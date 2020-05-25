Tử vi tuần mới 12 con giáp ( 25/5 – 31/5): Dần rung đùi hốt bạc, Dậu được thần tài gõ cửa, Thân bị vận xui đeo bám

Trời sinh Tý là con giáp tài năng, khôn khéo và có gan làm giàu. Dù lâm vào đường cùng thì Tý cũng không nản chí, vẫn mạnh mẽ đứng lên, chiến thắng nghịch cảnh. Thế nên, càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 25/5 - 31/5 bạn sẽ biết được vận số của mình trong 7 ngày tới, chính xác hơn cả đi xem bói.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 25/5 – 31/5 chỉ rõ, vận trình công việc của người tuổi Sửu sẽ có khá nhiều chuyển biến tích cực. Dù không trở thành đại gia thì Sửu cũng lắm của nhiều tiền, lộc lá ùn ùn chui vào túi.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong tuần cuối cùng của tháng 5 con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, tiền ùn ùn chui vào túi, muốn khổ cũng không được.

Không chỉ tài lộc, vận tình duyên của Sửu cũng ấm êm viên mãn. Bạn và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Tuổi Dần

Dần sẽ được cấp trên cất nhắc, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa trong tuần mới này. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám dấn thân và không ngừng nỗ lực thì con giáp giàu có này ắt nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

Từ giữa tuần trở đi, con giáp may mắn này sẽ thu về khối lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật túi, vàng rải khắp sân, cứ thế mà giàu ú ụ.

Mão hãy cẩn trọng với chuyện tiền bạc, đừng cho ai vay mượn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nổi tiếng là con giáp sống lương thiện, chăm chỉ và thương người nên Mão được quý nhân thương yêu, bề trên chiều chuộng. Càng sống tử tế, chân thành con giáp may mắn này càng lắm của nhiều tiền, thêm phúc thêm phần.

Tử vi tuần mới có nói, Mão cần phải đề cao cảnh giác kẻo bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại. Mão hãy cẩn trọng với chuyện tiền bạc, đừng cho ai vay mượn kẻo tiền mất tật mang.

Tuổi Thìn

Tử vi phương Đông có nói, Thìn là người dám nghĩ dám làm, sinh ra đã sung sướng hơn người. Được cát tinh chiếu mệnh, thần tài nâng đỡ nên càng về cuối tuần Thìn càng giàu ú ụ, muốn khổ cũng không được.

Tuy nhiên, chính vì quá tham công tiếc việc nên Thìn bỏ bê một nửa của mình. Đừng quá vô tâm, hời hợt kẻo đến khi đánh mất một tình yêu đang có bạn sẽ phải hối hận cả đời.

Tuổi Tỵ

Tỵ nhanh nhẹn, thông minh và có gan làm giàu. Được bề trên nâng đỡ, quý nhân chiếu cố nên con giáp giàu sang này lắm của nhiều tiền, nhà xe có đủ trước ngưỡng 30.

Sang tuần mới này, Tỵ hãy chớp lấy cơ hội trời cho để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Bởi lẽ, đây chính là phúc lộc bạn xứng đáng nhận được sau những tháng ngày làm việc cật lực.

Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào nhà, của nả chất đống chính là vận may mà trời đã an bài cho Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ tuần 25/5 - 31/5 dự báo, đầu tuần bị tiểu nhân ngáng đường nên Ngọ sẽ trầy trật lắm phen. Thế nhưng, từ giữa tuần trở đi Ngọ sẽ phất lên nhanh như diều gặp gió.

Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào nhà, của nả chất đống chính là vận may mà trời đã an bài cho Ngọ.

Tuổi Mùi

Mùi nổi tiếng là con giáp hiền lành, chăm chỉ và có chí tiến thủ. Họ dám vượt lên chính mình, dám nói lên suy nghĩ của bản thân mà không sợ bị đánh giá hay ganh ghét. Thế nên, con giáp tài năng này được cất nhắc, sự nghiệp thuận lợi đủ đường.

Thế nhưng, trong tuần mới này Mùi bị hung tinh đeo bám, làm gì cũng đổ bể, thất bại. Mùi cần giữ mình, chờ đến tuần sau hẵng bắt tay thực hiện những kế hoạch quan trọng kẻo tự làm khó mình.

Tuổi Thân

Từ 25/5 - 31/5 Thân sẽ đối diện với khá nhiều điều xui xẻo. Bị người mình tin tưởng hãm hại, lừa gạt nên Thân bị mất số tiền khá lớn, đánh mất cả uy tín bấy lâu nay xây dựng.

Thay vì tìm cách để trả đũa đối phương, bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi kẻ xấu phải trả giá cho hành động thấp hèn của mình.

Dậu tha hồ gánh bạc tỷ vào nhà, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Quý nhân theo chân, thần tài gõ cửa nên Dậu sẽ có 7 ngày tới ngập trong nhung lụa. Cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có bề trên chiếu cố nên Dậu tha hồ gánh bạc tỷ vào nhà, sung sướng như tiên.

Không chỉ tuần mới này, mà từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tuổi Tuất

Tuất có nguy cơ sẽ gặp một số xung đột với cấp trên, đồng nghiệp nên công việc trì trệ, chật vật trong tuần mới này. Thay vì “giận quá mất khôn” Tuất cần kiểm soát cảm xúc, cách hành xử của mình để kẻ xấu không thể thừa cơ hội hãm hại bạn.

Chỉ cần vượt qua tuần này thì Tuất sẽ có tháng 6 sung túc an nhàn, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp dĩ hòa vi quý, khéo léo trong giao tiếp và không biết sợ khổ. Dù nằm gai nếm mật, mệt mỏi đến mấy Hợi cũng không bỏ cuộc mà luôn kiên trì theo đuổi đam mê.

Càng chí thú làm ăn, biết người biết ta con giáp bản lĩnh này càng vượng tài vượng lộc, bạc tiền dư dả.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.