Tử vi tuần mới 12 con giáp (27/4 - 3/5): Sửu, Mão kiếm được bộn tiền, Hợi bị tiểu nhân hãm hại

Tâm linh - Tử vi 26/04/2020 05:30

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 27/4 đến 3/5 cho thấy sẽ có khá nhiều biến động trong tài chính, công việc và cả tình duyên của người tuổi Hợi, Tuất và Thìn.

Đừng đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp (27/4 - 3/5) bạn đã biết trước vận mệnh tài lộc, tình duyên của mình trong 7 ngày tới.

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Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, Tý sẽ gặp phải khá nhiều thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi tuần mới có nói, trong 7 ngày tới người tuổi Tý sẽ gặp phải chút trở ngại trong công việc. May mắn thay, nhờ sự thông minh, tài năng của mình con giáp giàu có này đã xoay chuyển tình thế ngoạn mục.

Công việc khó khăn, tình duyên của Tý cũng không như ý. Bạn và một nửa sẽ nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn, tranh cãi chỉ vì chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần học cách lắng nghe, nhẫn nhịn cả hai sẽ lại hòa thuận, ấm êm.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp dĩ hòa vi quý, chăm chỉ và vô cùng chịu thương chịu khó. Nếu người khác thấy khổ cực mà từ bỏ, thấy thất bại mà buông xuôi thì Sửu luôn chớp lấy mọi cơ hội mình có để cuộc sống tốt đẹp, tươi sáng hơn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 7 ngày tới con giáp may mắn này sẽ có lộc lá đầy nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay khiến ai cũng hờn.

Tuổi Dần

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, Dần sẽ có những ngày phía trước với vận đỏ như son, tiền ùn ùn chui vào túi. Nếu đang ấp ủ dự án buôn bán, kinh doanh thì Dần hãy thực hiện ngay kẻo bỏ lỡ thời cơ.

Chính vì chuyên tâm cho công việc nên Dần có chút lơ là với một nửa, bạn hãy bù đắp cho đối phương vào dịp cuối tuần nhé.

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Mão sẽ có những bước tiến đáng nể, càng về cuối tuần càng thuận lợi, hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Có sao Thiên Diêu chiếu mệnh nên vận đào hoa của Mão sẽ đỏ chót như son trong tử vi tuần mới. Tuy nhiên, Mão đừng ỷ được nhiều người để ý mà phụ bạc người mình yêu thương, chơi đùa với tình cảm của đối phương kẻo phải trả giá đắt.

Những ngày đầu tuần không như ý, nhưng từ giữa tuần trở đi công việc của Mão sẽ có những bước tiến đáng nể, càng về cuối tuần càng thuận lợi, hanh thông.

Tuổi Thìn

Vốn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, có số phú quý phát tài nên Thìn chưa bao giờ biết thiếu tiền là gì. Thế nhưng, trong 7 ngày tới vì bị hung tinh chiếu mệnh nên Thìn sẽ hao tài tốn của, lâm vào cảnh tiền mất tật mang.

Hãy thật bình tĩnh, cẩn trọng trong mọi điều nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm tai hại của mình.

Tuổi Tỵ

Tỵ sẽ có tuần mới khá bất ổn với áp lực công việc đè nặng lên vai, bị người mình tin tưởng hãm hại mà không hề hay biết. Nếu không sớm đề phòng, học cách bảo vệ chính mình thì Tỵ sẽ khá chật vật trong thời gian tới.

Hãy nhớ, không ai đối xử tốt với ta vô điều kiện ngoài gia đình. Đa nghi chưa bao giờ là thừa cả.

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Nhờ được thần tài chiếu cố con giáp bản lĩnh này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều có óc sáng tạo hơn người, dám dấn thân và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, càng về hậu vận Ngọ càng lắm của nhiều tiền, sung sướng hơn người.

Trong tuần cuối cùng của tháng 4, nhờ được thần tài chiếu cố con giáp bản lĩnh này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới, trong 7 ngày tới Mùi sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà. Công việc suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông, tương lai xán lạn đang chờ Mùi phía trước.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mùi sẽ hái trái ngọt đời mình với tiền chất chật nhà, cứ vơi lại đầy.

Tuổi Thân

Vận trình tài lộc của người tuổi Thân có khá nhiều biến động trong 7 ngày tới. Thế nên, Thân cần chi tiêu khoa học, quản lý tài chính khôn ngoan và đừng vung tay quá trán kẻo ôm món nợ lớn chỉ trong tích tắc.

Thân và một nửa sẽ vì một số hiểu lầm mà giận hờn, to tiếng với nhau. Hãy giữ bình tĩnh, đừng cố gắng hơn thua kẻo đánh mất tình yêu đẹp bấy lâu vun đắp.

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Càng về cuối tuần Dậu càng làm ăn thuận lợi, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự khéo léo, khả năng ứng biến linh hoạt nên Dậu sẽ giải quyết được mọi khúc mắc trong công việc. Nhờ thế, con giáp tài năng này được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức tăng lương ở ngay trước mắt.

Càng về cuối tuần Dậu càng làm ăn thuận lợi, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, cứ vơi lại đầy.

Tuổi Tuất

Nổi tiếng là con giáp thật thà, sống trách nhiệm và bản lĩnh nên dù mệt nhoài với công việc mưu sinh Tuất vẫn không quên quan tâm, chăm sóc gia đình mình.

Gia đình cũng chính là điểm tựa tinh thần để Tuất vượt qua mọi khốn khó, dễ dàng chiến thắng nghịch cảnh để vươn lên đổi đời trong tuần mới này.

Tuổi Hợi

Hợi sẽ gặp khá nhiều điều không như ý, bị tiểu nhân hãm hại, lợi dụng mà chẳng hay. Cách tốt nhất để Hợi giữ mình trước thị phi chính là hãy kiệm lợi, suy nghĩ cẩn thận trước khi nói.

Chỉ cần lỡ lời, bị kẻ xấu thêu dệt thì bạn sẽ bị hiểu lầm đến mức chẳng thể nào thanh minh. Từ đấy, công việc, sự nghiệp đều tuột dốc không phanh.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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