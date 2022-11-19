Tử vi tuần mới (21-27/11/2022): 2 con giáp có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, 1 con giáp được sếp trọng dụng

Tuổi Ngọ khó mà được thảnh thơi trong tuần này khi công việc ngay từ đầu tuần đã vấp phải không ít khó khăn.

Nhiều chuyện không như ý xảy ra khiến tinh thần bản mệnh bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực tự gây áp lực cho mình. Cũng chính vì điều này mà các mối quan hệ của Ngọ cũng xấu đi nhanh chóng khi bạn không đủ bình tĩnh để cư xử hòa nhã với người xung quanh.

Tài lộc cũng khá ảm đạm khi dấu hiệu phá tài khá rõ ràng. Bạn có thể hao tài vì người khác hoặc tiêu tốn nhiều tiền cho những mục đích không thật sự cần thiết. Vì thế, bạn cần thận trọng hơn khi mở hầu bao.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này vẫn chưa đâu vào đâu. Bạn và người ấy chưa đủ kiên nhẫn để lắng nghe đối phương giãi bày tâm sự, ai cũng có lý lẽ riêng mà không đặt mình vào vị trí của nhau để hiểu và thông cảm hơn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có nguy cơ đụng độ tiểu nhân trong tuần này. Kẻ xấu không phải ai xa lạ mà có thể chính là bạn bè, đồng nghiệp, người quen… ở ngay bên cạnh bạn.

Áp lực công việc trong tuần cũng khá lớn, bạn vừa phải lo điều hòa quan hệ xã giao vừa phải gồng mình để làm việc, tiếc rằng kết quả vẫn chưa được như mong muốn. Vì thế, hãy nhắc nhở mình làm việc nghiêm túc từ đầu để tránh những lỗi sai không đáng có.

Vận trình tài lộc lên xuống thăng trầm. Hãy cẩn thận trong các quyết định đầu tư, kinh doanh, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút là tiền bạc vất vả kiếm được sẽ tan biến.

Đáng buồn hơn, vì quá mải mê làm việc và kiếm tiền nên bạn không còn thời gian cho chuyện tình cảm. Với người đã kết hôn, tình cảm vợ chồng có xu hướng nhạt dần, xung đột ngày càng gia tăng. Những bạn còn độc thân tạm hài lòng với tình trạng hiện giờ.

Tuổi Dậu

Tam Hợp che chở nên vận trình công việc trong tuần diễn ra thuận lợi, tiến triển tốt đẹp . Đường công danh đạt được những bước tiến quan trọng nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ

Tuần Kim khắc Mộc gây ra những nỗi buồn tình cảm cho con giáp này khi bản thân vẫn chưa thể xa rời được kiếp độc thân, đừng quá vội vàng vì một nửa của bạn đang ở rất gần với bạn mà thôi. Sức khỏe ngày này tốt, tiếp tục duy trì lối sống hiện tại để đảm bảo mình luôn đủ năng lượng chiến đấu đến cùng.

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