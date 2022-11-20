Tử vi tuần mới (21-27/11/2022): 1 con giáp tai hoạ ập đến, 2 con giáp vượt qua giông bão, tìm ra được hướng đi mới cho bản thân

Tài lộc của bạn rực sáng vào cuối tuần giúp bạn thoải mái chi tiêu. Người làm công ăn lương gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc nên không thiếu các khoản thưởng nóng, hoa hồng. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tìm ra được hướng đi mới cho doanh nghiệp mình, nhờ thế mà nhanh chóng vượt lên trên đối thủ.

Là con giáp may mắn tuần này nên có thể thấy đây là khoảng thời gian cực kì thuận lợi đối với người tuổi Tị. Ngay từ đầu tuần, bạn đã được lãnh đạo giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại. Hãy phát huy khả năng của mình, bạn có thể khiến tất cả mọi người thán phục.

Có thể thấy rằng đôi khi thách thức xuất hiện cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn rèn luyện bản thân, khẳng định chỗ đứng. Nếu còn trẻ tuổi, bạn đừng ngại thử sức nhé.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng. Với những thành tích nổi bật, bạn nhanh chóng chinh phục được ánh nhìn của mọi người xung quanh. Rất có thể sẽ có người chủ động làm thân với bạn, muốn trở thành nửa kia của bạn đấy.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày này không như ý nguyện do lâm Kiếp tài. Trong mối quan hệ, bạn sẽ rất dễ xảy ra xung đột với đồng nghiệp do sự đố kỵ.

Vận trình thời vận đi xuống. Cục diện ngày Tam nương sát nên công việc có nhiều trục trặc. Bạn nên tránh ký kết hợp đồng hay “xuống tiền” đầu tư.

Vận trình tình duyên có nhiều điểm sáng. Với con giáp đã có đôi, hai bạn sẽ có thời gian hạnh phúc bên nhau khi du lịch hay dùng bữa tối

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể gặt hái được thành công trong tuần này nếu bạn không ngừng cố gắng. Đầu tuần, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng và phân công cho nhiệm vụ quan trọng, hãy phát huy khả năng của mình để khẳng định vị thế nhé.

Phương diện tài lộc tiến triển tích cực vào thời điểm giữa tuần. Nếu là người làm ăn kinh doanh, bạn có thể được giới thiệu cho những cơ hội làm ăn hiếm có, khiến đồng tiền chảy vào túi ào ào. Nếu là người làm công ăn lương, bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng.

Hãy tin rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Bạn vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khám phá hết, càng chăm chỉ thì bạn sẽ càng thu được nhiều lợi ích.

Phương diện tình cảm ngày càng ổn định hơn. Đôi khi, vợ chồng bạn không tránh khỏi việc mâu thuẫn ý kiến, song sau khi trao đổi, hai người lại càng thêm thấu hiểu nhau. Thậm chí, những lần giận dỗi cũng là gia vị tình yêu cho hai bạn.

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