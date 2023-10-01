Tử vi tuần mới (2/10 - 8/10): 3 con giáp chuẩn bị tìm chỗ cất vàng, hứa hẹn giàu sang viên mãn, tha hồ rung đùi hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 01/10/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hưởng no nê lộc trời, vinh hoa phú quý đầy nhà trong tuần mới này.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trời sinh siêng năng chăm chỉ. Họ là những người rất năng động nhiệt tình, hoạt bát và nhạy bén. Người tuổi Ngọ yêu sự tự do, thích được khám phá những điều mới mẻ và thường không chịu đứng yên một chỗ.

Theo tử vi, những chú Ngựa khéo léo trong giao tiếp, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên được nhiều người yêu mến, kính trọng. Họ có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong công việc và đều hoàn thành tốt trong tuần mới này.

Trên đường đời, người tuổi Ngọ sẽ dễ gặp được sự giúp đỡ của quý nhân. Nhìn chung, cuộc đời họ sẽ sung túc thịnh vượng, càng về già lộc càng phát.

Tử vi tuần mới (2/10 - 8/10): 3 con giáp chuẩn bị tìm chỗ cất vàng, hứa hẹn giàu sang viên mãn, tha hồ rung đùi hưởng phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người cầm tinh con mèo có tính cách nhanh nhẹn, hiền lành và tử tế. Trong công việc, dù lớn hay nhỏ, họ luôn là người có trách nhiệm và được đồng nghiệp yêu thương, quý nhân sẵn lòng giúp đỡ.

Thời gian trước đây, con giáp này có thể đã phải trải qua khá nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên, vận may đang đến rất gần với tuổi Mão.

Trong tuần mới này, người tuổi Mão sẽ có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp. Công việc suôn sẻ, thu nhập cũng tăng cao giúp con giáp này có một tháng no đủ, không phải suy nghĩ nhiều về tài chính.

Ngoài ra, nhờ sự nâng đỡ của quý nhân phù trợ, vận trình của tuổi Mão trong tháng mới sẽ vô cùng thuận lợi.

Tử vi tuần mới (2/10 - 8/10): 3 con giáp chuẩn bị tìm chỗ cất vàng, hứa hẹn giàu sang viên mãn, tha hồ rung đùi hưởng phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có một khoảng thời gian làm việc suôn sẻ nhờ sự tương trợ, giúp đỡ của quý nhân, do đó có thể hoàn thành mục tiêu nhanh chóng và đạt kết quả tốt trong công việc trong tuần mới này. Đồng thời, cấp trên cũng đánh giá cao và sẽ xem xét cho bản mệnh một vị trí tốt hơn. 

Vận trình tình cảm của người tuổi này gặp vận đào hoa, do đó việc tìm thấy người bạn đời phù hợp với mình tương đối dễ dàng. Người tuổi này và nửa kia cần học cách bao dung, cảm thông trong tình yêu để khi gặp vấn đề mâu thuẫn nào đó liên quan đến cả hai thì đều có thể vượt qua, đồng thời tránh khả năng rạn nứt trong mối quan hệ này.

Tử vi tuần mới (2/10 - 8/10): 3 con giáp chuẩn bị tìm chỗ cất vàng, hứa hẹn giàu sang viên mãn, tha hồ rung đùi hưởng phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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