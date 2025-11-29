Tử vi tuần mới (1/12 - 7/12/2025), 3 con giáp này khổ tận cam lai, đắc Tài đắc Lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực, mọi điều hanh thông

Tử vi tuần mới (1/12 - 7/12/2025), người tuổi Tý có một ngày sự nghiệp tiến triển thuận lợi do được Tam Hội nâng đỡ. Bạn thậm chí có cơ may gặp được quý nhân trong tuần này. Đối phương sẽ giúp bạn khắc phục nhiều khó khăn còn tồn tại.

Người độc thân có thể được mai mối, giới thiệu gặp gỡ với đối tượng khá ưng ý, bạn nên mở lòng mình hơn để đón nhận yêu thương. Các cặp đôi luôn dành cho nhau sự quan tâm và thấu hiểu nên tình cảm rất bền chặt.

Nhân thời điểm này, bản mệnh cũng nên tìm cách mở rộng các mối quan hệ với đối tác, đồng nghiệp của mình. Nhờ mối quan hệ rộng rãi, bản mệnh có thể sẽ được giới thiệu cho nhiều cơ hội triển vọng trong tương lai, giúp ích cho quá trình thăng tiến.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi tuần mới (1/12 - 7/12/2025), có Lục Hợp che chở, đường tài lộc của tuổi Mùi có cơ hội tăng tiến trong ngày thứ 3 này. Người làm công ăn lương nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán nhờ sự nghiên cứu và tính toán chính xác nên có được những mối làm ăn tốt, thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, vận trình công danh sự nghiệp cũng sẽ có những bước tiến khá xa. Con giáp này còn được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, xây dựng các mối quan hệ phát triển bền vững cho tương lai sau này. Bạn nên tranh thủ thể hiện bản thân nhiều hơn.

Thời gian này vận đào hoa của những chú Dê khá vượng nhờ ngũ hành tương sinh, các cặp đôi có thời gian vun vén mối quan hệ, tình cảm luôn được hâm nóng. Đối với những con giáp còn độc thân thì bạn nên mở rộng lòng, cởi mở hơn để đón nhận tình cảm của người khác dành cho mình.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (1/12 - 7/12/2025), nhờ có Tam Hội mà lúc này con giáp tuổi Ngọ đi đâu, làm gì cũng được hỗ trợ, giúp sức. Ngay cả người lạ cũng vui vẻ giúp bạn khi thấy bạn đang có chút hoang mang, lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Trí tưởng tượng phong phú và khả năng sáng tạo tuyệt vời khi có Thiên Ấn nâng đỡ sẽ giúp tuổi Ngọ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, những ý tưởng kinh doanh đột phá, hoặc đơn giản là những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống.



Thời gian này, bạn thường xuyên có cảm giác bồn chồn một phần vì chưa thấy tự tin với một số công việc phát sinh thời gian qua. Bạn chưa có thời gian xử lý triệt để nên lo lắng, nếu cần ai đó hỗ trợ để giúp bạn khía cạnh này thì nên nhờ sớm nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!