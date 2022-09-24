Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10): Phật bà hiển linh soi đường, 3 con giáp đỏ rực từ tiền tài lẫn tình duyên, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 16:32

Tử vi dự đoán, sang tuần mới đến, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, gặp toàn hỷ sự, cuộc sống giàu sang phú quý khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người khá trầm tính, nói ít làm nhiều. Trước khi làm bất cứ việc gì, tuổi Dậu thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm khi đã nắm chắc phần thắng.

Đúng tuần mới đến, con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên bước đột phá lớn trong công việc. Từ thời điểm này, họ làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Con giáp tuổi Dậu sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ. Được cấp trên ưu ái, trọng dụng, cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, con giáp này từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp, giàu có chỉ là chuyện sớm muộn.

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10): Phật bà hiển linh soi đường, 3 con giáp đỏ rực từ tiền tài lẫn tình duyên, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Đúng tuần mới đến, con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên bước đột phá lớn trong công việc. Từ thời điểm này, họ làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi ngoài sức tưởng tượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn có bản tính hiền lành, lương thiện, đôi khi còn dễ bắt nạt. Vì vậy, con giáp này cần phải cẩn trọng, đề phòng một số kẻ tiểu nhân xung quanh thừa nước đục thả câu, tìm cơ hội quấy phá.

Trong tuần mới đến, những chông gai sẽ lùi dần về phía sau, con giáp tuổi Sửu có cơ hội đón nhận nhiều may mắn hơn. Bản mệnh có thể nhận thấy điều đó ngay từ thời điểm này. Tuổi Sửu đón nhận lộc quý nhân, có người đưa đường chỉ lối. Đặc biệt, người tuổi Sửu làm kinh doanh rất dễ vượng phát.

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10): Phật bà hiển linh soi đường, 3 con giáp đỏ rực từ tiền tài lẫn tình duyên, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Trong tuần mới đến, những chông gai sẽ lùi dần về phía sau, con giáp tuổi Sửu có cơ hội đón nhận nhiều may mắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người bạn thuộc tuổi Mùi rất lạc quan, tích cực nên dù lúc nào, ai cũng nhìn thấy nụ cười của họ, nhìn thoáng qua sẽ luôn nhớ đến họ, tốt bụng và chân thành, đặc biệt hiền lành, dễ gần, vui vẻ và hoạt bát.

Vào tuần mới, con giáp tuổi Mùi sẽ có giải thưởng lớn và may mắn lớn, vượng vận đào hoa, vượng phu ích tử, tài lộc dồi dào. Nếu bạn tích cực hơn trong công việc thì kiếm được nhiều tiền, tài lộc tăng lên gấp bội, tài vận tăng vọt. Nếu gây dựng sự nghiệp thì bạn sẽ làm ăn phát đạt.

Tử vi tuần mới (26/9 - 2/10): Phật bà hiển linh soi đường, 3 con giáp đỏ rực từ tiền tài lẫn tình duyên, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Vào tuần mới, con giáp tuổi Mùi sẽ có giải thưởng lớn và may mắn lớn, vượng vận đào hoa, vượng phu ích tử, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, 7, chủ nhật): May mắn song hành, 3 con giáp thu hút tài lộc, công danh sáng ngời, hốt vàng hốt bạc

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, 7, chủ nhật): May mắn song hành, 3 con giáp thu hút tài lộc, công danh sáng ngời, hốt vàng hốt bạc

Đây là những con giáp có nhiều may mắn nhất khi sang 3 ngày cuối tuần vì vừa được Thần Tài ưu ái lại vừa có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng tiến ầm ầm khiến người khác ngưỡng mộ.

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