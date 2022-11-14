Tử vi tuần mới (14/11 - 20/11): 3 con giáp số đỏ nhất thiên hạ, ăn trọn 'lộc tổ tiên', phất lên như diều gặp gió, làm tới đâu may mắn tới đó

Người tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để nâng cao chuyên môn, phát huy thế mạnh của mình trong tuần này. Mặc dù tuần này khối lượng công việc khá lớn nhưng Thìn vẫn rất chăm chỉ để hoàn thành thật tốt.

Tuần này tình hình tài chính cũng khá tốt. Cả nguồn thu chính và phụ đều tăng, nhất là vào những ngày cuối tuần. Thìn có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu mà không phải suy nghĩ gì nhiều.

Bản mệnh cũng nên cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên. Họ là những người trực tiếp sát cánh với Thìn trong mọi chặng đường dù tốt hay xấu.

Về tình cảm, dù bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho gia đình nhưng nửa kia luôn thấu hiểu Thìn. Thậm chí người ấy còn tiếp thêm động lực để Thìn cố gắng hơn.

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, người tuổi Dần được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để chuẩn bị cho những dự án sau này.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà tuổi này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì được điều này thì bản mệnh vẫn cần cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, do phải bận rộn ngược xuôi nên bạn ít có thời gian quan tâm đến gia đình hay một nửa của mình. Tình cảm có thể vì thế mà xuất hiện những trục trặc nhất định. Với người đã lập gia đình, có thể bạn sẽ phải kiềm chế cơn nóng giận của mình để tránh gây thêm mâu thuẫn với người thân. Các cặp đôi cần có sự hâm nóng mối quan hệ kịp thời.

Dù công việc có bận rộn cách mấy hay chuyện gia đình có gặp trục trặc nhường nào thì bạn vẫn nên duy trì sự ổn định trong tâm trí cũng như sức khỏe của mình. Hãy tận dụng thời gian rảnh để thực hiện một vài bài tập thể dục hay thiền để bồi bổ cho sức khỏe.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết từ ngày 14/11 đến 20/11/2022, ngay từ đầu tuần tuổi Thân sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là người làm ăn có cơ hội phát tài trông thấy. Con giáp này cần dồn hết công sức vào việc kinh doanh để không tuột mất thời cơ, song giữa tuần cần chú ý vì có thể vướng họa mất tiền.

Về phần công việc, tuổi Thân có thể mắc vài lỗi nhỏ vào đầu tuần do chưa lấy lại được sự tập trung cần thiết sau những ngày nghỉ ngơi, đây có thể là nguyên nhân gây ra không ít rắc rối sau này. Rất may là bản mệnh cũng nhanh chóng khắc phục được sai sót của mình, chăm chỉ và cố gắng hơn để gặt hái thành quả vào cuối tuần.

3 con giáp được ưu ái nhất tuần này gọi tên Thìn, Dần, Thân, may mắn hết cả tuần, tiền ào ào đổ về túi. Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, người độc thân trên đường tìm kiếm hạnh phúc của mình, đặc biệt nữ giới sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Con giáp này nên tăng cường xã giao, tăng cơ hội tiếp xúc và quen biết với nhiều người. Rất có thể trong số những người bản mệnh gặp sẽ là nhân duyên trời định của mình.

Người có đôi nên dành cho nhau nhiều sự quan tâm, chăm sóc hơn nữa. Nhân cơ hội này, tuổi Thân cũng có thể thẳng thắn trò chuyện với nửa kia về những khúc mắc trước đó để cùng tìm cách tháo gỡ. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi trái tim cả hai vẫn luôn hướng về nhau.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm