Tử vi tuần mới (22-28/8), các con giáp xui xẻo, vận đen ập vào người bất ngờ ?

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 20:00

Con giáp dưới đây vì lòng thương người nên bị tiểu nhân chơi xấu, dính vận xui xẻo cả tuần mới tháng 8 này.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần là con giáp xui xẻo tuần này, song bạn hãy coi khó khăn là động lực để mình không ngừng cố gắng vươn lên. Nếu bạn không bỏ cuộc, chắc chắn bạn sẽ tìm ra ánh sáng cuối đường hầm.

 

Chuyện làm ăn của bản mệnh chưa có tiến triển quá rõ ràng vào thời điểm này. Bạn cần phải tìm ra hướng đi mới cho mình chứ không thể tiếp tục thỏa mãn với tình trạng hiện tại nữa. Nếu "giậm chân tại chỗ", đối thủ sẽ nhanh chóng vượt qua bạn đấy.

Bên cạnh đó, Đại Hao khuyên bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên đua đòi cho bằng được người này, người khác, đặc biệt trong hoàn cảnh túi tiền chưa rủng rỉnh. Hãy nhắc nhở mình cần phải tiết kiệm để dự phòng cho tương lai.

Phương diện tình cảm chưa có nhiều biến chuyển rõ rệt. Người độc thân nên thử mở lòng và dành thời gian trò chuyện với người khác giới, đừng để những mối lương duyên trôi qua đáng tiếc.

Tuổi Tị

Có thể người tuổi Tị sẽ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân trong tuần này. Bản mệnh cần cổ vũ bản thân vươn lên từ khó khăn, không nên đầu hàng nghịch cảnh, nếu không bạn sẽ mãi chẳng thể đứng ở vị trí cao.

Tử vi tuần mới (22-28/8), các con giáp xui xẻo, vận đen ập vào người bất ngờ ? - Ảnh 1
Phương diện tài chính có dấu hiệu phát triển khả quan vào đầu tuần, nhưng khoảng thời gian từ giữa tuần trở đi lại khá im ắng. Có lẽ bản mệnh cần tích cực hơn nữa, chớ vội hài lòng với thực tại kẻo tụt lại so với đối thủ.

Trong chuyện tình cảm, người đã lập gia đình thường xuyên phải đối diện với những tranh cãi không hồi kết. Quan hệ đôi bên rạn nứt là cơ hội để kẻ thứ ba chen chân. Nếu còn quý trọng tình cảm đôi bên, bạn cần làm gì đó để hàn gắn ngay.

Tuổi Mão

Muốn vươn lên gặt hái thành công, người tuổi Mão cần học cách bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người ngoài. Đừng để những lời bàn lùi của người khác khiến bạn nhụt chí, không dám thực hiện những kế hoạch lớn lao của mình.

 

Tuần này, phương diện tài lộc của con giáp này cũng chưa có biến chuyển rõ rệt. Dù làm bất cứ công việc gì, bạn cũng cần tiếp tục cố gắng trong thời gian tới, đồng thời tìm ra hướng đi phù hợp hơn với mình.

 

Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý chi tiêu có chừng mực, nếu không rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của, cuối cùng khi có việc cần kíp xảy ra lại phải vay mượn mọi người xung quanh. May mắn là phương diện tình cảm phát triển khá êm đềm, bạn và người ấy hãy trao đổi, trò chuyện với nhau nhiều hơn, cổ vũ nhau cùng vượt qua khó khăn. 

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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