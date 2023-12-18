Tử vi tuần mới (18/12-24/12): 3 con giáp vận số dễ phát tài, trời cho điềm lành, làm gì cũng thắng, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 17:33

Theo tử vi tuần này, cho thấy 3 con giáp sau tài vận thăng hoa, làm gì cũng hái ra tiền, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi tuần mới (18/12-24/12), tuổi Ngọ có thể đón nhận những tin không mấy vui vẻ. Con giáp này dễ gặp rắc rối trong công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng khó giữ được sự hài hòa làm giảm tiến độ và hiệu quả công việc.

Con giáp này còn có nguy cơ đối mặt với họa hao tài, ảnh hưởng tới vận trình tài lộc. Bản mệnh nên hành động lý trí hơn nữa chứ đừng để cảm xúc cá nhân lấn át nhiều như bây giờ, khiến các nhận định thiếu phần chính xác, hậu quả là tiền bạc tan biến theo mây khói.

Vận trình tình cảm của bản mệnh còn bị ngáng trở, đối mặt với nhiều thử thách. Đôi lứa thiếu sự bao dung và thấu hiểu cho nhau. Người độc thân chưa thể tìm được đối tượng phù hợp cùng chia sẻ, thấu hiểu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Tử vi tuần mới (18/12-24/12): 3 con giáp vận số dễ phát tài, trời cho điềm lành, làm gì cũng thắng, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Dần thường yêu tự do và có tinh thần phiêu lưu mạo hiểm. Họ lạc quan, vui vẻ, nhiệt tình và can đảm. Con giáp này thường háo hức khám phá những lãnh thổ chưa biết và điều mới mẻ. Những người thuộc con giáp này còn giỏi giao tiếp và thích thiết lập mối quan hệ với những người khác nhau.

Theo tử vi tuần mới (18/12-24/12), người tuổi Dần sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp. Họ có thể gặp được một cơ hội kinh doanh lớn, thành công trong sự nghiệp và đạt được sự giàu sang hiếm ai sánh bằng. Thông qua quyết tâm vững chắc và nỗ lực tích cực, con giáp này sẽ vượt qua trở ngại và đạt được mục tiêu của mình. Về chuyện tình cảm, người tuổi Dần sẽ thu hút một người cùng chí hướng, cả hai sẽ cùng nhau theo đuổi đam mê và phiêu lưu để tạo nên một tương lai tươi đẹp.

Thời gian tới, người tuổi Dần cần duy trì thái độ lạc quan, tích cực và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Để theo đuổi thành công trong sự nghiệp, con giáp này nên duy trì tinh thần dũng cảm và cần duy trì giao tiếp tốt với những người xung quanh. 

Tử vi tuần mới (18/12-24/12): 3 con giáp vận số dễ phát tài, trời cho điềm lành, làm gì cũng thắng, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Theo tử vi tuần mới (18/12-24/12), người tuổi Thân công việc có những người giúp đỡ, có người hãm hại, hãy biết chọn lựa. 

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Thân bất ngờ có quý nhân tương trợ, luôn ở cạnh hỗ trợ những lúc công việc bất trắc.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, hãy thể hiện rõ những mong muốn của bạn, đừng bắt người khác phải đoán ý.

Tài lộc: Có nhiều cuộc vui làm cho bạn tiêu tốn nhiều tiền của chính mình.

Sức khoẻ: Đau lưng do ngồi nhiều, thiếu vận động.

Tử vi tuần mới (18/12-24/12): 3 con giáp vận số dễ phát tài, trời cho điềm lành, làm gì cũng thắng, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 18/12 đến 28/12, 3 con giáp quý nhân gõ cửa, thu tiền về chật két, nhanh chóng đón tin vui năm 2024

Từ 18/12 đến 28/12, 3 con giáp quý nhân gõ cửa, thu tiền về chật két, nhanh chóng đón tin vui năm 2024

Từ 18/12 đến 28/12, 3 con giáp sau có số mệnh giàu sang, ngồi mát thu lộc tứ phương, may mắn có thể gặp được quý nhân.

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