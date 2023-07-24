Tử vi tuần mới (24/7 - 30/7), 3 con giáp vơ hết lộc trời, nắm tiền tỷ trong tầm tay, trúng số đổi đời, tài vận lẫn công danh đều rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 24/07/2023 09:16

Trong tuần mới đến, những con giáp này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, thu về nhiều thành tựu.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn. Họ thích ăn mặc đẹp, thích làm đẹp vì vậy luôn gây ấn tượng tốt trong mắt người đối diện. Con giáp tuổi này rất giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, họ cũng khá cố chấp, bảo thủ, không dễ dàng tiếp thu ý kiến trái chiều. Đây cũng là điều người tuổi Mão cần cải thiện nếu muốn thành công hơn trong tương lai.

Trong tuần mới đến, con giáp tuổi Mão được Thần Tài ban phát của cải nên sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Mọi trở ngại mà họ gặp phải đều được hóa giải. Người tuổi Mão thừa thắng xông lên, tiếp tục tìm kiếm nguồn cảm hứng trong công việc. Con giáp tuổi này đạt nhiều thành tựu, có cơ hội thắng tiến, tăng thêm thu nhập.

Tử vi tuần mới (24/7 - 30/7), 3 con giáp vơ hết lộc trời, nắm tiền tỷ trong tầm tay, trúng số đổi đời, tài vận lẫn công danh đều rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất tài năng và thực tế. Họ tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc và luôn cố gắng hết sức để đạt được hiệu quả tốt nhất. Người tuổi này có nhãn quan tốt và thường tính toán một cách kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Con giáp tuổi Thìn nghiêm túc trong công việc, không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân. Đó là phẩm chất không phải ai cũng có được.

Bước sang tuần mới tới, con giáp tuổi Thìn được dự báo sẽ nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp. Những người đang gặp khó khăn, bế tắc cũng có cơ hội xoay chuyển tình thế. Họ gặp gỡ quý nhân, được người này giúp đỡ, truyền cảm hứng trong công việc. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng sẽ gặp gỡ được đối tác tốt, ký được hợp đồng có giá trị. Con giáp tuổi này nỗ lực hết mình, ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp, lương thưởng đều rủng rỉnh.

Tử vi tuần mới (24/7 - 30/7), 3 con giáp vơ hết lộc trời, nắm tiền tỷ trong tầm tay, trúng số đổi đời, tài vận lẫn công danh đều rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tuần mới đến, con giáp tuổi Mùi có sao may mắn chiếu mệnh, vận thế dần đi lên. Con giáp này được dự báo có cả danh lẫn tài nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được trao thêm trọng trách mới.

Trong khi những người làm ăn kinh doanh sẽ phát tài phát lộc, doanh thu nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng. Mải miết với công việc, con giáp này cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe. Hãy nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục thường xuyên để giữ sức khỏe luôn dẻo dai.

Tử vi tuần mới (24/7 - 30/7), 3 con giáp vơ hết lộc trời, nắm tiền tỷ trong tầm tay, trúng số đổi đời, tài vận lẫn công danh đều rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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