Tử vi tuần mới (24-30/7/2023): 3 con giáp khổ tận cam lai, khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua, tràn đầy hy vọng vào tương lai

Theo tử vi (24-30/7/2023) của 12 con giáp , tuần mới có sự may mắn về mọi mặt đối với tuổi Mùi. Tình hình sự nghiệp rất thuận lợi, bản mệnh sẽ được hậu thuẫn nhiệt tình để phát triển các ý tưởng thú vị.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc với những đồ vật trong đó hoặc dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng chính Nam phía ngoài nhà kho. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Mục tiêu lớn nhất của tuổi Mùi lúc này chính là mở rộng các mối quan hệ. Tuy nhiên, bản mệnh cần hiểu rõ về hình mẫu của những người muốn kết giao. Nhờ vậy, con giáp này sẽ không phải gặp phải những người lệch tần số với mình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thân, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, biết cách đối nhân xử thế. Con giáp này được mọi người yêu mến, cả trong cuộc sống lẫn môi trường công việc.

Tử vi dự báo rằng từ giờ đến 24-30/7/2023, bản mệnh có thể tìm được cơ hội thể hiện bản thân và nhận được sự đánh giá cao từ những người xung quanh. Tuổi Tý có thể vượt qua khó khăn, đẩy lùi vận rủi và đạt được những thành tựu đáng nể.

Thời gian sắp tới, tuổi Tý có được bước ngoặt lớn giúp cuộc sống thăng hoa hơn. Bản mệnh không chỉ đón được những cơ hội phát triển tốt đẹp mà còn có quý nhân dẫn đường chỉ lối, trao thêm cơ hội phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thiên Ấn giúp sức, người tuổi Dần gặp nhiều điều may mắn trong hoạt động thi cử hoặc tuyển chọn. Hãy tự tin vào vốn kiến thức của mình để có thể phát huy hết năng lực, gây ấn tượng với giám khảo.

Với người đã có công việc ổn định, bản mệnh cũng gây ấn tượng với cấp trên bởi cách giải quyết vấn đề mới mẻ. Hãy mạnh dạn phát biểu quan điểm của mình, bạn không chỉ khẳng định được bản thân mà còn có thể giúp tập thể phát triển.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày thứ 2, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!