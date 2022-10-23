Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10): 3 con giáp mang đầy phúc khí, dư dả tiền xài, may mắn hội tụ, cải vận cho cả gia đình

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 07:57

Không chỉ vượng vận tài lộc, 3 con giáp may mắn này còn có tình duyên viên mãn, cuộc sống đầy sắc màu khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen trong tuần mới tới.

Tuổi Dậu

Xem tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Dậu sẽ có năm mới đỏ chót như son, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Những chuyển biến tích cực trong lá số tử vi sẽ giúp con giáp giàu có này mua nhà sắm xe, tiêu pha thả ga.

Thậm chí, Dậu còn có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng phát tài, tiền nhiều vô kể. Mọi gian khổ, khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho con giáp may mắn này tận hưởng vinh hoa hoa phú quý.

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10): 3 con giáp mang đầy phúc khí, dư dả tiền xài, may mắn hội tụ, cải vận cho cả gia đình - Ảnh 1
Xem tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Dậu sẽ có năm mới đỏ chót như son, làm gì cũng hanh thông thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, thông minh và cực tinh tế nên Mùi sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề toan tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Sự tử tế, thiện lương ấy giúp Mùi tích được rất nhiều công đức, mang lại cho họ nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Tuần mới sẽ mở ra cánh cửa tươi sáng, đầy sắc màu cho tuổi Mùi. Mọi gian khổ, khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho con giáp may mắn này tận hưởng vinh hoa hoa phú quý, tài vận khởi sắc bất ngờ. Làm chơi hưởng thật, không cầu danh lợi vẫn thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là lá số tử vi của Mùi.

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10): 3 con giáp mang đầy phúc khí, dư dả tiền xài, may mắn hội tụ, cải vận cho cả gia đình - Ảnh 2
Tuần mới sẽ mở ra cánh cửa tươi sáng, đầy sắc màu cho tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những tháng đầu năm 2022 không mấy như ý, thế nhưng cố gắng trong tuần mới tới, tuổi Thân sẽ lại được mang đến vô số tin vui. Chẳng những được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, thu nhập của Thân cũng cải thiện đáng kể, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, không cầu danh lợi vẫn thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là lá số tử vi của Thân. Phú quý tìm đến tận cửa, đời thăng hoa viên mãn nên con giáp may mắn này sẽ làm chơi hưởng thật, phải thức trắng đêm đếm tiền.

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10): 3 con giáp mang đầy phúc khí, dư dả tiền xài, may mắn hội tụ, cải vận cho cả gia đình - Ảnh 3
Những tháng đầu năm 2022 không mấy như ý, thế nhưng cố gắng trong tuần mới tới, tuổi Thân sẽ lại được mang đến vô số tin vui - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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