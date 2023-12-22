Tử vi tuần mới (25/12-31/12): Dần xuất sắc thoát nghèo, Mão tiền tài cực thịnh, Tuất cuộc sống sung túc

Người tuổi Dần cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ nào. Bạn có sự chủ động hơn với công việc dưới sự tác động của Tỷ Kiên, con giáp này gần như trở thành người tiên phong, truyền cảm hứng cho tập thể trong hôm nay. Mọi người đều cảm nhận rõ nguồn năng lượng dồi dào từ bạn.

Hơn nữa, với bản tính hiền hòa và vui vẻ, các mối quan hệ xã giao của những chú Hổ vẫn đang phát triển khá thuận lợi. Vì vậy, khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên quá lo lắng, bởi xung quanh sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ hoặc định hướng cho bạn. Quan trọng là bạn sẽ tận dụng những sự trợ giúp đó ra sao.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nổi tiếng là con giáp thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy và vô cùng chung thành, đáng tin, người tuổi Tuất không sợ hãi trước bất cứ thế lực nào. Ngoài ra, họ còn sở hữu tính cách vui vẻ, hoà đồng và tốt bụng. Có lẽ vì thế mà đi đến đâu, con giáp này cũng được những người bạn xung quanh quý mến và thích kề cận.

Trước khi bắt đầu kế hoạch mới, người tuổi Tuất thường rất cẩn thận và tính toán kỹ lưỡng. Họ ít khi mắc sai lầm trong công việc và luôn cố gắng hết mình để hoàn thành kế hoạch trước thời gian cho phép. Cũng nhờ vậy mà con giáp này thường được cấp trên đánh giá cao và dễ dàng có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.