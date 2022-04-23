Tử vi tuần mới (25/4 - 1/5), Sao Thiên Vương chiếu mệnh, 3 con giáp ngồi không cũng hốt tiền, tậu nhà mua xe chỉ trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 04:00

Số phận an bài, người thuộc top 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ gánh lộc về nhà, càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần, giàu nứt đố đổ vách.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp có chí tiến thủ, có gan làm giàu và không quản gian khó nên họ có thừa sự nhạy bén để chớp lấy mọi cơ hội tiến thân. Nhờ thế, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, con giáp bản lĩnh này vẫn đổi vận giàu sang, sung túc an nhàn khi còn khá trẻ.

Sách tử vi có nói, trong tuần mới tới, Dậu sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng may mắn suôn sẻ. Làm sương sương nhưng tiền về như mưa sa bão táp, làm sương sương mà vàng vẫn chất chật két, muốn khổ cũng khó.

Tử vi tuần mới (25/4 - 1/5), Sao Thiên Vương chiếu mệnh, 3 con giáp ngồi không cũng hốt tiền, tậu nhà mua xe chỉ trong chớp mắt - Ảnh 1
Sách tử vi có nói, trong tuần mới tới, Dậu sẽ được thần tài chấm số đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù trời có sập xuống đầu thì người tuổi Ngọ vẫn lạc quan yêu đời, vẫn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng. Nhờ thái độ sống tích cực, thông minh lại có óc sáng tạo vượt trội nên Ngọ được cấp trên hết lòng nâng đỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm.

Khổ tận cam lai, trong tuần mới tới, con giáp tuổi Ngọ sẽ uống no lộc trời, danh lợi lưỡng toàn. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ giúp Ngọ đầu tư đâu sinh lời đó, thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể.

Tử vi tuần mới (25/4 - 1/5), Sao Thiên Vương chiếu mệnh, 3 con giáp ngồi không cũng hốt tiền, tậu nhà mua xe chỉ trong chớp mắt - Ảnh 2
Khổ tận cam lai, trong tuần mới tới, con giáp tuổi Ngọ sẽ uống no lộc trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Đây là lý do vì sao dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Hợi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Bước vào thời hoàng kim của đời mình nên trong tuần mới, Hợi sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Con giáp này càng có vận tài lộc thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Tử vi tuần mới (25/4 - 1/5), Sao Thiên Vương chiếu mệnh, 3 con giáp ngồi không cũng hốt tiền, tậu nhà mua xe chỉ trong chớp mắt - Ảnh 3
Bước vào thời hoàng kim của đời mình nên trong tuần mới, Hợi sẽ mặc sức mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, LỘC TRỜI như THÁC ĐỔ, 3 con giáp mang mệnh phú quý, tiền vàng vây quanh, sự nghiệp lên đỉnh cao mới

Qua đêm nay, LỘC TRỜI như THÁC ĐỔ, 3 con giáp mang mệnh phú quý, tiền vàng vây quanh, sự nghiệp lên đỉnh cao mới

Tử vi dự đoán, qua đêm nay, 3 con giáp may mắn này sẽ được Ngọc Hoàng thương mến nên con đường quan lộ, tiền bạc vô cùng hanh thông rực rỡ.

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