Tử vi tuần mới (20/10 - 26/10/2025), 3 con giáp đón cơ may Phát Tài Phát Lộc, tiền về túi nhiều như thác đổ, vận đào hoa cực vượng, tài khí tăng cao

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết con giáp đón cơ may Phát Tài Phát Lộc, tiền về túi nhiều như thác đổ, vận đào hoa cực vượng, tài khí tăng cao trong tuần mới (20/10 - 26/10/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới (20/10 - 26/10/2025), Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Sửu có cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay nhờ các trò xổ số hoặc trúng thưởng. Với khoản tiền từ trên trời rơi xuống này, bạn cần có cách sử dụng và đầu tư đúng đắn, chớ nên dành tất cả cho việc mua sắm, chơi bời.

Tử vi tuần mới (20/10 - 26/10/2025), 3 con giáp đón cơ may Phát Tài Phát Lộc, tiền về túi nhiều như thác đổ, vận đào hoa cực vượng, tài khí tăng cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Với người làm ăn kinh doanh, bạn thường xuyên tìm ra những cách thực hiện mới trong những cách thức kiếm tiền đã cũ, nhờ vậy mà bạn luôn cảm thấy hăng hái và ngập tràn hứng khởi, tiền cũng chảy về túi bạn nhanh chóng hơn hẳn đối thủ.

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi tuần mới (20/10 - 26/10/2025), Thiên Ấn cho biết, đường công việc của Thìn có phần hơi cứng nhắc nhưng bạn vẫn làm tốt dù chẳng có ai đứng sau nâng đỡ. Tuy nhiên, những bạn làm cấp to thì nên hạn chế ăn nóng hung hăng, phải khéo léo với khách hàng và cấp dưới, có như thế họ mới nể bạn. 

Tử vi tuần mới (20/10 - 26/10/2025), 3 con giáp đón cơ may Phát Tài Phát Lộc, tiền về túi nhiều như thác đổ, vận đào hoa cực vượng, tài khí tăng cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiền bạc ổn định, không cần phải tiết kiệm quá mức cần thiết vào thời điểm này. Khi bạn được mời qua nhà người khác ăn uống vui chơi thì cũng nên biết ý mua quà tặng họ hoặc mời lại họ bữa khác, thân thiết đến mấy cũng phải sống biết điều một chút để mối quan hệ được bền lâu.

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi tuần mới (20/10 - 26/10/2025), nhờ sự hỗ trợ của Chính Ấn nên con giáp tuổi Mão làm công ăn lương có công việc hanh thông thuận lợi, được cấp trên yêu mến. Không những thế, bạn còn được mọi người nâng đỡ rất nhiều để có thể phát triển sự nghiệp của mình.

Tử vi tuần mới (20/10 - 26/10/2025), 3 con giáp đón cơ may Phát Tài Phát Lộc, tiền về túi nhiều như thác đổ, vận đào hoa cực vượng, tài khí tăng cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của tuổi Mão cũng đã giảm bớt đi những căng thẳng không đáng có thời gian này. Hơn nữa, khi nhận ra bí quyết để đảm bảo cuộc sống cho tương lai, bạn càng thận trọng hơn trong việc sử dụng tiền bạc. Ngũ hành tương sinh cho thấy vận trình tình cảm đang ngày càng được cải thiện rõ rệt trong thời gian này. Cuộc sống của bạn cũng trở nên thú vị hơn khi có người ấy. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp thời gặp thế, rước LỘC vào nhà, giàu có bứt phá, thành công trải thảm hồng, khiến ai cũng ao ước

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp thời gặp thế, rước LỘC vào nhà, giàu có bứt phá, thành công trải thảm hồng, khiến ai cũng ao ước

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gặp thời gặp thế, rước LỘC vào nhà, giàu có bứt phá, thành công trải thảm hồng, khiến ai cũng ao ước vào nửa cuối tháng 10 dương lịch này nhé!

