Tử vi tuần mới (14/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp vượng phát như 'hổ mọc thêm cánh', nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 14/08/2023 08:45

3 con giáp sự nghiệp vượng phát như 'hổ mọc thêm cánh', nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê trong tuần mới.

Tuổi Mão

Vận may của người tuổi Mão sẽ có phần khởi sắc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài. Ngoài ra, bạn cũng có thể tiến bộ như ý muốn, luôn dư dả, không thiếu tiền, sống rất hạnh phúc. Do đó, bạn có cơ hội được khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, càng có chỗ đứng nhất định trong xã hội.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng có phần khởi sắc trong thời gian tới, Hội độc thân hãy cứ mạnh dạn thể hiện mình, đường tình duyên của bạn đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực. Sức cuốn hút của bạn chính là lòng nhân ái và trái tim ấm áp, ai đi vào trái tim của bạn rồi cũng chẳng còn muốn đi ra nữa.

Tử vi tuần mới (14/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp vượng phát như 'hổ mọc thêm cánh', nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có những thay đổi đáng kể và đầy bất ngờ. Cụ thể, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ và chỉ lối mà bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp của bạn trong thời gian tới cũng sẽ "phất lên như diều gặp gió", khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tiến bộ như ý muốn, luôn dư dả, không thiếu tiền, sống rất hạnh phúc.

Bạn sẽ cảm nhận sự ấm áp và yên bình trong chính ngôi nhà của mình là điều bạn thật sự cần trong giai đoạn này. Áp lực, thử thách trong công việc đều tan biến khi quây quần với người thân của mình. Do đó, bạn hãy dành cho nhau những điều tuyệt vời, tạo nên nhiều kỷ niệm vui vẻ.

Tử vi tuần mới (14/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp vượng phát như 'hổ mọc thêm cánh', nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ trở nên rất thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, mọi việc đều diễn ra đúng ý của bạn. Do đó, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả. Đồng thời, được quý nhân dẫn đường chỉ lối, bạn tạo nên nhiều đột phá, nhanh chóng có được cơ hội để mở rộng, phát triển sự nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai. 

Về chuyện tình cảm, nếu bạn đang độc thân, hãy giữ cá tính riêng, điều này sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời và cảm giác an toàn để bạn có thể tự tin nương tựa.

Tử vi tuần mới (14/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp vượng phát như 'hổ mọc thêm cánh', nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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