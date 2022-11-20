Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11): Những con giáp sau quay vào ô may mắn, gặt cả cánh đồng vàng, tiền xài thả ga hết tuần

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 15:03

Trong tuần mới tới, bạn không cần lo về vấn đề tiền bạc, vì túi cứ vơi là lại đầy. Khả năng mua nhà lầu sắm xe xịn, giàu sang chạm nóc trong năm mới này.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới báo hiệu, những người thuộc tuổi Tý sẽ có thời gian cực kỳ thuận lợi và thành đạt. Những ai đang làm việc ở các lĩnh vực nghệ thuật, y tế, giáo dục hoặc nghiên cứu sẽ có những thành tựu rất lớn và nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều người. Vận son tiền bạc và quyền lực cũng sẽ nối đuôi nhau đến các các Tý trong thời gian này.

Các bạn tuổi Tý sẽ có khối lượng công việc lớn, đôi khi bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực và căng thẳng, tuy nhiên chính điều này sẽ mang về cho bạn những thành quả tuyệt vời. Nền tảng tài chính của bạn sẽ rất vững chắc, lộc lá liên tục kéo đến và bạn còn trở thành quý nhân cho những con giáp khác khi góp phần mang đến cả thành công cho họ. 

Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11): Những con giáp sau quay vào ô may mắn, gặt cả cánh đồng vàng, tiền xài thả ga hết tuần - Ảnh 1
Tử vi tuần mới báo hiệu, những người thuộc tuổi Tý sẽ có thời gian cực kỳ thuận lợi và thành đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mặc dù bạn sẽ gặp một vài khó khăn, nhưng cuối cùng các lựa chọn bạn đã đưa ra là đúng. Bạn đang tự tin vào thế mạnh của mình vì vậy bạn sẽ khởi động công việc kinh doanh mà bạn đã mơ ước từ rất lâu.

Tuy thời gian qua tình hình công việc, tài chính có vẻ khó khăn với tuổi Dần nhưng đừng lo vì bước sang tuần mới này, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, mọi việc bắt đầu ổn định và thuận lợi hơn. Đặc biệt sẽ có người sẽ đánh giá cao sự chủ động và đầu tư của bạn.

Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11): Những con giáp sau quay vào ô may mắn, gặt cả cánh đồng vàng, tiền xài thả ga hết tuần - Ảnh 2
Tuy thời gian qua tình hình công việc, tài chính có vẻ khó khăn với tuổi Dần nhưng đừng lo vì bước sang tuần mới này, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, mọi việc bắt đầu ổn định và thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là người chính trực, thật thà lại tình cảm nên nàng Tuất được rất nhiều người yêu mến. Chưa kể, ở con giáp này còn có tấm lòng bao dung, không tính toán mưu toan mà giúp đỡ những mảnh đời khốn khó, cơ cực hơn mình. Vậy nên, Tuất tích được rất nhiều công đức, phúc phần cho mình và gia đình.

Nhờ không ngừng cố gắng, sẵn sàng xông pha và thích chinh phục thử thách nên dù thân cô thế cô Tuất vẫn có thể khẳng định được vị thế của mình, dần bước lên từng vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Trong tuần mới đến, tuổi Tuất không chỉ tự sắm nhà, mua xe mà còn có số dư khổng lồ trong tài khoản ngân hàng.

Tử vi tuần mới (21/11 - 27/11): Những con giáp sau quay vào ô may mắn, gặt cả cánh đồng vàng, tiền xài thả ga hết tuần - Ảnh 3
Trong tuần mới đến, tuổi Tuất không chỉ tự sắm nhà, mua xe mà còn có số dư khổng lồ trong tài khoản ngân hàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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