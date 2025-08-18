Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp và bạn bè. Dù gặp bất cứ khó khăn nào cũng mạnh dạn nhờ vả sẽ có người giúp đỡ vì thế nên con giáp này đừng ngại ngần, có nhiều việc mình sẽ không thể tự hoàn thành được.

Tài lộc của tuổi Sửu trong tuần cũng không đến nỗi tệ, nhưng chủ yếu dành cho người làm ăn kinh doanh buôn bán hoặc thực sự có chí tiến thủ, chăm chỉ. Những ngày đầu tuần khá bận rộn, bản mệnh làm việc luôn chân luôn tay mà không hết việc, thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi.

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Thìn tinh thông tay nghề sẽ nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Bản mệnh không những có thể vận dụng thành thạo những điều đã biết vào thực tế công việc mà còn có thể chỉ dẫn cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình. Vì vậy, nếu có ý tưởng sáng tạo gì, bản mệnh không nên chần chừ mà hãy mạnh dạn bày tỏ ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), nhờ có Tam Hội nên con giáp tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ với một người nào đó mà đã lâu bạn không tương tác. Dường như họ mang ơn bạn về một chuyện gì đó và muốn nhân cơ hội này để cảm ơn bạn. Vậy thì hãy mở lòng mình để đón nhận với tất cả những sự chân thành từ phía bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn tương trợ cho công việc của con giáp tuổi Hợi có cơ hội được thăng hoa. Nhiều người quý mến vì sự hiền lành, thật thà của bạn nên tín nhiệm và thậm chí sẵn sàng hợp tác với bạn trong một hợp đồng lớn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!