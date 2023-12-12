Tử vi tuần mới (18/12-24/12): 3 con giáp giàu có thấm vào người, khổ nạn chuyển phúc tài, sung túc no ấm, phú quý có khó ai sánh bằng

Theo tử vi tuần mới (18/12-24/12) của 12 con giáp , cho biết tuổi Tuất quyết đoán trong công việc. Con giáp này có khả năng thực hiện kế hoạch mà không cần phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người khác. Tuy nhiên, hãy tránh những quyết định mù quáng.

Đối với những người độc thân, hãy giữ lòng chân thành trong mối quan hệ, tránh trở thành người đa tình và không ổn định. Nếu bản mệnh đang có ý định theo đuổi mối quan hệ nào đó, hãy tránh mối quan hệ mập mờ với những người khác.

Vận trình tình cảm đào hoa nở rộ, tuy nhiên người đã có đôi nên giữ giới hạn trong các mối quan hệ và tránh xa khỏi ý nghĩ ngoại tình, tránh gây tổn thương cho những người thân quan trọng nhất trong cuộc đời.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần may mắn trong sự nghiệp đặc biệt là với những phương diện thi cử, bầu cử, xin việc hoặc xét duyệt lương. Bạn sẽ nhận được những tin vui mong đợi, là kết quả của sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của mình. Con giáp này nên cố gắng nhiều hơn nữa để phát triển bản thân một cách tích cực hơn nữa.

Trong lĩnh vực tình cảm, có thể xuất hiện một số rắc rối trong gia đình và giao tiếp với bạn bè do tính khí của bạn. Hôm nay, tính kiên nhẫn và điềm đạm của bạn sẽ giúp giảm bớt đi những thách thức. Đối với mối quan hệ tình cảm, cần sự quan tâm, sẻ chia và thông cảm để tránh rạn nứt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (18/12-24/12), người tuổi Thìn hôm nay chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị đến với nhiều người.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc vất vả, bạn không tầm soát được hết công việc chung.

Tình cảm: Tình cảm bị người khác lợi dụng, tình cảm cả hai nhìn chung không có khởi sắc.

Tài lộc: Mức thu chi đang tổn thất, bạn chưa biết kiểm soát.

Sức khoẻ: Ăn nhiều đồ ăn cay nóng, dạ dày thường đau.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.