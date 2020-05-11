Tử vi tuần mới 12 con giáp (11/5 - 17/5): Mùi, Thân hút cạn lộc trời,  Dậu ‘tụt dốc’ tài lộc

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp (11/5 - 17/5/2020) chỉ rõ, vận tài lộc của người tuổi Tý sẽ khởi sắc rực rỡ. Đầu tuần cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giữa tuần ăn nên làm ra, cuối tuần đại cát đại lợi nên con giáp may mắn này muốn khổ cũng không được.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp (11/5 - 17/5) này bạn sẽ đoán biết được vận tài lộc, tình duyên, sức khỏe của mình cực chính xác.

Xem tử vi tuần mới có nói, vận trình của Sửu khá khó đoán với hung cát đan xen. Nếu không cẩn thận trong chuyện tiền bạc, vì cả nể mà cho người khác vay mượn thì Sửu sẽ mất cả chì lẫn chài.

Vận tình duyên của Tý cũng có những dấu hiệu tích cực. Sau những hiểu lầm, nghi kỵ cả hai sẽ càng thêm trân trọng tình cảm đã có bấy lâu nay, mới rõ đối phương quan trọng nhường nào trong đời mình.

Chỉ cần giữ mình trong 7 ngày này, qua tuần mới Sửu sẽ lại thêm phúc thêm phần, làm ăn thuận lợi, tiền ùn ùn chui vào túi.

Tuổi Dần

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo, Dần sẽ có tuần mới với khá nhiều khó khăn trong công việc. Bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên càng về cuối tuần Dần càng xui xẻo đủ đường, tài lộc tuột dốc không phanh.

Bù lại, Dần có vận tình duyên ấm êm viên mãn với một nửa vô cùng tâm đầu ý hợp, luôn bên cạnh động viên, chia sẻ mỗi khi khốn khó, cơ cực.

Càng chịu thương chịu khó, nỗ lực phấn đấu Mão càng ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão nổi tiếng là người hiền lành, nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Thế nên, con giáp thiện lương này tích được rất nhiều công đức, được trời thương yêu hết mực.

Càng chịu thương chịu khó, nỗ lực phấn đấu Mão càng ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong 7 ngày tới.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho thấy, Thìn chính là con giáp may mắn nhất 7 ngày tới. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, thần tài đưa đường chỉ lối nên càng về cuối tuần Thìn càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Khổ tận cam lai, Thìn sẽ làm một hưởng mười, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

Tuổi Tỵ

Vận mệnh của người tuổi Tỵ sẽ khá bất ổn trong tử vi tuần mới (11/5 - 17/5). Thay vì hơn thua với đời, tranh giành với người Tỵ cần học cách lùi một bước để tiến ba bước.

Nếu cứ ngang ngạnh, không xem ai ra gì thì Tỵ phải trả giá đắt với tiền tài tiêu tán, sự nghiệp tuột dốc không phanh.

Nếu Ngọ không ngừng vô tâm, biết cách nuông chiều, chăm sóc đối phương thì ắt sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ có tuần mới không mấy may mắn, bị sao hao tài đeo bám nên dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì họ cũng chẳng giữ được đồng nào.

Chuyện tình cảm của Ngọ cũng sẽ gặp khá nhiều trục trặc. Nếu không ngừng vô tâm, biết cách nuông chiều, chăm sóc đối phương thì ắt sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện, khiến cả hai tan đàn xẻ nghé.

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, khôn ngoan và nhìn xa trông rộng. Họ không bộp chộp trước thời cuộc, càng không cho phép bản thân biếng lười nên thành công khá sớm.

Trong 7 ngày tới, vận tài lộc đỏ như son sẽ giúp Mùi hút cạn lộc trời, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Tuổi Thân

Tuần mới của Thân khá tốt với công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh. Không chỉ từ (11/5 - 17/5) mà cả tháng 5 năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy.

Càng về cuối tháng Thân càng thêm phúc thêm phần, hạnh phúc êm đềm, đời sang trang mới.

Chỉ cần vượt qua 7 ngày tai ương này Dậu sẽ phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bị hung tinh đeo bám nên Dậu sẽ có tuần mới với khá nhiều điều không may mắn, tụt dốc tài lộc. Công việc trì trệ, bị tiểu nhân hãm hại, cấp trên trách phạt nên Dậu phải khốn đốn đủ đường mới có thể giải quyết được những khó khăn mình gặp phải.

Thay vì buông xuôi Dậu hãy dốc cạn sức để chiến thắng số mệnh, chỉ cần vượt qua 7 ngày tai ương này bạn sẽ phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tuất

Vì không tập trung trong công việc nên Tuất phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng. Nếu không sớm lấy lại tinh thần, dốc lòng lao động thì Tuất ắt đánh mất công việc mà mình đang đeo đuổi.

Tuất hãy nhớ “công tư phân minh”, đừng vì những rắc rối trong chuyện tình cảm mà lơ là trong sự nghiệp kẻo hối tiếc cả đời.

Tuổi Hợi

Vận tài lộc rực rỡ, công danh viên mãn nên Hợi sẽ có 7 ngày tới với số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt. Càng về cuối tuần Hợi càng đếm tiền sái tay, giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

Hãy cứ tin vào chính mình, phấn đấu ngoan cường thì càng về cuối tháng 5/2020 con giáp giàu có này càng đại phát.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.