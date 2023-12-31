Tử vi tuần mới (1/1-7/1), 3 con giáp tiền bạc vào nhà, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, cuộc sống lên hương

Tâm linh - Tử vi 31/12/2023 23:18

Tử vi tuần mới (1/1-7/1), 3 con giáp sau giàu có hơn người, vươn mình nhận lộc, bước vào kỳ thịnh vượng, ấm no.

Tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới (1/1-7/1) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu không tốt, thích ngồi lê đôi mách, thị phi cũng nhiều hơn. 

Tình duyên: Vận may tình yêu của ngày hôm nay đang tăng lên, sẽ có phước lành và bạn sẽ tràn đầy tự tin vào tình yêu của mình. 

Công việc: Vận trình công việc sa sút, mưu sự nhiều sẽ khó đạt được thành tựu lớn. 

Tài lộc: Không ổn lắm, không có động tĩnh gì, thu nhập giảm sút. 

Sức khỏe: Cẩn thận cảm lạnh, chớ coi thường thời tiết kẻo nhiễm lạnh.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1), 3 con giáp tiền bạc vào nhà, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, cuộc sống lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi có tính cách lạc quan, suy nghĩ tích cực, luôn cầu tiến. Họ không ngừng học hỏi để vươn lên, đạt vị trí cao hơn trong cuộc sống. Bản mệnh gặp khó khăn, thất bại không nản. Tuổi Mùi cho rằng đây là cơ hội tốt để học hỏi thêm những kinh nghiệm quý giá, giúp hoàn thiện bản thân. Bản mệnh là người dám nghĩ dám làm, luôn giữ chữ tín.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1), người tuổi Mùi có vận trình tài lộc thịnh vượng. Sự nghiệp của con giáp này có sự phát triển tốt đẹp, rất đáng mong chờ. Tuổi Mùi làm việc tận tâm, tận lực nên luôn được cấp trên tin tưởng, giao nhiều trọng trách. Đây là cơ hội để bản mệnh khẳng định khả năng của bản thân, đạt được vị trí vững vàng trong sự nghiệp. Tuổi Mùi được Thần Tài, quý nhân chiếu cố nên làm gì cũng thuận lợi, không gặp quá nhiều trắc trở.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1), 3 con giáp tiền bạc vào nhà, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, cuộc sống lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi tuần mới (1/1-7/1), tuổi Mão có vận trình công việc trôi chảy, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như dự tính. Bản mệnh có thể giữ được tâm thế bình tĩnh trước những quyết định quan trọng cần phải đưa ra để lựa chọn hướng đi phù hợp nhất với bản thân.

Con giáp này còn đón tin vui về phương diện tài lộc. Việc kinh doanh buôn bán trong ngày diễn ra suôn sẻ, mang lại khoản lợi nhuận không nhỏ. Bản mệnh còn có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc đáng mừng. Sau những chuỗi ngày cãi vã, giận hờn triền miên, cuối cùng hai người đã tìm ra được cách để tháo gỡ vấn đề và thêm hiểu nhau hơn. Hãy lên kế hoạch hâm nóng tình cảm bằng một buổi hẹn hò lãng mạn và tạo bất ngờ cho đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi tuần mới (1/1-7/1), 3 con giáp tiền bạc vào nhà, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, cuộc sống lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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