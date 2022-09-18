Tử vi tuần mới (19-25/9): Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp dễ dính thị phi, tiểu nhân ám hại, cẩn trọng để tránh rước hoạ vào thân

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 09:33

3 con giáp này sẽ cần phải thận trọng trong tuần mới nếu không muốn dính phải rắc rối.

Tuổi Tuất

Trên phương diện đầu tư, tử vi tài lộc của 12 con giáp khuyên bản mệnh người tuổi Tuất nên dừng lại ở một số hạng mục an toàn, càng mạo hiểm càng rủi ro cao. Đặc biệt là với những lời hứa hẹn về các khoản đầu tư lãi suất cao thì bản mệnh không nên vội vàng tin tưởng.

Tử vi tuần mới (19-25/9): Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp dễ dính thị phi, tiểu nhân ám hại, cẩn trọng để tránh rước hoạ vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và nửa kia ngày càng lạnh nhạt, thiếu mất ngọn lửa yêu nồng nhiệt, thậm chí có thời điểm bạn rơi vào cảm giác chán chường, nếu không giữ mình, e rằng sẽ rơi vào lưới tình ngoài luồng, đe dọa hạnh phúc gia đình.

Tuổi Hợi
Người tuổi Hợi là con giáp xui xẻo vào tuần mới nên nếu có cơ hội xuất hiện vào đầu tuần thì bạn nên nắm bắt ngay, nếu không thì mọi thứ sẽ trôi đi rất nhanh đấy. Thậm chí, nếu bạn không kiên trì theo đuổi mục tiêu thì có thể còn rơi vào tình trạng hoang mang, lạc lối. Thời điểm này, có thể kẻ xấu sẽ còn tranh thủ cơ hội để gieo rắc thị phi về bạn. Điều quan trọng là bạn biết rõ mình là ai, tập trung làm những việc mình cần làm, sau đó, sự thật sẽ chứng minh sự trong sạch của bạn.

Tử vi tuần mới (19-25/9): Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp dễ dính thị phi, tiểu nhân ám hại, cẩn trọng để tránh rước hoạ vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng của Đại hao khiến bản mệnh có cảm giác tiền tiêu như nước và hầu hết chúng là những khoản ngoài kế hoạch. Có điều, đừng quá buồn khi một số khoản tiết kiệm cũng bắt đầu phải mang ra sử dụng, miễn bạn có kế hoạch bù đắp sớm số tiền này thì không có gì phải lo lắng cả.

Tuổi Mùi

Khoảng thời gian này có thể sẽ không mấy suôn sẻ với người tuổi Mùi. Vận thế của bản mệnh không tốt, có dấu hiệu tụt dốc không phanh, đặc biệt là trong công việc và vấn đề tình cảm.

Ở thời điểm này, bạn tốt nhất nên tập trung làm tốt việc của mình hơn là bao đồng mọi việc. Bạn có thể giúp đỡ người khác một tay nhưng không đồng nghĩa nhận hết việc về phía mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay đơn giản hơn là mua hàng hóa nọ kia trong thời điểm hung tinh rình rập. Hãy tỉnh táo bởi có thể những người bạn tin tưởng hóa ra lại chẳng hề đáng tin lắm đâu.

Tử vi tuần mới (19-25/9): Hung tinh chiếu mệnh, 3 con giáp dễ dính thị phi, tiểu nhân ám hại, cẩn trọng để tránh rước hoạ vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, đường tình duyên của tuổi Mùi cũng khó lòng thuận lợi. Người ấy đang muốn kiểm soát bạn quá chặt gây ra sự ức chế, khiến bạn chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi mối quan hệ ngột ngạt này. Người độc thân chưa có ý định bước chân vào một mối quan hệ vào lúc này.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Ngọc Hoàng chốt sổ vàng đúng 20h ngày 20/9 : 3 con giáp hút tiền như nam châm, vận may hội tụ, của cải tràn vào nhà

Ngọc Hoàng chốt sổ vàng đúng 20h ngày 20/9 : 3 con giáp hút tiền như nam châm, vận may hội tụ, của cải tràn vào nhà

Cuối cùng 3 con giáp sau cũng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc tăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 10 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 6 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng