là được.

Tử vi tuần mới của tuổi Mùi sẽ có nhiều khởi sắc, những người tuổi Mùi làm gì cũng dễ dàng thành công. Ngoài ra, tuổi Mùi có thể mở rộng kinh doanh làm gì cũng dễ dàng thành công.

Tử vi tuần mới của tuổi Mùi sẽ có nhiều khởi sắc, những người tuổi Mùi làm gì cũng dễ dàng thành công. Ngoài ra, tuổi Mùi có thể mở rộng kinh doanh làm gì cũng dễ dàng thành công. Ảnh minh họa

Về mặt tình cảm, những người tuổi Mùi cũng có cơ hội trải qua giai đoạn ngọt ngào khi được cảm nhận tình yêu từ mối quan hệ hiện tại.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần tuần mới này tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, hết mình thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi, khiến mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính tuần này. Hãy lắng nghe lời khuyên của quý nhân, bạn sẽ tìm ra con đường phát triển thích hợp cho mình và khắc phục được những vấn đề còn tồn đọng.

Công việc của người tuổi Dần tuần mới này tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới hứa hẹn con giáp tuổi Sửu sẽ được quý nhân tương trợ, công việc của người tuổi Sửu thuận buồm xuôi gió, tin vui liên tiếp. Bạn sẽ nhận được một nguồn năng lượng tuyệt vời để có thể hoàn thành những dự án còn đang dang dở.

Tài vận đại phát, thu nhập tăng cao. Con giáp này có thể thu được lợi nhuận tốt từ việc đầu tư tài chính và tiền thưởng từ công việc

Người tuổi Sửu tìm được nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm hiện tại. Nếu tuần này bạn được giúp đỡ, để củng cố vòng tròn quan hệ của mình, bạn cũng nên trả lại ân huệ đó bằng cách hỗ trợ họ trong những việc khác. Đối với người độc thân nếu gặp phải nhân duyên tốt thì nên nắm bắt kịp thời.

Tài vận đại phát, thu nhập tăng cao. Con giáp này có thể thu được lợi nhuận tốt từ việc đầu tư tài chính và tiền thưởng từ công việc. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm