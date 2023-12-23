Tử vi tuần mới (25/12-31/12): 3 con giáp phú quý cát tường, không thiếu tiền tiêu, giàu sang no đủ, hạnh phúc vô vàn

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 02:33

Theo tử vi tuần mới từ 25/12 đến 31/12, 3 con giáp sau may mắn đón nhận phước lành, đạt nhiều thành tích trong công việc, gia đạo hạnh phúc viên mãn vẹn toàn.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi tuần mới từ 25/12 đến 31/12, người tuổi Sửu chính chắn trong suy nghĩ. 

Công việc: Người tuổi Sửu tập trung vào lĩnh vực sáng chế các sản phẩm đòi hỏi kĩ thuật cao.

Tình cảm: Tình yêu dù chưa thể cùng đối phương quen bền lâu, nhưng bạn biết cách chia sẻ khi trở thành bạn của nhau. 

Tài lộc: Không quên cải thiện tài chính mỗi ngày, bạn thường cảm thấy tự ti.

Sức khoẻ: Luôn chăm sóc sức khoẻ bản thân.

Tử vi tuần mới (25/12-31/12): 3 con giáp phú quý cát tường, không thiếu tiền tiêu, giàu sang no đủ, hạnh phúc vô vàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão trong năm 2023, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Tuổi Mão thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Mão còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Họ dũng cảm, tham vọng và quyết đoán.

Nếu người tuổi Mão có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Bằng những nỗ lực miệt mài trong năm cũ, trong tuần mới từ 25/12 đến 31/12, tuổi Mão sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác, v.v. Họ là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc.

Tử vi tuần mới (25/12-31/12): 3 con giáp phú quý cát tường, không thiếu tiền tiêu, giàu sang no đủ, hạnh phúc vô vàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi tuần mới từ 25/12 đến 31/12, tuổi Dần nên cẩn trọng trước những người tỏ ra thân thiết và nịnh nọt, vì có thể đây là những người gây ảnh hưởng tiêu cực đến ý chí và quyết định của bản mệnh.

Trong lĩnh vực kinh doanh, đây cũng không phải là thời kỳ thuận lợi cho tuổi Dần. Sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới đặt ra thách thức lớn, đòi hỏi con giáp này phải có sự nhạy bén và linh hoạt trong việc tìm kiếm thế mạnh.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia đang trải qua những khoảnh khắc ấm áp và tràn đầy sự hiểu biết. Dù cuộc sống công việc có bận rộn đến đâu, họ vẫn dành thời gian quý báu để trò chuyện và chia sẻ với đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 3h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Tử vi tuần mới (25/12-31/12): 3 con giáp phú quý cát tường, không thiếu tiền tiêu, giàu sang no đủ, hạnh phúc vô vàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12): 3 con giáp tài lộc tấn tới, giàu sang khỏi bàn, tương lai xán lạn, không thiếu của ăn của để

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12): 3 con giáp tài lộc tấn tới, giàu sang khỏi bàn, tương lai xán lạn, không thiếu của ăn của để

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12), 3 con giáp sau cuộc sống lên hương, vận khí khởi sắc, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 29 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 31 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 34 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 36 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng