Tử vi tuần mới (24-30/7/2023): 3 con giáp khổ tận cam lai, khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua, tràn đầy hy vọng vào tương lai

Tâm linh - Tử vi 23/07/2023 00:56

Tử vi dự báo rằng tuần mới (24-30/7), 3 con giáp sau có thể vượt qua khó khăn, đẩy lùi vận rủi và đạt được những thành tựu đáng nể.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi (24-30/7/2023) của 12 con giáp, tuần mới có sự may mắn về mọi mặt đối với tuổi Mùi. Tình hình sự nghiệp rất thuận lợi, bản mệnh sẽ được hậu thuẫn nhiệt tình để phát triển các ý tưởng thú vị. 

Mục tiêu lớn nhất của tuổi Mùi lúc này chính là mở rộng các mối quan hệ. Tuy nhiên, bản mệnh cần hiểu rõ về hình mẫu của những người muốn kết giao. Nhờ vậy, con giáp này sẽ không phải gặp phải những người lệch tần số với mình.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc với những đồ vật trong đó hoặc dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng chính Nam phía ngoài nhà kho. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thân, Hợi

Tử vi tuần mới (24-30/7/2023): 3 con giáp khổ tận cam lai, khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua, tràn đầy hy vọng vào tương lai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý thông minh, biết cách đối nhân xử thế. Con giáp này được mọi người yêu mến, cả trong cuộc sống lẫn môi trường công việc.

Tử vi dự báo rằng từ giờ đến 24-30/7/2023, bản mệnh có thể tìm được cơ hội thể hiện bản thân và nhận được sự đánh giá cao từ những người xung quanh. Tuổi Tý có thể vượt qua khó khăn, đẩy lùi vận rủi và đạt được những thành tựu đáng nể.

Thời gian sắp tới, tuổi Tý có được bước ngoặt lớn giúp cuộc sống thăng hoa hơn. Bản mệnh không chỉ đón được những cơ hội phát triển tốt đẹp mà còn có quý nhân dẫn đường chỉ lối, trao thêm cơ hội phát triển.

Tử vi tuần mới (24-30/7/2023): 3 con giáp khổ tận cam lai, khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua, tràn đầy hy vọng vào tương lai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Thiên Ấn giúp sức, người tuổi Dần gặp nhiều điều may mắn trong hoạt động thi cử hoặc tuyển chọn. Hãy tự tin vào vốn kiến thức của mình để có thể phát huy hết năng lực, gây ấn tượng với giám khảo.

Với người đã có công việc ổn định, bản mệnh cũng gây ấn tượng với cấp trên bởi cách giải quyết vấn đề mới mẻ. Hãy mạnh dạn phát biểu quan điểm của mình, bạn không chỉ khẳng định được bản thân mà còn có thể giúp tập thể phát triển.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày thứ 2, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông.

Tử vi tuần mới (24-30/7/2023): 3 con giáp khổ tận cam lai, khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua, tràn đầy hy vọng vào tương lai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ nay đến 1/8 dương: Top 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, ăn trọn tài lộc, hưởng hết phú quý của thiên hạ

Từ nay đến 1/8 dương: Top 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, ăn trọn tài lộc, hưởng hết phú quý của thiên hạ

Từ nay đến 1/8 dương lịch, 3 con giáp này sẽ bước sang một giai đoạn mới với nhiều khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'