Tử vi tuần mới (28/8 - 3/9): 3 con giáp đón lộc đầy tay, tiền bạc ngập két, gặp dữ hóa lành, vượng khí tăng cao, ai cũng đỏ mắt ghen tị

Tâm linh - Tử vi 26/08/2023 18:25

Tử vi con giáp dự đoán, 3 con giáp dưới đây dễ đổi vận đổi đời trong tuần mới (28/8 - 3/9), giàu sang ngút ngàn, cung tỏa tài lộc.

Tuổi Tý

Trời sinh người cầm tinh con chuột vốn đã thông minh, nhanh nhẹn và có chí tiến thủ. Thế nhưng, những tháng trước con giáp này lại không hề may mắn trong công việc. Biết bao dự án, kế hoạch mà bản mệnh nhúng tay vào làm đều trở nên tan tành, thất bại thảm hại khiến họ “tiền khô cháy túi”.

Tuy nhiên, trong tuần mới (28/8 - 3/9), vận số của người tuổi Tý sẽ có dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Không chỉ thăng quan tiến chức, phúc lộc đầy nhà mà con giáp này còn khẳng định được vị thế trong lĩnh vực mình làm việc. Bên cạnh đó, đường tình duyên của người tuổi Tý cũng đỏ như son, hạnh phúc viên mãn vô vàn.

Vào thời điểm này, vận số của người tuổi Tý sẽ có dấu hiệu khởi sắc đáng kể.

Tử vi tuần mới (28/8 - 3/9): 3 con giáp đón lộc đầy tay, tiền bạc ngập két, gặp dữ hóa lành, vượng khí tăng cao, ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi trong tuần mới (28/8 - 3/9), người tuổi Dần tương đối mạnh mẽ, độc lập và có khả năng tiên phong, sáng tạo.

Con giáp này không sợ nguy hiểm, không muốn cô đơn, dám đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Chỉ cần có mục tiêu là họ luôn tìm được cách để giành được.

Điều này không chỉ nhờ vào sức mạnh và sự linh hoạt của người tuổi Dần mà còn nhờ vào sự hỗ trợ của không ít quý nhân.

Con giáp này người chân thành và tốt bụng, đáng tin cậy trong mọi việc, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhờ vậy mà họ được mọi người yêu quý và tôn trọng. Người tuổi Dần sẽ sớm được đề bạt lên vị trí lãnh đạo nhờ thực lực của mình.

Thời điểm này, con giáp tuổi Dần sẽ có thu hoạch "đầy bồn đầy bát", mọi việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp xán lạn.Họ dễ dàng kiếm được nhiều tiền mà không tốn quá nhiều công sức, cuộc sống tràn ngập tiếng cười.

Tử vi tuần mới (28/8 - 3/9): 3 con giáp đón lộc đầy tay, tiền bạc ngập két, gặp dữ hóa lành, vượng khí tăng cao, ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong tuần mới (28/8 - 3/9), những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Họ được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nên nhìn chung phương diện tài lộc có nhiều điều khả quan. Trong công việc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều có khả năng vượt qua một cách thuận lợi. Khi đó, những giá trị hay thành tựu gặt hái được sẽ ngày một tích lũy, là tiền đề để họ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất vẫn ổn định và vững chắc. Họ cũng có khả năng nhận được những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khoản chi phí, cầm kiểm soát và có ngân sách tích lũy dài hạn. Nếu sa đà vào tiệc tùng, xã giao mà “vung tay quá trán” thì các kế hoạch tài chính trước đó đều bị xáo trộn.

Giai đoạn này, người tuổi Tuất nên duy trì tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, có thể làm việc độc lập nhưng không nên đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn có nhiều bước tiến xa hơn trong tháng. Muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi chưa đủ, cần liên kết tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh.

Tử vi tuần mới (28/8 - 3/9): 3 con giáp đón lộc đầy tay, tiền bạc ngập két, gặp dữ hóa lành, vượng khí tăng cao, ai cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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