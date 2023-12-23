Tử vi tuần mới (25/12-31/12): 3 con giáp phú quý cát tường, không thiếu tiền tiêu, giàu sang no đủ, hạnh phúc vô vàn

Theo tử vi tuần mới từ 25/12 đến 31/12, người tuổi Sửu chính chắn trong suy nghĩ.

Tình cảm: Tình yêu dù chưa thể cùng đối phương quen bền lâu, nhưng bạn biết cách chia sẻ khi trở thành bạn của nhau.

Công việc: Người tuổi Sửu tập trung vào lĩnh vực sáng chế các sản phẩm đòi hỏi kĩ thuật cao.

Tài lộc: Không quên cải thiện tài chính mỗi ngày, bạn thường cảm thấy tự ti.

Sức khoẻ: Luôn chăm sóc sức khoẻ bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong năm 2023, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Tuổi Mão thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Mão còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Họ dũng cảm, tham vọng và quyết đoán.

Nếu người tuổi Mão có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Bằng những nỗ lực miệt mài trong năm cũ, trong tuần mới từ 25/12 đến 31/12, tuổi Mão sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác, v.v. Họ là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi tuần mới từ 25/12 đến 31/12, tuổi Dần nên cẩn trọng trước những người tỏ ra thân thiết và nịnh nọt, vì có thể đây là những người gây ảnh hưởng tiêu cực đến ý chí và quyết định của bản mệnh.

Trong lĩnh vực kinh doanh, đây cũng không phải là thời kỳ thuận lợi cho tuổi Dần. Sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới đặt ra thách thức lớn, đòi hỏi con giáp này phải có sự nhạy bén và linh hoạt trong việc tìm kiếm thế mạnh.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia đang trải qua những khoảnh khắc ấm áp và tràn đầy sự hiểu biết. Dù cuộc sống công việc có bận rộn đến đâu, họ vẫn dành thời gian quý báu để trò chuyện và chia sẻ với đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 3h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.