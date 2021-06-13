Tử vi tuần mới (14/6-20/6) của 12 con giáp: Tỵ tài lộc rộng mở, Sửu cẩn trọng tiền bạc, Thân lắm của nhiều tiền

Theo tử vi tuần mới (14/6-20/6) của 12 con giáp, từ đầu tuần, dự báo người tuổi Tý sẽ có tài lộc dồi dào, có của ăn của để nhờ có quý nhân tương trợ, người quen giúp sức trong công việc. Chỉ cần vững tin vào chính mình, dám dấn thân thì Tý ắt kiếm được bộn tiền, công thành danh toại.

Nếu đang giường đơn gối chiếc thì tuần thứ 3 của tháng 6 này cũng là thời điểm thích hợp nhất để Tý phát triển mối quan hệ tình cảm.

Sửu là con giáp chăm chỉ, siêng năng và dám nghĩ dám làm nên sự nghiệp hanh thông, càng về hậu vận càng giàu sang phú quý. Tuy nhiên, sách tử vi năm 2021 có nói, trong 7 ngày tới Sửu phải đối diện với khá nhiều điều không may liên quan tới tài chính. Hãy chú ý đến mọi khoản chi tiêu và các con số có liên quan tiền bạc.

Tử vi tuần mới khuyên, tốt nhất Sửu cần cẩn trọng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc, đừng cho bất cứ ai vay mượn kẻo tài khí sa sút, bị lừa gạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tuần mới, do bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu ngáng đường nên dù làm thuê hay làm chủ thì người tuổi Dần cũng phải đối diện với nguy cơ lâm vào cảnh tiền mất tật mang. Nếu không đề cao cảnh giác, tỉnh táo trước mọi quyết định, kể cả đối với người thân quen thì Dần sẽ mất hết những gì đang có.

Trong chuyện tình cảm, Dần hãy quan tâm đến một nửa của mình hơn. Đừng quá tham công tiếc việc đến mức bỏ bê đối phương, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen ngang.

Tuổi Mão

Từ ngày 14/6 đến ngày 20/6, người tuổi Mão sẽ gặp cơ hội kiếm tiền cực đỉnh, số dư trong tài khoản ngân hàng được cộng thêm liên tục. Thăng chức tăng lương, tình tiền viên mãn là những gì Mão nắm chắc trong tay.

Từ giữa tuần trở đi, Mão sẽ càng vượng phát, tha hồ hưởng thụ, sung sướng an nhàn khiến ai cũng khâm phục.

Tuổi Thìn

Công việc bận rộn giữa năm sẽ khiến Thìn khá căng thẳng, mệt mỏi. Chính vì thế nên không, con giáp này có lúc đã cư xử thô lỗ, cộc cằn với người thân của mình, khiến đối phương buồn lòng.

Hãy nhớ, chỉ cần bình tĩnh, sáng suốt bạn sẽ có thể vượt qua tất cả. Đừng vì những điều không như ý mà trút giận lên người thân kẻo hối không kịp.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới, từ giữa tuần, cung tài lộc rộng mở, tài vận của Tỵ cũng đỏ chót như son với cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Từ đây, cơ hội thăng chức tăng lương, càng về cuối năm càng lắm của nhiều tiền.

Tuy nhiên, tử vi nhắc nhớ, Tỵ phải chú ý đến sức khỏe, tránh quá lao lực mà mất tiền vào các khoản chăm sóc sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần mới khá khó khăn đang chờ Ngọ phải đối diện. Thế nên, Ngọ đừng quá e dè, cũng đừng lo lắng bởi khi đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với cuộc đời bạn sẽ làm chủ tình thế, biến nguy thành an.

Cát khí theo chân, bề trên phù trợ nên cuối tuần Ngọ sẽ có khoản tiền thưởng khá lớn, giúp bạn vượt qua khó khăn dễ dàng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 14/6-20/6, Mùi sẽ gặp chút khó khăn trong công việc, cấp trên vì nghe lời đồng nghiệp xấu mà hiểu sai về bạn. Lúc này, thay vì buông xuôi Mùi cần nỗ lực gấp đôi để chứng minh thực lực, để kẻ tiểu nhân không dám làm càn.

Ngoài thời gian dành cho công việc, Mùi cần nghỉ ngơi, thư giãn để có thể tái tạo cảm xúc, bỏ lại lo toan phía sau để tận hưởng cuộc sống.

Tuổi Thân

Lắm của nhiều tiền, sự nghiệp khởi sắc chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Thân từ giữa tuần mới này. Thân hãy tận dụng thời cơ để đổi đời, kiếm bạc tỷ chỉ sau một đêm.

Chẳng những tuần mới này, mà từ đây đến cuối tháng 6 Thân sẽ ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng chẳng được.

Tuổi Dậu

Được sao May mắn chiếu mệnh nên Dậu sẽ có tuần mới vạn sự như ý, làm 1 được 10, từ đó tiền của nối đuôi nhau chạy vào túi, thức trắng đêm để đếm cũng chẳng xuể.

Đây cũng là thời điểm Dậu và người bấy lâu nay thầm thương trộm nhớ cho nhau cơ hội tìm hiểu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới nhắc nhở Tuất đừng quá háo thắng, cũng đừng quá khinh địch kẻo phải trả giá đắt cho sự ngạo nghễ của mình. Chỉ cần khiêm tốn, biết cách đối đãi bạn ắt sẽ được thần tài gõ cửa, ăn nên làm ra.

Đầu tuần hỷ sự ập vào nhà, cuối tuần tiền chất từng đống chính là vận may trời cho con giáp may mắn này.

Tuổi Hợi

Việc làm ăn không mấy thuận lợi trong tuần mới này nên Hợi sẽ đối diện với khá nhiều khó khăn, áp lực. Nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán, kinh doanh thì Hợi đừng vội thực hiện ngay mà hãy chờ đến tuần sau.

Đừng tiêu xài hoang phí, vung tay quá trán kẻo đến khi sa cơ lỡ vận bạn sẽ lâm vào cảnh túng quẫn, chẳng biết phải xoay xở thế nào.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả