Tử vi tuần mới 12 con giáp (30/12 - 5/1): Dậu lắm của nhiều tiền, Dần làm một hưởng mười, Ngọ bị hung tinh chiếu mệnh

Không chỉ thông minh, tài năng người tuổi Tý còn chịu thương chịu khó nên dễ dàng có được thành công trong sự nghiệp. Sách tử vi tuần mới có nói, trong tuần này Tý sẽ có thu nhập tăng đột biến, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

Thay vì tốn tiền đi xem bói, bạn chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 30/12 đến 5/1/2020 đã biết rõ vận mệnh của bản thân trong 7 ngày tới, cực chính xác.

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp cho thấy, Sửu sẽ có tuần mới phơi phới hân hoan, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa. Tuy nhiên, Sửu đừng vội vàng tiêu xài hoang phí mà hãy dùng số tiền ấy để làm ăn kinh doanh, một vốn bốn lời.

Về phương diện tình cảm, nếu Tý không dũng cảm thổ lộ, lười nhác nói lời yêu thương thì sẽ đánh mất cơ hội chiếm được trái tim người mình yêu thương.

Sửu đừng vì quá bận rộn trong công việc mà quên đi trách nhiệm chăm sóc gia đình, quan tâm đến người thân của mình. Nếu không, người nhà của bạn sẽ buồn lòng vô cùng.

Tuổi Dần

Vận tài lộc của con giáp may mắn nhất tuần này sẽ đỏ như son, làm ăn vượng phát. Dù làm thuê hay làm chủ Dần cũng làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền bạc rủng rỉnh trong tay.

Trái lại với vận tài lộc, chuyện tình cảm của Dần sẽ xuất hiện rạn nứt do có kẻ thứ ba chen chân. Nếu không tìm cách giải quyết triệt để những khúc mắc, mâu thuẫn thì nguy cơ đổ vỡ là rất lớn.

Mão cứ thế mà giàu, phất lên cực nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão sẽ có tuần mới phơi phới yêu đời, nhiều may mắn tiền bạc. Thần tài gõ cửa liên tục, tiền ập vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa nên Mão cứ thế mà giàu, phất lên cực nhanh.

Tuy nhiên, Mão đừng ngủ quên trên chiến thắng. Hãy không ngừng nỗ lực, vươn lên đổi đời thì càng về cuối tuần con giáp giàu có này càng đại cát đại lợi, năm mới an khang.

Tuổi Thìn

Dù kiếm được rất nhiều tiền trong những ngày đầu tuần nhưng do nhẹ dạ cả tin nên Thìn bị người mình tin tưởng lừa gạt, gánh thêm món nợ khá lớn. Thế nên, để tránh họa hao tài Thìn cần tỉnh táo trước mọi quyết định liên quan đến tiền bạc kẻo tiền mất tật mang.

Vì những xui xẻo trong công việc nên vận tình duyên của Thìn cũng bị vạ lây. Thay vì hằn học, giận cá chém thớt Thìn cần giữ bình tĩnh để không khiến tình hình căng thẳng hơn.

Tuổi Tỵ

Những ngày đầu tuần Tỵ sẽ hao tốn khá nhiều tiền bạc vào ngày nghỉ Tết dương lịch. Thay vì vung tay quá trán để thể hiện Tỵ cần liệu cơm gắp mắm nếu không muốn lâm vào cảnh nợ nần, chưa nhận lương đã chẳng còn đồng nào trong túi.

Trong tuần mới này, sao đào hoa chiếu mệnh sẽ giúp người tuổi Tỵ đang độc thân tìm được một nửa như ý. Tình cảm phát triển khá nhanh sẽ khiến bạn phải choáng ngợp trong hạnh phúc mình có được.

Nếu được cấp trên giao cho một nhiệm vụ khó khăn Ngọ đừng ngần ngại nhận lấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi hàng tuần của 12 con giáp, từ ngày 30/12/2019 đến 5/1/2020, tuổi Ngọ cần thận trọng trong mọi điều. Sao xấu chiếu mệnh nên rất nhiều chuyện xui xẻo từ trên trời rơi xuống, khiến Ngọ tốn tiền vô ích.

Nếu được cấp trên giao cho một nhiệm vụ khó nhằn Ngọ đừng ngần ngại nhận lấy, bởi đấy chính là cơ hội để bạn lật ngược thế cờ, lấy lại những gì đã mất.

Tuổi Mùi

Kiếm được bộn tiền, ăn nên làm ra nên Mùi bị không ít kẻ ghen ăn tức ở, lập mưu hãm hại. Thế nhưng, thay vì sân si hay hơn thua với phường tiểu nhân, Mùi hãy tập trung làm việc của mình, trời cao ắt tự an bài.

Chuyện tình cảm của Mùi sẽ gặp một chút trục trặc, hai bên vì những hiểu lầm không đáng có mà ghen tuông hờn giận, khiến con giáp này phải lao đao lắm bận mới tìm được bình yên.

Tuổi Thân

Con giáp xui xẻo này sẽ bị hung tinh đeo bám, tiểu nhân quấy phá trong 7 ngày tới. Thế nên, Thân cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng vì một phút bốc đồng mà cho kẻ xấu có cơ hội thêu dệt thị phi.

Càng về cuối tuần vận xấu càng nặng nên Thân đừng lơ là cảnh giác. Chỉ cần bước sang tuần mới bạn lại may mắn bình an, phúc khí dồi dào.

Bạn cần khéo léo hơn để đối phương không bị tổn thương lòng tự trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình lại dám dấn thân nên người tuổi Dậu có những ngày đầu năm 2020 đỏ rực như son. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên càng về cuối tuần Dậu càng thêm phúc thêm phần.

Thế nhưng, chính vì thành công quá nhanh nên Dậu khiến một nửa của mình cảm thấy tự ti, áp lực rất nhiều. Bạn cần khéo léo hơn để đối phương không bị tổn thương lòng tự trọng.

Tuổi Tuất

Vận tài lộc của người tuổi Tuất trong tuần mới này khá ảm đạm. Dù tiền của dồi dào nhưng họ lại không giữ được đồng nào, túi lúc nào cũng trống không.

Đây cũng là dịp để Tuất tự kiểm điểm lại thói quen tiêu xài hoang phí của mình. Lúc có tiền dùng vô tội vạ, đến khi bất trắc phải chạy vạy khắp nơi, chẳng có đồng nào để xoay xở.

Tuổi Hợi

Tài lộc khởi phát, sự nghiệp hanh thông, ăn nên làm ra chính là phúc phần trời đã an bài cho Hợi trong tuần mới này. Càng về cuối tuần con giáp này càng đếm tiền không xuể, cứ thế mà giàu.

Không chỉ tuần đầu tiên của năm 2020, cả năm mới này Hợi sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, nhà xe chờ sẵn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!