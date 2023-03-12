Tử vi tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp chào đón vận may kéo đến, vận phúc bủa vây, tiền bạc đủ đầy, thu gom tài lộc thiên hạ, sự nghiệp khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 12/03/2023 03:22

3 con giáp vét hết lộc lá thiên hạ, đón loạt tin vui, sự nghiệp phất như diều gặp gió trong tuần cuối tháng 2 âm lịch.

Tuổi Sửu

Yrong tuần cuối tháng 2 âm lịch do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Sửu. Tài lộc của người tuổi Sửu nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Sửu thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Khát vọng đổi đời của Sửu sẽ đến từ từ, con giáp này tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao. Người tuổi Sửu không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Tử vi tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp chào đón vận may kéo đến, vận phúc bủa vây, tiền bạc đủ đầy, thu gom tài lộc thiên hạ, sự nghiệp khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tuần cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Mùi rất hanh thông, suôn sẻ. Nếu có khó khăn thì nhờ sự khôn khéo của họ, chuyện gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Tiền tài rất vượng, đầu tư có doanh thu nhiều, nếu cứ cố gắng thì thành công là chuyện dễ hiểu. Làm ăn kinh doanh trong thời điểm này cũng rất suôn sẻ, lợi nhuận dồi dào.

Đây chính là một khoảng thời gian hoàng kim của tuổi Mùi. Trong thời gian này, tuổi Mùi sẽ vượt qua mọi khó khăn của hiện tại, thu về lợi nhuận không ngờ đến. Nhìn chung, mọi việc của tuổi Mùi cực kỳ suôn sẻ cuộc sống viên mãn.

Tử vi tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp chào đón vận may kéo đến, vận phúc bủa vây, tiền bạc đủ đầy, thu gom tài lộc thiên hạ, sự nghiệp khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thông minh nhanh nhẹn, tư duy kiếm tiền sắc bén nên luôn tìm kiếm được những cơ hội làm giàu hiếm có khó tìm. Thời điểm tuần cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Ngọ có thể thuận lợi vượt qua mọi khó khăn và trở ngại, người tuổi này sẽ thu về không ít thành công trong công việc và tiền bạc.

Người tuổi Ngọ sẽ đón nhận những niềm vui, niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, công việc và thu nhập. Lúc này, công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, tình cảm hôn nhân viên mãn có thể coi là thời điểm tam hỷ lâm môn của con giáp này. Trong thời gian này, tuổi Ngọ nhờ cát tinh chiếu mệnh, thu nhập chính của con giáp này được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, với những người tuổi Ngọ làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. 

Tử vi tuần cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp chào đón vận may kéo đến, vận phúc bủa vây, tiền bạc đủ đầy, thu gom tài lộc thiên hạ, sự nghiệp khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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