Tử vi tuần mới (19-25/9): Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp dễ dính thị phi, tiểu nhân ám hại, cẩn trọng để tránh rước hoạ vào thân

Trên phương diện đầu tư, tử vi tài lộc của 12 con giáp khuyên bản mệnh người tuổi Tuất nên dừng lại ở một số hạng mục an toàn, càng mạo hiểm càng rủi ro cao. Đặc biệt là với những lời hứa hẹn về các khoản đầu tư lãi suất cao thì bản mệnh không nên vội vàng tin tưởng.

Tuổi Hợi Người tuổi Hợi là con giáp xui xẻo vào tuần mới nên nếu có cơ hội xuất hiện vào đầu tuần thì bạn nên nắm bắt ngay, nếu không thì mọi thứ sẽ trôi đi rất nhanh đấy. Thậm chí, nếu bạn không kiên trì theo đuổi mục tiêu thì có thể còn rơi vào tình trạng hoang mang, lạc lối. Thời điểm này, có thể kẻ xấu sẽ còn tranh thủ cơ hội để gieo rắc thị phi về bạn. Điều quan trọng là bạn biết rõ mình là ai, tập trung làm những việc mình cần làm, sau đó, sự thật sẽ chứng minh sự trong sạch của bạn.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và nửa kia ngày càng lạnh nhạt, thiếu mất ngọn lửa yêu nồng nhiệt, thậm chí có thời điểm bạn rơi vào cảm giác chán chường, nếu không giữ mình, e rằng sẽ rơi vào lưới tình ngoài luồng, đe dọa hạnh phúc gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng của Đại hao khiến bản mệnh có cảm giác tiền tiêu như nước và hầu hết chúng là những khoản ngoài kế hoạch. Có điều, đừng quá buồn khi một số khoản tiết kiệm cũng bắt đầu phải mang ra sử dụng, miễn bạn có kế hoạch bù đắp sớm số tiền này thì không có gì phải lo lắng cả.

Tuổi Mùi

Khoảng thời gian này có thể sẽ không mấy suôn sẻ với người tuổi Mùi. Vận thế của bản mệnh không tốt, có dấu hiệu tụt dốc không phanh, đặc biệt là trong công việc và vấn đề tình cảm.

Ở thời điểm này, bạn tốt nhất nên tập trung làm tốt việc của mình hơn là bao đồng mọi việc. Bạn có thể giúp đỡ người khác một tay nhưng không đồng nghĩa nhận hết việc về phía mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay đơn giản hơn là mua hàng hóa nọ kia trong thời điểm hung tinh rình rập. Hãy tỉnh táo bởi có thể những người bạn tin tưởng hóa ra lại chẳng hề đáng tin lắm đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, đường tình duyên của tuổi Mùi cũng khó lòng thuận lợi. Người ấy đang muốn kiểm soát bạn quá chặt gây ra sự ức chế, khiến bạn chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi mối quan hệ ngột ngạt này. Người độc thân chưa có ý định bước chân vào một mối quan hệ vào lúc này.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.