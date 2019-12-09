Tử vi tuần mới 12 con giáp (9/12 - 15/12): Mùi bị hung tinh đeo bám, Thìn dính hoạ thị phi, Sửu, Mão tiền ập xuống đầu

Từ ngày 9/12 đến 15/12 người tuổi Tý sẽ gặp phải khá nhiều điều không như ý. Chẳng những bị tiểu nhân hãm hại, ném đá giấu tay Tý còn nếm trải mùi vị thất bại trong sự nghiệp, bị cấp trên khiển trách.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 9/12 đến ngày 15/12 có nói, 12 con giáp cần cẩn trọng mọi điều, đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất thành quả cả năm nỗ lực.

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp cho thấy từ ngày 9/12 đến 15/12/2019, vận trình tài lộc của Sửu sẽ thăng tiến ngoạn mục. Thu nhập tăng nhanh, từ nghề chính hay nghề tay trái đều mang về cho Sửu món tiền khá lớn.

Thế nên, thay vì ỷ lại vào những gì đang có, Tý cần tỉnh táo, tập trung hơn trong công việc. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, càng về cuối tuần Tý sẽ càng có cơ hội lấy lại những gì đã mất, tình tiền viên mãn.

Chỉ cần giữ vững lòng tin, kiên định với với mục tiêu đã đề ra thì Sửu sẽ có nguồn thu nhập khủng, cuối năm tiền chất chật nhà.

Tuổi Dần

Sách tử vi 12 con giáp có nói, nhờ được cát tinh chiếu mệnh nên Dần sẽ có tử vi tuần mới đỏ rực như son. Tài lộc dễ tụ nên chỉ cần dám nghĩ dám làm, con giáp giàu có này sẽ ôm bạc tỷ trong tay.

Chẳng những tài lộc viên mãn, vận tình duyên của Dần cũng đỏ chót như son. Con giáp này và một nửa sẽ hạnh phúc ấm êm, vui vẻ hân hoan.

Mão đừng vội nản lòng trước thất bại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tài lộc tăng tiến nên dù vất vả, mệt mỏi đến mấy Mão cũng sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền tài phủ phê, tương lai xán lạn.

Càng về cuối tuần Mão càng vượng vận tài lộc, tiền ùn ùn chui vào túi. Thế nên, Mão đừng vội nản lòng trước thất bại bởi đấy chính là đòn bẩy giúp bạn sớm chạm tay vào thành công.

Tuổi Thìn

Dẫu đã chăm chỉ làm việc, miệt mài cống hiến nhưng Thìn lại bị cấp trên nghi ngờ, không xem trọng do bị đồng nghiệp xấu hãm hại. Vậy nên, Thìn đừng quá tin người, cũng đừng ngần ngại đáp trả những kẻ hai lòng.

Hãy rạch ròi mọi chuyện, đừng cả nể bất cứ ai mà tự rước phiền toái, thị phi vào người. Nếu không sớm cảnh giác Thìn sẽ lâm vào cảnh tiền tài tiêu tán, chẳng còn đồng nào trong túi.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp ta thấy, Tỵ sẽ có vận tài lộc khá bấp bênh, khốn khó. Thời điểm này Tỵ rất dễ bị thất thoát tiền bạc, người mình tin tưởng lừa đảo trong chuyện làm ăn mà mất khoản tiền khá lớn.

Vậy nên, Tỵ cần cẩn trọng từng đường đi nước bước. Tuyệt đối không cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc hay bung tiền kinh doanh kẻo mất trắng.

Con giáp may mắn này có thu nhập ổn định, càng về cuối năm càng hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ đừng mải ham chơi, cũng đừng so kè với đồng nghiệp. Hãy cứ làm tốt việc của mình, hơn thua, so bì chẳng thể giúp bạn đạt được thành công như mong đợi.

Rồi cấp trên sẽ nhận thấy sự cố gắng của Ngọ mà cất nhắc, giúp con giáp may mắn này có thu nhập ổn định, càng về cuối năm càng hưng thịnh.

Tuổi Mùi

Công việc không mấy suôn sẻ, bị hung tinh đeo bám nên người tuổi Mùi phải thật cẩn trọng. Mùi đừng vì một phút sơ sẩy mà biến mình thành con giáp xui xẻo nhất tử vi tuần mới.

Ngoài ra, khi tham gia giao thông Mùi cũng đừng phóng nhanh vượt ẩu kẻo có thể bị va chạm xe cộ, vướng họa huyết quang.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 9/12 đến 15/12/2019 cho thấy, Thân sẽ có vận tài lộc như ý. Họ làm gì cũng may mắn suôn sẻ, khó khăn đến mấy cũng dễ dàng vượt qua.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng gom hết lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Càng chí thú làm ăn, con giáp này càng nhận được nhiều cơ may đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh thì Dậu cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền rộng mở. Càng chí thú làm ăn, con giáp này càng nhận được nhiều cơ may đổi đời.

Vận may đeo bám không chỉ giúp Dậu có tử vi tuần mới phơi phới hân hoan mà còn giúp họ có tháng 12/2019 sung túc đủ đầy, tiền chất chật nhà.

Tuổi Tuất

Vốn là người chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc nên Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nể trọng. Trong tử vi tuần mới này Tuất sẽ thêm phúc thêm phần, tình tiền thăng hoa.

Tử giữa tuần trở đi, Tuất sẽ được lộc trời cho, ăn nên làm ra. Cuối tuần tha hồ đếm tiền sái tay, tận hưởng những chuyến du lịch xa chính là may mắn con giáp này xứng đáng nhận được.

Tuổi Hợi

Bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu hãm hại nên Hợi phải đối diện với tuần mới không mấy suôn sẻ. Thậm chí, công việc của Hợi sẽ gặp phải biến cố lớn, chông gai, trở ngại đủ đường.

Thay vì chấp nhận thất bại, buông tay chịu thua Hợi hãy mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng số phận. Rồi may mắn sẽ lại mỉm cười, Hợi sẽ lại sung túc, bình an như trước.

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