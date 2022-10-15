Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10): Ban mai sáng ngời, 3 con giáp tiền bạc thủng thỉnh, phúc vận đề huề, của cải chất đống

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 12:24

Theo tử vi dự đoán, trong tuần mới sang, nhiều cơ hội mới mở ra cho 3 con giáp này.

Tuổi Mão

Theo tử vi có nói, trong tuần mới sang, nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Mão. Tam Hợp cục xuất hiện, mang lại cho con giáp tuổi này một tháng mới với hy vọng tràn đầy. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Bản mệnh luôn là người lầm lì, một mình gánh chịu thử thách, gian truân, dù trong lòng có đầy rẫy những muộn phiền cũng không dựa dẫm vào người khác hay chủ động nhờ vả.

Chịu khổ số 2 thì không ai số 1, Mão luôn chịu đựng mọi khó khăn một mình mà không ai thấy. Vì vậy, cho dù thế nào đi nữa, trong quá trình làm việc, bạn luôn chăm chỉ và chiến đấu hết mình, dựa vào năng lực của bản thân để đạt được phần thưởng, chào đón đầu tháng 6 âm lịch của chính mình với thái độ hào hùng.

Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10): Ban mai sáng ngời, 3 con giáp tiền bạc thủng thỉnh, phúc vận đề huề, của cải chất đống - Ảnh 1
Theo tử vi có nói, trong tuần mới sang, nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi nổi tiếng là thông minh và dũng cảm, dám nói dám làm. Bạn sinh ra được định sẵn để sống hết mình, giữ vững phong độ làm việc tốt nhất và luôn tiến về phía trước trong tuần mới tới đây. Tam Hợp cục giúp Hợi thoát khỏi vận rủi, tiếp tục làm giàu, sống hạnh phúc và đi đến đỉnh cao của cuộc sống, điều đó thật đáng ghen tị. Bạn đã bí mật làm việc chăm chỉ, dành thời gian và năng lượng của mình cho công việc, nỗ lực hết mình để phát triển khiến mọi người phải nể.

Nhưng dù có đạt được bao nhiêu thành tích đi chăng nữa thì Hợi cũng sẽ không khoe khoang về thành quả của mình, Hợi nghĩ núi cao còn có núi cao hơn, phải khiêm tốn thì mới được người khác nể mình. Thời gian này đến đem vận xui tan biến đi, vận may ập đến, làm ăn phát tài trong thầm lặng, sự nghiệp đầy hứa hẹn, cuộc đời đầy bất ngờ nhé Hợi.

Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10): Ban mai sáng ngời, 3 con giáp tiền bạc thủng thỉnh, phúc vận đề huề, của cải chất đống - Ảnh 2
Những người tuổi Hợi nổi tiếng là thông minh và dũng cảm, dám nói dám làm. Bạn sinh ra được định sẵn để sống hết mình, giữ vững phong độ làm việc tốt nhất và luôn tiến về phía trước trong tuần mới tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bạn hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn thôi. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy tranh thủ cơ hội này để đi theo học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Khi bắt đầu học đầu tư, kinh doanh, bạn nên bắt đầu từ những mối nhỏ rồi sau đó hãy lớn dần lên. Bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, bồi dưỡng tri thức, sẵn sàng thách thức hoàn cảnh, chờ đón những cơ hội tốt đẹp. Trong tuần mới tới, một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn. 

Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10): Ban mai sáng ngời, 3 con giáp tiền bạc thủng thỉnh, phúc vận đề huề, của cải chất đống - Ảnh 3
Trong tuần mới tới, một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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