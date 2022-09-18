Tử vi tuần mới (19-25/9): Top ba con giáp may mắn ngút trời cầu gì được nấy, đại cát đại lợi không ai sánh bằng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là con giáp ngay thẳng, khảng khái. Họ có sao nói vậy, sống thật thà, có trách nhiệm. Con giáp tuổi này mang số mệnh giàu sang phú quý nên dù xuất thân nghèo khó vẫn có thể vượt lên số phận. Những người con giáp tuổi rồng có vận quý nhân vượng. Trong cuộc sống, họ thường được người tốt giúp đỡ. Trong cuộc sống, họ là người hiền lành, dịu dàng, quan tâm đến tiểu tiết và luôn tỉ mỉ.

Theo tử vi, người tuổi Thìn là con giáp ngay thẳng, khảng khái. Họ có sao nói vậy, sống thật thà, có trách nhiệm. Đầu tuần, con giáp tuổi Thìn có tài lộc tăng cao, vận xui bay biến. Người tuổi này làm ăn, buôn bán sẽ xuôi thuận, có người đến đặt cọc mua lô hàng lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Một số khác sẽ có cơ hội công việc mới, môi trường làm việc mới. Được người tốt giúp đỡ nên con giáp này làm đâu gặt đấy, gặp nhiều may mắn. Cuộc sống của họ suôn sẻ hơn, tương lai ngày càng tươi sáng.

Dự đoán tuần này vô cùng may mắn với người tuổi Tuất. Con giáp có cơ hội tìm được quý nhân của đời mình, thông qua những cuộc gặp gỡ xã giao. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nến tuổi Tuất có cơ may sẽ tìm kiếm được hợp đồng lớn làm ăn ngày càng khấm khá hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới tuổi Tuất không chỉ may mắn về công danh mà đường tình duyên cũng rất đào hoa. Người tuổi Tuất nếu còn độc thân sẽ tìm thấy người ưng ý, được nhiều người đưa đón tán tỉnh. Với người có gia đình thì trong nhà sẽ có tin vui, hỷ tín ghé thăm vô cùng viên mãn.

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn trong tuần này gọi tên người tuổi Tỵ. Tình cảm giữa và nửa kia tiến triển rất tốt đẹp, một phần là nhờ bạn luôn thẳng thắn bày tỏ tình cảm trong lòng mình. Chẳng bao giờ bạn cảm thấy ngại ngùng khi nói những lời có cánh với người mà mình yêu thương nhất cả.

Với người độc thân, bạn có thể chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ cảm xúc với người mình thầm mến từ lâu. Thái độ chân thành của bạn chắc hẳn sẽ khiến cho đối phương rất cảm động, thậm chí dành cho bạn một lời đồng ý đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, bạn là một người rất giỏi thích ứng với công việc, vì thế, bạn chẳng bao giờ ngại ngùng khi phải tiếp xúc với những công việc mới. Đây là nguyên nhân khiến mọi người rất yên tâm khi đặt trọng trách lên vai bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và minh họa.