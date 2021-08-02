Tử vi tuần mới (2/8-8/8/2021) của 12 con giáp: Sửu vận may tới tấp, Dậu tiền rơi trúng đầu, Thân gặp quý nhân giúp đỡ

Xem tử vi tuần mới cho thấy, Tý cần bắt đầu học cách quản lý tài chính khoa học, đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí kẻo cả tháng 8/2021 này lại phải ngập trong nợ nần chồng chất, khó khăn chồng khó khăn.

Sách tử vi cảnh báo, trong chuyện tình cảm, Tý hãy kiểm soát cảm xúc. Đừng vì một phút nóng giận mà nói ra những lời khiến đối phương tổn thương, chủ động rời xa bạn.

Tuần đầu tiên của tháng 8, Sửu có tài vận khởi sắc, thăng tiến cực nhanh, cấp trên hết lòng cất nhắc. Nhiều may mắn đến với Sửu đến mức chỉ cần quơ tay là Sửu có thể hốt bạc về túi. Tình duyên của Sửu cũng đỏ chót như son, hạnh phúc êm đềm.

Tuy nhiên, người tuổi Trâu cần bớt tính ngồi lê đôi mách, hạn chế ra ngoài để giữ gìn sức khỏe mùa dịch. Ngoài ra, tử vi nhắc nhở Sửu ăn uống đúng giờ để tránh các vấn đề về dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, Dần được Thần Tài báo mộng, việc làm ăn kinh doanh hanh thông, việc công sở được cấp trên để ý, sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà.

Nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán, kinh doanh online thì đây chính là thời hoàng kim để con giáp may mắn đổi đời, tự làm đại gia.

Tuổi Mão

Đặc biệt chú ý tuần này là Mão vì con giáp sẽ bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên có tuần mới khá chật vật. Chẳng những làm ăn khó khăn, bị họa thị phi đeo bám, người tuổi Mèo còn gặp vấn đề về sức khỏe vì phải chịu quá nhiều áp lực trong công việc, cuộc sống.

Thay vì chấp nhặt, con giáp hãy bỏ ngoài tai miệng lưỡi thế gian để sống an vui. Càng vô tư và cố gắng vì mọi việc, Mão sẽ càng vượng lộc vượng tài, may mắn theo chân.

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới từ ngày 2/8 - 8/8 của 12 con giáp dự báo, Thìn sẽ có 7 ngày tới với khá nhiều điều không may. Do bị sao Kiếp Tài đeo bám, Thìn có khả năng kinh doanh không suôn sẻ, của nả đội nón ra đi.

Chẳng còn đồng nào trong túi, xui xẻo đủ đường, bạn bè quay lưng chính là vận hạn mà Thìn phải chấp nhận. Để hạn chế rủi ro, con giáp đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo tiền mất tật mang, mất luôn cả bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới, Tỵ đón đầu tuần không mấy như ý nhưng may mắn thay từ giữa tuần trở đi, càn khôn xoay chuyển, con giáp lại đại cát đại lợi. Chỉ cần chớp lấy thời cơ đúng lúc để phát triển sự nghiệp, Tỵ ắt nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới.

Tuy nhiên, tử vi mách rằng, con giáp đừng quá tham công tiếc việc mà bỏ bê chuyện tình cảm của mình kẻo có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.

Tuổi Ngọ

Trong tuần mới, Ngọ có cơ hội thăng tiến nhanh như vũ bão, tiền ùn ùn chui vào túi. Sách tử vi khuyên Ngọ cố gắng trong mọi việc, dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình thì tiền tài chỉ là chuyện sớm muộn.

Được sao Thiên Cát soi chiếu nên người tuổi Ngựa có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư làm ăn, bạn sẽ uống no lộc trời.

Tuổi Mùi

Đầu tuần thuận lợi trăm bề nhưng từ giữa tuần trở đi, người tuổi Dê phải đối diện với rất nhiều điều không may mắn. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nên con giáp trở tay không kịp, thất thoát món tiền khá lớn.

Trong lúc sa cơ lỡ vận, một nửa của Mùi có khả năng cũng thay lòng đổi dạ. Thay vì buồn, bạn hãy cảm ơn những điều không may mình đang nếm trải, vì có như vậy bạn mới hiểu đối phương là kẻ thực dụng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp tuần đầu tháng 8, nhờ được quý nhân nâng đỡ, thần tài đưa đường chỉ lối nên các chú Khỉ sẽ có tuần mới sung túc an nhàn, vạn sự như ý, đếm tiền mỏi tay.

Chỉ trong những ngày đầu tháng 8/2021, con giáp này đã có số tiền cực khủng trong tài khoản ngân hàng từ khoản tăng lương hoặc thưởng lớn từ cấp trên sau nhiều tháng nỗ lực trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cát khí gia tăng, may mắn bám riết không buông nên người tuổi Gà sẽ có những ngày đầu tháng 8 ăn nên làm ra, của nả kéo về chật két, tiêu xài không lo nghĩ.

Dù làm thuê hay làm chủ thì con giáp may mắn này vẫn có tiền tỷ trong tay, phát tài không khác gì trúng số độc đắc. Tuy nhiên, tử vi tuần mới đặc biệt nhắc nhở Dậu phải chú ý sức khỏe, tránh thức đêm làm việc quá sức dễ gây bệnh.

Tuổi Tuất

Nhờ tài năng, sự khéo léo nên dẫu bị tiểu nhân ngáng đường, con giáp tuổi Tuất vẫn có thể gây được ấn tượng cực tốt với đối tác, được cấp trên và đồng nghiệp nể trọng. Càng về cuối tuần, con giáp càng an nhàn hưởng thụ, sung sướng như tiên.

Tuy nhiên, tử vi tuần mới nhắc con giáp hãy tránh xa thị phi, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân.

Tuổi Hợi

Tuần mới này, Hợi gặp vận trình hung cát đan xen, đặc biệt, đầu tuần công danh sự nghiệp khởi sắc là cơ hội để Hợi phát triển công việc. Nhưng nên chú ý, càng về cuối tuần công việc của Hợi càng ảm đạm. Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy sóng gió này con giáp sẽ lại tiêu pha thả gan, sung sướng như tiên.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả