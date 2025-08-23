Tử vi tuần mới (25/8 - 31/8/2025), 3 con giáp tài vận vượng phát, ăn nên làm ra, may mắn ngập tràn, trăm bề suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 23/08/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tài vận vượng phát, ăn nên làm ra, may mắn ngập tràn, trăm bề suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông bất ngờ trong tuần mới (25/8 - 31/8/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi tuần mới (25/8 - 31/8/2025), tuổi Tuất có tài thần ghé thăm nên gặp nhiều may mắn trong làm ăn. Vận khí đang rất thuận lợi, tìm được những mối làm ăn tốt. Bản mệnh cũng có thể mở rộng kinh doanh hay tiến hành hoạt động cầu tài khác.

Tử vi tuần mới (25/8 - 31/8/2025), 3 con giáp tài vận vượng phát, ăn nên làm ra, may mắn ngập tràn, trăm bề suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đường tài lộc vượng cũng chẳng thể giúp gì cho đường tình duyên của tuổi Tuất ngày hôm nay. Thủy Thổ xung khắc, các cặp vợ chồng có thể nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn từ chuyện nuôi dạy con cái. Ai cũng cho mình là đúng và không muốn nghe theo lời của đối phương.

Người độc thân có vẻ như quá mải mê kiếm tiền, chẳng còn thời gian để chăm sóc bản thân nữa là chuyện tìm kiếm một nửa cho mình. Để đến khi cảm giác cô đơn ùa về con giáp này mới thấy cần một bờ vai ở bên cạnh nhưng lại chẳng có ai cả.

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi tuần mới (25/8 - 31/8/2025), tuổi Tỵ được thúc đẩy tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Nhưng đừng nhờ dựa vào sự giúp đỡ của người khác quá nhiều, mà nên biết tự lực cánh sinh bởi dù thế nào đó cũng là nhiệm vụ và thử thách mà bản mệnh phải đối diện.

Tử vi tuần mới (25/8 - 31/8/2025), 3 con giáp tài vận vượng phát, ăn nên làm ra, may mắn ngập tràn, trăm bề suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi, những người thành công chỉ khác ở một điều đơn giản là họ dám vượt qua các rào cản, những giới hạn, quy tắc và đạt được mục tiêu đã đề ra. Nếu tuổi Tỵ dám mạnh dạn bước qua rào cản sẽ cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình và cũng là động lực phấn đầu nhiều hơn nữa trong tương lai.

Mối quan hệ tình cảm của tuổi Tỵ khá hài hòa khi những mâu thuẫn, hiểu lầm đã được hóa giải. Bản mệnh tận hưởng những giây phút ấm áp và vui vẻ bên cạnh nửa kia của mình. Dường như tình yêu của hai người sau bao dông gió của cuộc đời cũng đã trở nên vững vàng hơn.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi tuần mới (25/8 - 31/8/2025), Thiên Ấn truyền cảm hứng để con giáp tuổi Dần có trải nghiệm thú vị nào đó sẽ cho bạn thấy rằng chỉ cần bạn nỗ lực thì không khó để có thể hoàn thành những kế hoạch, mục tiêu đề ra. Đây là ngày để thể hiện sự quyết tâm của bản thân đấy.

Tử vi tuần mới (25/8 - 31/8/2025), 3 con giáp tài vận vượng phát, ăn nên làm ra, may mắn ngập tràn, trăm bề suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang tới những điều tốt đẹp liên quan tới mối quan hệ cho người tuổi Dần cảm thấy hoàn toàn dễ chịu trong ngày hôm nay. Các cặp đôi cũng rất thấu hiểu, biết chia sẻ vui buồn cùng nhau trong thời gian dịch bệnh này.

