Tử vi tuần mới 12 con giáp (18/5 -  24/5): Dần, Dậu hốt hết của nả trong thiên hạ, Ngọ, Mùi vận xui đeo bám

Tâm linh - Tử vi 18/05/2020 00:04

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 18/5 đến 24/5/2020 bạn sẽ đoán biết được vận số của mình trong 7 ngày tới.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp từ (18/5 -  24/5) chỉ rõ, trong khi Ngọ, Mùi hao tài tốn của thì Dần, Dậu lại đổi đời ngoạn mục, sung sướng như tiên.

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Xem tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy, Tý sẽ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Tý sẽ có 7 ngày tới với khá nhiều điều không may mắn. Bị tiểu nhân rình rập, họa hao tài bám riết nên con giáp xui xẻo này phải đối diện với khá nhiều áp lực, thất bại trong công việc.

Tý cần sáng suốt trong mọi quyết định, đừng vội vàng, hấp tấp kẻo tiểu nhân lợi dụng, đẩy bạn vào đường cùng.

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và dám dấn thân. Càng nỗ lực vươn lên, phấn đấu miệt mài Sửu càng ăn nên làm ra, có cuộc sống sung túc đủ đầy. Sách tử vi tuần mới có nói, trong 7 ngày tới Sửu sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra.

Không chỉ vận tài lộc, tình duyên của Sửu cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Bản lĩnh, ngoan cường và cực nhạy bén với chuyện tiền nong nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Dần đã sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Khổ tận cam lai, sau những khốn khó, thất bại thì bước sang tuần mới này Dần sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tha hồ rước lộc vào nhà là phúc phần con giáp may mắn này nhận được.

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Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 7 ngày tới Mão sẽ làm ăn vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sách tử vi phương Đông có nói, từ 18/5 đến 24/5 người tuổi Mão sẽ chẳng cần phải lo lắng chuyện công việc, càng không phải chật vật chuyện tiền bạc. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 7 ngày tới Mão sẽ làm ăn vượng phát.

Đại cát đại lợi, làm đâu thắng đó, được thần tài rót lộc vào nhà nên càng về cuối tuần Mão càng sung túc an nhàn, đời sang trang mới.

Tuổi Thìn

Thông minh, nhanh nhẹn và cực khéo léo nên Thìn được rất nhiều người quý mến, thương yêu, hỗ trợ hết lòng trong sự nghiệp. Có tuần mới với tài chính ổn định, công việc hanh thông nên Thìn sẽ tha hồ tận hưởng.

Bên cạnh vận tài lộc, tình duyên của Thìn cũng đỏ chót như son. Nếu đang độc thân sẽ gặp được một nửa hoàn hảo.

Tuổi Tỵ

Bị sao hao tài đeo bám nên Tỵ cần hết sức cẩn trọng trong tuần mới này. Đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng dốc hết tiền của vào các khoản đầu tư nếu không Tỵ sẽ có nguy cơ lâm vào cảnh trắng tay, mất hết tất cả.

Nếu đang ấp ủ những dự định trong công việc, đầu tư kinh doanh Tỵ hãy chờ cho những ngày xui rủi qua đi, sang tuần mới hẵng bắt tay vào thực hiện.

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Ngọ cần cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo bị tiểu nhân hãm hại mà không hề hay biết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cương trực, thẳng thắn nên không ít lần Ngọ vạ miệng, tự rước họa vào thân vì không suy nghĩ cẩn trọng trước khi phát ngôn. Họa thị phị bủa vây trong 7 ngày tới khiến Ngọ phải lâm vào cảnh khó xử, bị người khác hiểu lầm.

Thế nên, thay vì “ruột để ngoài da” Ngọ cần cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo bị tiểu nhân hãm hại mà không hề hay biết.

Tuổi Mùi

Nổi tiếng là con giáp chân thành, khéo léo và biết cách đối nhân xử thế nên Mùi có đường công danh rộng mở, sự nghiệp hiển vinh khiến ai cũng hờn. Vậy nhưng, chính vì dễ dàng tin tưởng người khác nên Mùi sẽ trở thành mục tiêu để kẻ xấu lợi dụng.

Thế nên, Mùi cẩn tỉnh táo trước lời ngon tiếng ngọt, đừng để kẻ xấu dụ dỗ mà tán gia bại sản, ôm món nợ khổng lồ.

Tuổi Thân

Vận tiền bạc không mấy như ý, công việc làm ăn trục trặc khiến Thân rơi vào khủng hoảng tài chính. Thân đừng vội hoảng loạn, bởi đây chính là thời điểm bạn phát huy tác dụng của khoản tiền tích cóp bấy lâu nay.

Chỉ cần vượt qua tuần này, bước sang tuần mới Thân sẽ lại may mắn ngập tràn, sung túc an nhàn.

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Tình duyên của con giáp may mắn này cũng hạnh phúc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận tài lộc nở rộ, cát tinh soi chiếu nên người tuổi Dậu sẽ có tuần mới với rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Chỉ cần dám dấn thân, điềm tĩnh trong mọi tình huống thì Dậu ắt hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tình duyên của con giáp may mắn này cũng hạnh phúc viên mãn. Dậu và một nửa sẽ có chuyến du lịch đáng nhớ bên nhau.

Tuổi Tuất

Xem tử vi tuần mới cho thấy, dù công việc mệt mỏi áp lực đến mấy thì Tuất sẽ ôm về món lương thưởng cực khủng. Những hợp đồng lớn được ký, số dư trong tài khoản tăng vọt là những gì Tuất nắm chắc trong tay.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, không chỉ tuần này, mà cả tháng 5 năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ ngập trong nhung lụa.

Tuổi Hợi

Hợi đừng ỷ lại vào người khác, cũng đừng để cảm xúc xui khiến mình làm những điều vượt quá kiểm soát. Trong tuần mới này, Hợi và đồng nghiệp sẽ có chút mâu thuẫn. Chỉ cần giữ được bình tĩnh Hợi sẽ không phạm phải sai lầm đáng tiếc.

Được bề trên nâng đỡ nên con giáp may mắn này sẽ có tài vận thăng hoa, muốn khổ cũng không được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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