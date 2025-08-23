Tử vi tuần mới (25/8 - 31/8/2025), 3 con giáp tài vận vượng phát, ăn nên làm ra, may mắn ngập tràn, trăm bề suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tử vi tuần mới (25/8 - 31/8/2025), tuổi Tuất có tài thần ghé thăm nên gặp nhiều may mắn trong làm ăn. Vận khí đang rất thuận lợi, tìm được những mối làm ăn tốt. Bản mệnh cũng có thể mở rộng kinh doanh hay tiến hành hoạt động cầu tài khác.

Người độc thân có vẻ như quá mải mê kiếm tiền, chẳng còn thời gian để chăm sóc bản thân nữa là chuyện tìm kiếm một nửa cho mình. Để đến khi cảm giác cô đơn ùa về con giáp này mới thấy cần một bờ vai ở bên cạnh nhưng lại chẳng có ai cả.

Tuy nhiên, đường tài lộc vượng cũng chẳng thể giúp gì cho đường tình duyên của tuổi Tuất ngày hôm nay. Thủy Thổ xung khắc, các cặp vợ chồng có thể nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn từ chuyện nuôi dạy con cái. Ai cũng cho mình là đúng và không muốn nghe theo lời của đối phương.

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới (25/8 - 31/8/2025), tuổi Tỵ được thúc đẩy tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Nhưng đừng nhờ dựa vào sự giúp đỡ của người khác quá nhiều, mà nên biết tự lực cánh sinh bởi dù thế nào đó cũng là nhiệm vụ và thử thách mà bản mệnh phải đối diện.

Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi, những người thành công chỉ khác ở một điều đơn giản là họ dám vượt qua các rào cản, những giới hạn, quy tắc và đạt được mục tiêu đã đề ra. Nếu tuổi Tỵ dám mạnh dạn bước qua rào cản sẽ cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình và cũng là động lực phấn đầu nhiều hơn nữa trong tương lai.

Mối quan hệ tình cảm của tuổi Tỵ khá hài hòa khi những mâu thuẫn, hiểu lầm đã được hóa giải. Bản mệnh tận hưởng những giây phút ấm áp và vui vẻ bên cạnh nửa kia của mình. Dường như tình yêu của hai người sau bao dông gió của cuộc đời cũng đã trở nên vững vàng hơn.

Con giáp tuổi Dần

Tử vi tuần mới (25/8 - 31/8/2025), Thiên Ấn truyền cảm hứng để con giáp tuổi Dần có trải nghiệm thú vị nào đó sẽ cho bạn thấy rằng chỉ cần bạn nỗ lực thì không khó để có thể hoàn thành những kế hoạch, mục tiêu đề ra. Đây là ngày để thể hiện sự quyết tâm của bản thân đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang tới những điều tốt đẹp liên quan tới mối quan hệ cho người tuổi Dần cảm thấy hoàn toàn dễ chịu trong ngày hôm nay. Các cặp đôi cũng rất thấu hiểu, biết chia sẻ vui buồn cùng nhau trong thời gian dịch bệnh này.

Thiên Ấn khuyên bạn nên mở rộng lòng mình, không nên sống mãi trong thế giới của riêng mình. Hãy cho người khác cơ hội tiếp cận bạn, đừng nghĩ rằng bất cứ ai tiếp cận mình cũng là mang ý đồ không lành mạnh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!