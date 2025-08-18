Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, gian nan thành tài, vận đỏ ngút trời, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 18/08/2025 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, gian nan thành tài, vận đỏ ngút trời, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu nhanh chóng mặt trong tuần mới (18/8 - 24/8) này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp và bạn bè. Dù gặp bất cứ khó khăn nào cũng mạnh dạn nhờ vả sẽ có người giúp đỡ vì thế nên con giáp này đừng ngại ngần, có nhiều việc mình sẽ không thể tự hoàn thành được.

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, gian nan thành tài, vận đỏ ngút trời, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Sửu trong tuần cũng không đến nỗi tệ, nhưng chủ yếu dành cho người làm ăn kinh doanh buôn bán hoặc thực sự có chí tiến thủ, chăm chỉ. Những ngày đầu tuần khá bận rộn, bản mệnh làm việc luôn chân luôn tay mà không hết việc, thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi.

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Thìn tinh thông tay nghề sẽ nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Bản mệnh không những có thể vận dụng thành thạo những điều đã biết vào thực tế công việc mà còn có thể chỉ dẫn cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình. Vì vậy, nếu có ý tưởng sáng tạo gì, bản mệnh không nên chần chừ mà hãy mạnh dạn bày tỏ ngay. 

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, gian nan thành tài, vận đỏ ngút trời, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), nhờ có Tam Hội nên con giáp tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ với một người nào đó mà đã lâu bạn không tương tác. Dường như họ mang ơn bạn về một chuyện gì đó và muốn nhân cơ hội này để cảm ơn bạn. Vậy thì hãy mở lòng mình để đón nhận với tất cả những sự chân thành từ phía bạn nhé. 

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, gian nan thành tài, vận đỏ ngút trời, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn tương trợ cho công việc của con giáp tuổi Hợi có cơ hội được thăng hoa. Nhiều người quý mến vì sự hiền lành, thật thà của bạn nên tín nhiệm và thậm chí sẵn sàng hợp tác với bạn trong một hợp đồng lớn. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Top 3 con giáp nhận lộc nhiều như lá mùa thu trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8) Tài Vận rực sáng, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó, tiền đè ngộp thở

Top 3 con giáp nhận lộc nhiều như lá mùa thu trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8) Tài Vận rực sáng, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó, tiền đè ngộp thở

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nhận lộc nhiều như lá mùa thu trong 2 ngày đầu tuần (18, 19/8) Tài Vận rực sáng, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó, tiền đè ngộp thở này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Cá Chép Hóa Rồng từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, nhận PHƯỚC BÁO trùng lai, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương

Mừng 3 con giáp Cá Chép Hóa Rồng từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, nhận PHƯỚC BÁO trùng lai, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Người vợ dùng dao sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ: Hình phạt có thể tới 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

Người vợ dùng dao sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ: Hình phạt có thể tới 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

Đời sống 26 phút trước
Dương Mịch nhận được lời khen từ tác giả tiểu thuyết gốc và diễn viên kỳ cựu

Dương Mịch nhận được lời khen từ tác giả tiểu thuyết gốc và diễn viên kỳ cựu

Sao quốc tế 39 phút trước
Sau khi ly hôn chồng 1 năm, giữa đêm bất ngờ thấy người đàn ông đứng giữa nhà khiến tôi hoảng hồn

Sau khi ly hôn chồng 1 năm, giữa đêm bất ngờ thấy người đàn ông đứng giữa nhà khiến tôi hoảng hồn

Tâm sự 40 phút trước
Xe đầu kéo 22 bánh bị lật trong đêm, đôi vợ chồng mắc kẹt trong cabin, sống sót một cách kỳ diệu

Xe đầu kéo 22 bánh bị lật trong đêm, đôi vợ chồng mắc kẹt trong cabin, sống sót một cách kỳ diệu

Video 1 giờ 0 phút trước
NÓNG: Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ

NÓNG: Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nguyên nhân người đàn ông cầm dao tấn công 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng

Nguyên nhân người đàn ông cầm dao tấn công 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Hùa theo cha mẹ xúc phạm và làm tổn thương cô người yêu nghèo khó và cái kết ngỡ ngàng sau 5 năm gặp lại

Hùa theo cha mẹ xúc phạm và làm tổn thương cô người yêu nghèo khó và cái kết ngỡ ngàng sau 5 năm gặp lại

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Ông bố 4 con bị cá sấu ngoạm chân, đoạt mạng trước mặt người thân

Ông bố 4 con bị cá sấu ngoạm chân, đoạt mạng trước mặt người thân

Thế giới 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Cá Chép Hóa Rồng từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, nhận PHƯỚC BÁO trùng lai, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương

Mừng 3 con giáp Cá Chép Hóa Rồng từ ngày 18/8 đến ngày 28/8, nhận PHƯỚC BÁO trùng lai, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương

Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (20/8-21/8/2025), 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, làm gì cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp thăng hoa đáng nể

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (20/8-21/8/2025), 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, làm gì cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp thăng hoa đáng nể