Tử vi tuần mới 12 con giáp (6/1 - 12/1): Thân được Thần Phật phù trợ, Hợi lộc đổ về ngạt thở

Dưới đây là tử vi tuần mới 12 con giáp chuẩn xác giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì và tìm cách đề phòng tốt nhất.

Theo tử vi 12 con giáp , Tý gặp phải hung vận, sa sút về đường tiền bạc. Mối quan hệ tình cảm của bạn cứ hợp rồi tan, có nhiều dấu hiệu rạn nứt. Nếu không giữ, bạn sẽ đánh mất một nửa của mình và sống trong tiếc nuối. Trong tuần mới, bạn cảm thấy vô cùng cô đơn vì không ai san sẻ chuyện công việc. Điều này khiến bạn mệt mỏi, không có động lực làm bất cứ việc gì.

Tử vi tuần mới của tuổi Sửu gặp nhiều tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu bị hung tinh đeo bám, hãm hại cản đường. Những việc bạn làm đều không nhận được kết quả xứng đáng. Thậm chí còn ảnh hưởng đến vận tiền tài khiến bạn tiền mất tật mang, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài. Chuyện tình cảm của bạn cũng không như ý muốn. Người độc thân vẫn một mình, người có gia đình, người yêu xảy ra nhiều cãi vã.

Tuổi Dần

Dần được cát tinh chiếu mệnh nên vận trình thuận buồm xuôi gió, không xảy ra bất trắc. Bạn khéo léo nên nắm bắt được khá nhiều cơ hội tốt giúp bạn thăng tiến không ngừng. Tuy nhiên phương diện tài lộc của bạn lại không như ý. Bạn làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không biết tiết kiệm bên thường lao đao vì hụt trước thiếu sau.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới của Mão có đường công danh rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tuần mới 12 con giáp, Mão có con đường quan lộ rộng mở. Bạn được cấp trên trọng dụng, ưu ái nên làm gì cũng thành công ngoài mong đợi. Những công sức bạn bỏ ra cuối cùng cũng đã được công nhận. Tuy nhiên bạn đừng quá kiêu ngạo mà đánh mất những mối quan hệ tốt của mình. Hãy trân trọng những mối quan hệ xung quanh để không làm phật lòng ai.

Tuổi Thìn

Thìn chào đón nhiều điều vui vẻ, vận trình vô cùng suôn sẻ. Bạn được cát tinh phù trợ nên muốn gì được nấy, tình tiền đều viên mãn như bản thân mong muốn. Trong tuần này, bạn không lo túng thiếu hay bị tiểu nhân cản đường thăng tiến. Bởi chắc chắn bạn sẽ vượt qua được những khó khăn mà không phải dựa vào bất cứ ai giúp đỡ. Có thể nói bạn thu về nguồn lợi bất tận, vô cùng giàu có và sung túc.

Tuổi Tỵ

Tỵ có phương diện tài lộc không ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc của Tỵ vô cùng bất ổn. Bạn không nhận được bất cứ sự trợ giúp của ai. Vận tiền bạc cũng gặp nhiều trục trặc. Nếu tin tưởng người khác quá mức, bạn sẽ tự chuốc lấy nhiều phiền phức, tổn thương. Lời khuyên cho Tỵ trong tuần mới là tránh họa thị phi, đừng ngồi lê đôi mách chuyện người khác. Hãy hành thiện tích đức nhiều hơn để một tuần suôn sẻ, có khó khăn cũng vượt qua được.

Tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm của Ngọ khá mệt mỏi. Có sự xuất hiện của kẻ thứ ba khiến mối quan hệ của bạn gặp nhiều khó khăn. Trong công việc, bạn có cơ hội phát huy sức sáng tạo được cấp trên yêu mến trọng dụng. Nhờ vậy mà vận trình nguyên tuần của bạn thuận lợi, có nhiều nguồn thu nhập đổ về giúp bạn thoát khỏi cảnh túng thiếu, vươn lên trở thành đại gia.

Tuổi Mùi

Mùi gặp trục trặc trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi gặp hạn mất tiền, tình cảm cũng gặp nhiều trục trặc khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi. Vận tài lộc của bạn không được như ý. Mùi làm bao nhiêu cũng mất hết vì bị lừa gạt. Thế nên hãy sáng suốt, thông minh biết được người nào tốt hay không tốt với mình. Tuyệt đối đừng tin tưởng ai quá mức mà thiệt thân.

Tuổi Thân

Thân là con giáp may mắn, có cát khí vây quanh. Điều này vô cùng tốt cho vận tiền bạc của bạn trong tương lai. Trong tuần mới, bạn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều bất ngờ. Có thể là về công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn nhận được quyết định thăng chức, tăng lương thưởng. Trong chuyện tình cảm, người độc thân thoát ế, người có gia đình, người yêu có mối quan hệ vô cùng nồng nhiệt.

Tuổi Dậu

Dậu tránh khỏi họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Dậu khó tránh khỏi họa thị phi, tiểu nhân hãm hại đủ đường. Nhiều người xung quanh luôn tìm cách nói xấu sau lưng, hạ bệ khiến bạn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng gặp không ít trắc trở. Có nhiều chuyện bất bình khiến bạn và người ấy bất đồng quan điểm, cãi vã thường xuyên, không tìm được tiếng nói chung.

Tuổi Tuất

Tuất gặp nhiều may mắn trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Cuối năm có nhiều khoản chi tiêu khiến bạn khá đau đầu. Vì vậy hãy cân nhắc trước khi chi tiêu, đừng để bản thân vướng phải cảnh nợ nần, vay mượn. Bạn nên chú trọng trong việc tiết kiệm để bản thân có được cuộc sống bình yên, no đủ.

Tuổi Hợi

Công việc của Hợi phát triển vô cùng tốt. Bạn khéo léo tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội thăng tiến, một bước đi lên, được cấp trên trọng dụng. Bên cạnh đó nguồn tài lộc đổ về giúp bạn có cuộc sống no đủ, dồi dào, không phải vay mượn bất cứ ai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm