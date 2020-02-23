Tử vi tuần mới 12 con giáp (24/2 - 1/3): Mùi làm một hưởng mười, Thìn tiền không ngừng đổ về túi, Tỵ bị hung tinh vây hãm

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng ngày 24/2 đến 1/3/2020 cuộc sống của người tuổi Tý sẽ phất lên nhanh như diều gặp gió. Sự nghiệp có bước tiến vượt bậc, vận tài lộc đỏ như son nên càng về cuối tuần Tý càng hưng thịnh.

Nếu không nỗ lực vươn lên, phấn đấu miệt mài thì tử vi tuần mới 12 con giáp (24/2 - 1/3) sẽ có rất nhiều biến động.

Vận may theo chân, phú quý tề tựu nên tài khí tích tụ, lộc lá đầy nhà chính là những gì con giáp may mắn nhất tuần này nắm chắc trong tay.

Chuyện tình cảm của Tý cũng viên mãn như ý, hạnh phúc ấm êm bên một nửa thân yêu của đời mình mà chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, chính vì khá cứng đầu, bảo thủ và cứ nhất quyết làm theo ý mình nên Sửu sẽ khó tránh khỏi việc phạm phải sai lầm. Thay vào đấy, Sửu cần học cách lắng nghe để hoàn thiện bản thân.

Tuổi Dần

Vận tài lộc giảm sút, bị sao Kiếp Tài giáng họa nên dù làm được bao nhiêu tiền thì Dần cũng chẳng giữ được đồng nào. Hơn cả, con giáp này còn phải lao tâm khổ tứ, chạy vạy khắp nơi để bù vào những thiếu sót mình đã gây ra.

Hãy vững tin vào bản thân, nỗ lực không ngừng rồi Dần sẽ được cấp trên xem trọng, đồng nghiệp thương yêu, càng về cuối năm 2020 càng thăng tiến.

Mão nên dốc sức hoàn thành thật tốt công việc của mình, đừng đứng núi này trông núi nọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu không tỉnh táo tước những khoản đầu tư hay vay mượn tiền bạc, Mão sẽ phải đánh mất một số tiền khá lớn mà chẳng thể làm được gì để cứu vãn tình hình.

Thế nên, tốt nhất Mão nên dốc sức hoàn thành thật tốt công việc của mình, đừng đứng núi này trông núi nọ kẻo tiền mất tật mang.

Tuổi Thìn

Tài lộc không ngừng đổ về túi, cát khí cực vượng, thần tài chở che nên Thìn sẽ có tử vi tuần mới đỏ chót như son. Tuy nhiên, Thìn đừng vì kiếm tiền quá dễ mà tiêu xài hoang phí, cũng đừng ỷ mình thông minh mà xem nhẹ người khác kẻo tiền mất tật mang, mất hết phúc đức.

Hãy nhớ, sao Kiếp Tài sẽ luôn rình rập những người phung phí công sức của chính mình. Nếu không cân nhắc chuyện chi tiêu bạn sẽ phải hối hận khi tiền bạc đội nón ra đi.

Tuổi Tỵ

Bị hung tinh vây hãm, tài lộc bất ổn nên người tuổi Tỵ sẽ có tuần mới khá khó khăn. Nhiều điều không may ám vận, tiền tài tiêu tán là những gì con giáp xui xẻo này phải đối diện.

Nếu không muốn mất hết tất cả những gì mình đang có, Tỵ cần cẩn trọng trong mọi điều.

Nếu không nỗ lực từng ngày thì Ngọ ắt phải lâm vào cảnh túng thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài lộc thăng trầm bất ổn, có những thứ tưởng chừng như đã nắm chắc lại vuột mất chỉ trong chớp mắt khiến ngay chính Ngọ cũng choáng váng.

Nếu không kiên định với những gì mình đang theo đuổi, nỗ lực từng ngày thì Ngọ ắt phải lâm vào cảnh túng thiếu, chẳng có đồng nào trong túi.

Tuổi Mùi

Được cát tinh nâng đỡ, bề trên thương yêu nên người tuổi Mùi sẽ có tuần mới viên mãn ấm êm, tài vận đỏ chót. Càng về cuối tuần con giáp giàu có này càng ăn nên làm ra, tiền về đầy tay.

Đặc biệt, nếu đang muốn đầu tư kinh doanh thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Mùi có tài lộc ùn ùn đổ vào nhà.

Tuổi Thân

Sách tử vi 12 con giáp, từ ngày 24/2 đến 1/3/2020 có nói, Thân sẽ có cơ hội trời cho để thăng tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Nếu được cấp trên giao cho nhiệm vụ khó nhằn Thân đừng lo lắng mà hãy nỗ lực hết mình để khẳng định thực lực.

Từ giữa tuần trở đi con giáp giàu có này sẽ tha hồ nằm trên đống vàng, đếm sái tay cũng không hết tiền.

Trong tuần mới này, Dậu sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Là người sống tình cảm, chân thành và có tham vọng làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khổ Dậu vẫn có thể vươn lên làm giàu, chiến thắng nghịch cảnh.

Trong tuần mới này, Dậu sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà đổi đời.

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, cương trực và có trách nhiệm trong công việc nên Tuất được rất nhiều người quý mến, quý nhân tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp.

Tử vi tuần mới có nói, Tuất sẽ có không ít cơ hội thu tiền về tay, càng biết tận dụng thế mạnh của mình con giáp giàu sang này càng hút cạn lộc trời.

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới từ ngày 24/2 đến 1/3/2020 của 12 con giáp chỉ ra rằng, Hợi trong khoảng thời gian này có khá nhiều may mắn tài lộc. Dù bị tiểu nhân hãm hại, quấy phá Hợi vẫn bình yên vô sự, ăn nên làm ra.

Không chỉ tuần mới này, cả tháng 3 tới Hợi cũng sẽ ấm êm sung túc, an nhàn tận hưởng cuộc sống đủ đầy, dư dả.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.