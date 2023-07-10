Tử vi tuần mới (10/7 - 16/7): 3 con giáp hút sạch tài lộc thiên hạ, bước chân ra đường là vấp phải tiền, nhận nhiều phúc đức trời ban

Tâm linh - Tử vi 10/07/2023 07:25

Tử vi con giáp dự đoán, trong tuần mới (10/7 - 16/7), 3 con giáp dưới đây hưởng trọn phúc lành trời ban, tài chính suôn sẻ không ngờ, tiền chất đầy nhà.

Tuổi Dậu

Trong tuần mới (10/7 - 16/7), nỗ lực của người tuổi Dậu đã bắt đầu có kết quả. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Những việc bạn làm được vào thời điểm này sẽ giúp bạn lọt vào mắt xanh của quý nhân và đối phương sẵn sàng giới thiệu cho bạn cơ hội quý giá.

Ngoài ra, các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sự phối hợp ăn ý giữa mọi người giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn.

Đây cũng là thời gian tốt để bạn trau dồi cũng như rèn luyện tất cả những gì liên quan đến sự sáng tạo trong công việc. Nếu có ý tưởng gì, bạn nên mạnh dạn nêu ra để mọi người được biết.

Trong khi đó, người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm tăng cao. Các cơ hội buôn bán liên tục mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Hãy tham khảo lời khuyên của người khác, họ có thể là quý nhân đang chỉ cho bạn con đường đúng đắn.

Tử vi tuần mới (10/7 - 16/7): 3 con giáp hút sạch tài lộc thiên hạ, bước chân ra đường là vấp phải tiền, nhận nhiều phúc đức trời ban - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con giáp tuổi Mùi tính tình ôn hòa, thân thiện, dễ kết bạn. Bạn là người có từ tâm, hay giúp đỡ mọi người. Tính cách của bạn khá đơn giản, không thích cầu kỳ, phô trương. Người tuổi Mùi khá thông minh, sắc sảo, có tầm nhìn.

Bạn hợp với công việc đầu tư kinh doanh hơn là các công việc liên quan đến kỹ thuật, nghiên cứu. Tuy nhiên, một nhược điểm là người tuổi Mùi khá bảo thủ, không sẵn sàng lắng nghe những ý kiến góp ý. Nếu sửa được nét tính cách này, bạn sẽ tiến xa hơn trong công việc cũng như sự nghiệp.

Trong tuần mới (10/7 - 16/7), con giáp này gặp được nhiều điều may mắn trong công việc. Sau thời gian dài gặp khó khăn, bế tắc trong công việc, cuối cùng con giáp này giải quyết được loạt vấn đề.

Người làm công ăn lương sẽ sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu đáng khích lệ. Người làm kinh doanh thì chốt được thêm đơn hàng, đầu tư đâu sinh lời đó, tiền tài chảy vào nhà như nước.

Tử vi tuần mới (10/7 - 16/7): 3 con giáp hút sạch tài lộc thiên hạ, bước chân ra đường là vấp phải tiền, nhận nhiều phúc đức trời ban - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nếu kể về những con giáp giàu có thì không thể nào thiếu tuổi Mão, nhờ có được sự trợ giúp Thần Tài, nhân duyên và vận quý nhân rất tốt, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, vì thế không phải vướng bận, không phải ưu phiền.

Trong tuần mới (10/7 - 16/7), người tuổi Mão có những sự đột phá mới trong công việc và vươn đến những thành công đáng tự hào. Con giáp may mắn này có cơ hội được tiếp xúc với những người đi trước và từ đó tích lũy được những bài học đáng quý cho bản thân sau này.

Mão sẽ nhận được sự hậu thuẫn to lớn, làm mọi việc đều xuôi thuận, tài lộc đổ về như thác khiến vận mệnh của con giáp này xoay chuyển bất ngờ. Đây sẽ là thời điểm vàng son khi mà Mão làm đâu thắng đó, không gặp nhiều sự trắc trở. Nhìn chung vận trình của Mão sẽ khởi sắc tốt đẹp, tình tiền phấp phới, trọn vẹn.

Tử vi tuần mới (10/7 - 16/7): 3 con giáp hút sạch tài lộc thiên hạ, bước chân ra đường là vấp phải tiền, nhận nhiều phúc đức trời ban - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi tháng 7/2023, 3 con giáp sau đạt được mục tiêu mà mình mong muốn, sự nghiệp thành công, tài vận dồi dào.

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