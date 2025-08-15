Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp vận may lên cao ngất, quay trúng ô TÀI LỘC, gánh vàng về nhà, HỐT TIỀN BẠC TỶ, sự nghiệp hanh thông

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), tuổi Dần gặp Tam Hợp cục nên công việc thuận lợi, được quý nhân trợ giúp, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Bạn cần tận dụng cơ hội rất tốt này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và nâng cao tầm quan trọng của mình ở nơi làm việc, dọn đường thăng tiến trong tương lai.

Lại thêm Thực Thần che chở, con giáp này hành xử khéo léo, khiêm nhường, đối đãi hòa đồng với mọi người. Song có một điểm bạn cần chú ý là những thời khắc quyết định phải có sự dứt khoát và mạnh mẽ cần thiết để tỏ rõ quan điểm, không nên quá nhường nhịn mà bị cấp trên đánh giá là hiền lành nhu nhược.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), Thiên Ấn tương trợ để con giáp tuổi Mão được làm việc mình thích. Sự tập trung cao độ có thể giúp bạn có một ngày làm việc hiệu quả hôm nay. Dường như bạn không chịu bất cứ tác động nào, và điều đó khiến cho bạn giữ cho mình sự chủ động trong mọi tình huống.

Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải lúc để tìm kiếm một quan hệ mới. Tốt hơn hãy dành thời gian cho riêng mình để tránh gây ấn tượng xấu. Hãy để dành những cuộc hẹn hò nghiêm túc cho tháng sau, khi vận may của bạn được cải thiện.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), mang đến tin vui về tài chính cho tuổi Thân. Vốn là con giáp nhanh nhẹn lại có tầm nhìn xa trông rộng, chỉ cần được gợi ý sơ sơ là bản mệnh đã nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, tự mình gây dựng nên thành quả to lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy, tuổi Thân có thể tự tay kiếm thêm thu nhập cho mình. Khi tiền bạc không còn là nỗi lo, con giáp này có thể thoải mái thực hiện các dự định lớn lao ấp ủ từ lâu để lợi nhuận được duy trì lâu bền, lãi mẹ đẻ lãi con.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!