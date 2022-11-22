Tử vi tuần mới (28-4/12/2022), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, của cải xum xuê, cuộc sống thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 03:06

Mỗi nhà mỗi cảnh, các con giáp có kẻ khóc người cười trong tuần mới.

Tuổi Dần 

Tuần này, tài lộc của người tuổi Dần vượng thấy rõ khi được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. 

 

Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn giữ được lợi thế so với đối thủ nên chẳng còn sợ các mánh cạnh tranh không lành mạnh. Nhờ đồng tiền chảy ào ào vào túi, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để tiếp tục chuẩn bị cho những dự án mở rộng làm ăn sau này.

 

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Hãy cố gắng thật nhiều để có thể hoàn thành tốt các công việc quan trọng, như vậy thì bạn sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.

Tuổi Dậu 

Sao Dịch Mã xuất hiện báo hiệu đây sẽ là một tuần bận rộn, tất bật ngược xuôi với người tuổi Dậu, bù lại là tiền bạc sẽ đổ về túi bạn ầm ầm. 

 

Ngay từ đầu tuần bản mệnh đã cảm thấy có phần choáng ngợp với khối lượng công việc lớn. Mọi thứ bất ngờ đổ lên đầu khiến bạn cảm giác như không có thời gian mà nghỉ ngơi, chăm chút bản thân. 

 

Tử vi tuần mới (28-4/12/2022), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, của cải xum xuê, cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Tuy nhiên, sự chủ động sẽ giúp con giáp phát tài tuần này nhanh chóng thích nghi và biến thách thức trở thành cơ hội phát triển phù hợp, đem tiền về đầy tay.

 

Đến cuối tuần, bản mệnh được quý nhân đưa đường chỉ lối, kinh doanh buôn bán có lời, đầu tư thuận lợi. Những khoản nợ trước đó cũng có thể đòi được trong tuần này, giúp tình hình tài chính càng thêm phần ổn định.

 

Tuổi Hợi

Tuần này, vận trình tổng thể của tuổi Hợi gặp những chuyện xui xẻo, may rủi trong ngày thứ Sáu. Song, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm,... đều là những người mà bạn có vận trình diễn ra một cách suôn sẻ, tốt đẹp. Người tuổi Hợi cần có một khoảng thời gian để thích nghi, hòa nhập với công việc.

Vận trình tài lộc ổn định. Tiền lương có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, do đó bản mệnh hãy cố gắng làm việc để có thể gia tăng nguồn thu nhập. Vận trình tình cảm của người đã có gia đình bền vững, còn người độc thân kém duyên do quá mải mê tập trung phát triển sự nghiệp bản thân.

* Thông tin bài viết chỉ có tính chất tham khảo.

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Họ hợp làm chủ hơn làm thuê. Vì vậy, con giáp người muốn khởi nghiệp kinh doanh thì hãy bắt đầu những dự định của mình càng sớm càng tốt.

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