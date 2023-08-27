Tử vi tuần mới (28/8 - 3/9): Top 3 con giáp tiễn biệt nghèo khó, đếm tiền sái tay, hóa thành đại gia, đi đâu cũng có tổ tiên phù hộ

Tâm linh - Tử vi 27/08/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong tuần mới (28/8 - 3/9) coi chừng tiền rơi bể đầu, tài lộc nhảy vọt.

Tuổi Tý

Thời gian vừa qua, có thể nói rằng người tuổi Tý không gặp nhiều thuận lợi trong cả công việc lẫn tình cảm, thường xuyên gặp phải các loại phiền phức không đáng có. Đặc biệt, có một số người tuổi Tý tính cách tương đối manh động, quyết định dựa theo cảm tính, không suy nghĩ kỹ càng, vì vậy cuối cùng phải hối hận vì những gì mình đã lựa chọn. Cả sự nghiệp lẫn phương diện tình cảm, người tuổi Tý đều gặp một vài vấn đề, bị tiểu nhân chọc phá.

Cũng may, trong tuần mới (28/8 - 3/9), vận thế người tuổi Tý sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp hơn. Nếu như họ có thể quyết đoán, triệt để cắt đứt với quá khứ không mấy sáng sủa, tuổi Tý có thể tránh xa được tiểu nhân, còn gặp được quý nhân tương trợ, bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn.

Tử vi tuần mới (28/8 - 3/9): Top 3 con giáp tiễn biệt nghèo khó, đếm tiền sái tay, hóa thành đại gia, đi đâu cũng có tổ tiên phù hộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ‏

‏Người tuổi Tỵ vốn thông minh lanh lợi, giỏi giao tiếp, bạn bè khắp bốn phương. Họ vừa có được năng lực xuất sắc, vừa giỏi phán đoán, suy nghĩ tỉ mỉ, thường có thể xử lý mọi việc một cách xuất chúng. ‏

Trong tuần mới (28/8 - 3/9), bản mệnh sẽ có tài lộc dồi dào, hanh thông về mọi mặt. Trong sự nghiệp, họ dễ gặp được quý nhân phù trợ, không chỉ nhận được sự tin tưởng, khen ngợi của khách hàng mà còn được cấp trên đánh giá cao. Những dấu hiệu thuận lợi này đều có thể mang đến cho họ nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương.‏

‏Đồng thời, những người này đã có kinh nghiệm dày dạn sau một thời gian bươn chải, phải vượt qua nhiều khó khăn. Đây là lúc họ tận dụng những kinh nghiệm đã qua để làm việc ngày càng có hiệu suất cao hơn. Nhờ tâm thế không ngừng nỗ lực, con giáp này có kinh tế ngày càng thịnh vượng, thảnh thơi sống qua ngày, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không còn lo gặp rắc rối nữa.

Tử vi tuần mới (28/8 - 3/9): Top 3 con giáp tiễn biệt nghèo khó, đếm tiền sái tay, hóa thành đại gia, đi đâu cũng có tổ tiên phù hộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất thông minh, nhanh nhẹn, luôn hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.

Trong tuần mới (28/8 - 3/9), những người tuổi Tuất càng có cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của Tuất.

Tuổi Tuất còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Cộng thêm khí chất của bản thân, con giáp này chẳng mấy chốc sẽ tự tay gây dựng được sự nghiệp.

Tử vi tuần mới (28/8 - 3/9): Top 3 con giáp tiễn biệt nghèo khó, đếm tiền sái tay, hóa thành đại gia, đi đâu cũng có tổ tiên phù hộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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