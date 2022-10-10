Tử vi tuần mới (10/10-16/10): Thiên Tài soi rọi, 3 con giáp quan lộ hanh thông, tài lộc bùng nổ, vận trình thắm đỏ, phất lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 04:20

Tử vi tuần mới (10/10-16/10) dự báo, 3 con giáp sau quan lộ hanh thông, tài lộc bùng nổ, gặt hái nhiều thành công

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là người mạnh mẽ, có mục tiêu, lý tưởng riêng và giàu tham vọng. Người tuổi này sáng tạo và luôn kiên định với mục tiêu mà mình đã đề ra. Đó là lý do khiến người tuổi này thường thành công từ khi còn trẻ.

Tuần mới này (10/10-16/10), người tuổi Dần có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Qua các mối quan hệ xã hội, con giáp tuổi Dần có thêm cơ may kiếm tiền, cũng như tìm được các công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi này nhạy bén trong kinh doanh nên buôn bán gặp thời gặp thế, doanh thu tăng lên cao hơn so với tháng trước.

Tử vi tuần mới (10/10-16/10): Thiên Tài soi rọi, 3 con giáp quan lộ hanh thông, tài lộc bùng nổ, vận trình thắm đỏ, phất lên trông thấy - Ảnh 1

Tuần mới này (10/10-16/10), người tuổi Dần có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lơi, luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Theo tử vi tuần mới, người tuổi Ngọ nhận được cơ hội tốt để tiến thân. Thời điểm này, người tuổi Ngọ càng xông xáo và chủ động sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Dưới sự phù trợ của cát tinh, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách.

Những người tuổi Ngọ đang làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt. Bản mệnh nên lựa thời cơ để tìm dự án đầu tư phù hợp.

Tử vi tuần mới (10/10-16/10): Thiên Tài soi rọi, 3 con giáp quan lộ hanh thông, tài lộc bùng nổ, vận trình thắm đỏ, phất lên trông thấy - Ảnh 2

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lơi, luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn tài giỏi và thông minh. Tuy rằng họ không được xuất thân trong gia đình giàu có, sung túc nhưng họ có khả năng tạo dựng phú quý cho bản thân mình. Họ có bản lĩnh vượt qua mọi thứ, khoảng thời gian sau gặt hái được không ít thành công.

Tử vi học có nói, tuần mới (10/10-16/10), cuộc sống tuổi Thân có nhiều biến động nhưng không đáng kể, tuổi Thân vẫn gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài vận cũng được cải thiện nhiều. Bản mệnh sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng đầu tư càng sinh lời. 

Có thể nói, cuộc sống sắp tới đây của Thân sẽ thăng hoa bất ngờ. Người tuổi Thân vốn biết nắm bắt thời cơ, vì vậy chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đủ để họ đổi đời, tích lũy tiền bạc và kinh nghiệm để xây dựng cuộc sống sung túc.

Tử vi tuần mới (10/10-16/10): Thiên Tài soi rọi, 3 con giáp quan lộ hanh thông, tài lộc bùng nổ, vận trình thắm đỏ, phất lên trông thấy - Ảnh 3
Tử vi học có nói, tuần mới (10/10-16/10), cuộc sống tuổi Thân có nhiều biến động nhưng không đáng kể, tuổi Thân vẫn gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài vận cũng được cải thiện nhiều. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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