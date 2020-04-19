Tử vi tuần mới 12 con giáp (20/04 - 26/04): Tỵ tài vận bùng nổ, Mùi song hỷ lâm môn, Dậu nên giữ chặt tiền trong túi

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, từ ngày 20/4 đến 26/4 người tuổi Tý sẽ gặp khá nhiều may mắn trong công việc. Càng về cuối tuần Tý càng kiếm được bộn tiền, giàu lên trong thấy.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem qua những dự đoán tử vi tuần mới 12 con giáp (20/04 - 26/04) dưới đây bạn sẽ nắm rõ vận mệnh của mình trong lòng bàn tay.

Nếu đang ấp ủ những kế hoạch đầu tư, kinh doanh thì Sửu đừng vội bắt tay vào thực hiện. Vì bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên tốt nhất Sửu nên án binh bất động để chờ khi sóng gió qua đi hẵng tính.

Tuy nhiên, Tý đừng quá tham công tiếc việc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe . Ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng giờ là cách để bạn tái tạo năng lượng cho ngày làm việc mới thêm hiệu quả.

Ngoài vận tài lộc, tình duyên của Sửu cũng sẽ gặp một số trục trặc trong tuần mới này. Bạn nên giữ bình tĩnh, đừng vì sĩ diện hão mà đánh mất tình cảm bấy lâu nay vun đắp.

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, tự lập và quyết đoán trong công việc. Nhờ thế, dù không có ai “chống lưng” Dần vẫn trở thành con giáp giàu có ngút trời, tiêu tiền khỏi nghĩ ngay từ thuở độc thân.

Bước sang tử vi tuần mới Dần hãy thừa thắng xông lên bởi cơ hội đổi đời, công thành danh toại đang chờ bạn phía trước.

Mão hãy đề cao cảnh giác, cẩn trọng trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và trọng nghĩa tình. Thế nhưng, chính vì quá đơn thuần, dễ dàng tin tưởng người khác nên trong tuần mới này Mão sẽ có nguy cơ bị “qua mặt” mà không hề hay biết.

Hãy đề cao cảnh giác, cẩn trọng trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc nếu không bạn sẽ thất thoát một khoản khá lớn.

Tuổi Thìn

Trong 7 ngày tới, Thìn và một nửa của họ sẽ tha hồ tận hưởng những phút giây thảnh thơi, hạnh phúc bên nhau. Chỉ cần học cách bao dung, quan tâm và thấu hiểu thì không chỉ tuần này, mà từ đây đến cuối năm cả hai vẫn mặn nồng viên mãn.

Tài vận, sự nghiệp của Thìn cũng có khá nhiều tín hiệu đáng mừng. Chỉ cần kiên định với mục tiêu đã đề ra Thìn ắt muốn gì được nấy, sung sướng như tiên.

Tuổi Tỵ

Được quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ nên Tỵ sẽ có tài vận bùng nổ trong 7 ngày tới. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp giàu sang này cũng kiếm được bộn tiền.

Tỵ đừng vì một phút say nắng mà đánh mất người yêu thương mình chân thành. Bạn cũng đừng tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân kẻo muốn níu giữ những gì mình đang có cũng không được.

Không chỉ 7 ngày tới, cả tháng 4 con giáp may mắn này sẽ là con cưng của thần tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngông cuồng, thích khám phá, ưa dịch chuyển nên những ngày đầu lập nghiệp Ngọ khá chật vật. Thế nhưng, bước chân vào tháng 4/2020 vận số của con giáp này được cải thiện đáng kể.

Không chỉ 7 ngày tới, cả tháng 4 con giáp may mắn này sẽ là con cưng của thần tài, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

Tuổi Mùi

Theo dự báo tử vi tuần mới của 12 con giáp thì song hỷ lâm môn, tiền ùa vào nhà, tình duyên viên mãn chính là những gì Mùi xứng đáng nhận được.

Chỉ cần xuất hành về hướng Đông trong ngày đầu tuần thì bao nhiêu khó khăn, xui xẻo cũng chẳng thể làm khó Mùi.

Tuổi Thân

Trong những ngày tới Thân đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng quá dễ dàng tin vào đồng nghiệp kẻo bị lợi dụng. Đang có rất nhiều tiểu nhân rình rập để có thể khiến sự nghiệp của bạn tuột dốc không phanh.

Hãy cứ bình tĩnh, cẩn trọng và giữ mình trong tuần mới này. Sang tuần tới Thân sẽ lại tràn đầy năng lượng tích cực.

Tháng 4/2020 bị sao xấu ám vận nên dù muốn Dậu cũng chẳng thể làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu nên giữ chặt tiền trong túi, đừng vì những cái lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất lý trí, trở thành con mồi cho kẻ lừa đảo. Tháng 4/2020 bị sao xấu ám vận nên dù muốn Dậu cũng chẳng thể làm ăn thuận lợi.

Nếu cãi nhau với một nửa, Dậu đừng giận quá mất khôn mà khiến đối phương buồn lòng đến mức chủ động rời xa bạn.

Tuổi Tuất

Là người sống trách nhiệm, dám dấn thân nên dù xuất thân nghèo khổ nhưng Tuất vẫn tự vươn lên làm đại gia, có cuộc sống sung túc an nhàn.

Tuy nhiên, Tuất đừng vội hống hách, cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng bởi chỉ cần bất cẩn thì bạn sẽ nhanh chóng lâm vào đường cùng.

Tuổi Hợi

Hợi đừng vung tay quá trán, cũng đừng hoang phí tiền bạc vào những khoản chi không cần thiết. Hãy học cách tiết kiệm, quản lý tài chính khoa học thì bạn mới có thể vững vàng trong tương lai.

Trong tháng 5 tới, Hợi sẽ có cơ hội kiếm tiền cực đỉnh. Hãy nắm bắt thời cơ, đừng chần chừ bởi trời cao đã an bài mọi thứ cho bạn rồi.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.