Thiên Ấn khuyên bạn nên mở rộng lòng mình, không nên sống mãi trong thế giới của riêng mình. Hãy cho người khác cơ hội tiếp cận bạn, đừng nghĩ rằng bất cứ ai tiếp cận mình cũng là mang ý đồ không lành mạnh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, may mắn soi chiếu, thành công rực rỡ, rủng rỉnh tiền tài

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, may mắn soi chiếu, thành công rực rỡ, rủng rỉnh tiền tài

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có ngân khố căng tràn, LỘC LÁ đầy nhà, may mắn soi chiếu, thành công rực rỡ, rủng rỉnh tiền tài vào cuối tháng 8 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ngu Thư Hân bị tố 'đẹp người xấu nết': Giật tóc còn mắng đồng nghiệp không ra gì

Ngu Thư Hân bị tố 'đẹp người xấu nết': Giật tóc còn mắng đồng nghiệp không ra gì

Sao quốc tế 6 phút trước
Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 12 phút trước
'Sinh vạn vật' nổi tiếng, Dương Mịch bị 'đào lại' chuyện quỵt tiền từ thiện

'Sinh vạn vật' nổi tiếng, Dương Mịch bị 'đào lại' chuyện quỵt tiền từ thiện

Sao quốc tế 16 phút trước
Thấy vợ cũ đi chiếc xe cũ, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại mang mặt sưng húp trở về

Thấy vợ cũ đi chiếc xe cũ, tôi bước đến chọc vài câu, không ngờ lại mang mặt sưng húp trở về

Tâm sự 32 phút trước
Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Tìm thấy thi thể người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc, xót xa cảnh tượng ở hiện trường

Đời sống 35 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ăn hết LỘC thiên hạ, một bước lên hương, bội thu tiền bạc, đổi vận GIÀU SỤ, tiền đẻ ra tiền trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp ăn hết LỘC thiên hạ, một bước lên hương, bội thu tiền bạc, đổi vận GIÀU SỤ, tiền đẻ ra tiền trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của con rể gốc Việt sát hại bố vợ 94 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của con rể gốc Việt sát hại bố vợ 94 tuổi

Thế giới 57 phút trước
Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Đời sống 59 phút trước
Cô em chồng suốt ngày 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Cô em chồng suốt ngày 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện

Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện

Đời sống 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Nữ sinh đại học tại TP.HCM tử vong trên đường đến trường, người nhà gào khóc tại hiện trường 

Nữ sinh đại học tại TP.HCM tử vong trên đường đến trường, người nhà gào khóc tại hiện trường 

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp ăn hết LỘC thiên hạ, một bước lên hương, bội thu tiền bạc, đổi vận GIÀU SỤ, tiền đẻ ra tiền trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp ăn hết LỘC thiên hạ, một bước lên hương, bội thu tiền bạc, đổi vận GIÀU SỤ, tiền đẻ ra tiền trong 5 ngày tới

Điểm danh 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, cầu tài được tài từ 23/8 và 30/8, đường quan lộ rộng mở, vấp phải cục tiền khủng

Điểm danh 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, cầu tài được tài từ 23/8 và 30/8, đường quan lộ rộng mở, vấp phải cục tiền khủng

Thần Tài mỉm cười trao tài lộc, 3 con giáp sự nghiệp rộng đường thăng tiến, tiền tài thênh thang, ngồi mát ăn bát vàng sau ngày 23/8/2025

Thần Tài mỉm cười trao tài lộc, 3 con giáp sự nghiệp rộng đường thăng tiến, tiền tài thênh thang, ngồi mát ăn bát vàng sau ngày 23/8/2025

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/8/2025, 3 con giáp tiến thẳng đến thành công, làm giàu dễ dàng, ngân khố vun đầy, điềm lành gõ cửa, cuộc đời giàu sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/8/2025, 3 con giáp tiến thẳng đến thành công, làm giàu dễ dàng, ngân khố vun đầy, điềm lành gõ cửa, cuộc đời giàu sang

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/8/2025, của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/8/2025, của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành Đại Gia, vận trình Phát Đạt, tình duyên đôi lứa bền chặt, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành Đại Gia, vận trình Phát Đạt, tình duyên đôi lứa bền chặt, tiền đẻ ra tiền