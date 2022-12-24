Tử vi tuần cuối năm (26/12 - 1/1/2023): 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, phú quý chật nhà, tha hồ đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 07:06

Trong tuần cuối cùng của năm 2022 này, những con giáp sau đây sự nghiệp vô cùng rực rỡ, tiền tài đổ về không ngớt, cuộc sống hanh thông khởi sắc.

Tuổi Tý

Tuần cuối cùng của năm 2022 (26/12 - 1/1/2023) là khoảng thời gian tràn đầy may mắn với người tuổi Tý, từ sự nghiệp, tài lộc cho đến chuyện tình cảm lứa đôi.

Nhờ có cát tinh phò tá nên những việc tưởng rất khó khăn cũng được bạn xử lý một cách nhanh gọn, khiến tiền đổ về đầy túi. Có thể thấy, khả năng đánh giá vấn đề của bạn nhanh và chính xác hơn trước đây rất nhiều. 

Tử vi tuần cuối năm (26/12 - 1/1/2023): 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, phú quý chật nhà, tha hồ đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, bạn cảm nhận được sự thay đổi tích cực của bản thân về mọi mặt. Quan trọng là bạn hiểu rõ vị thế của mình nên biết cách tiến - lui phù hợp để có thể tận dụng được sức mạnh nội tại của mình.

Con giáp may mắn tuần này cũng nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của bạn đời. Hai người thường xuyên trao đổi mọi chuyện với nhau để cùng nhau giải quyết. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bạn giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen, để quan hệ đôi bên nối lại như xưa.

Tuổi Thân

Tuần mới (26/12 - 1/1/2023) hứa hẹn sẽ có nhiều niềm vui đến với cuộc sống của người tuổi Thân. Người độc thân được bạn bè giới thiệu cho đối tác phù hợp. Bạn và người ấy có thể dành nhiều thời gian để trò chuyện, giúp hai người hiểu thêm về nhau.

Với người làm công ăn lương, bạn được tạo rất nhiều điều kiện để khai phá khả năng của mình. Bạn tự thúc đẩy bản thân bứt phá và hoàn thành chỉ tiêu trong những ngày cuối năm. 

Tử vi tuần cuối năm (26/12 - 1/1/2023): 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, phú quý chật nhà, tha hồ đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là với người làm ăn buôn bán. Bạn nắm bắt được xu thế thị trường nên buôn bán hanh thông, khách hàng tấp nập.

Tuy nhiên, do có Bạch Hổ hung tinh xuất hiện nên bản mệnh hạn chế việc di chuyển xa trong tuần này. Nếu lái xe thì ưu tiên sự an toàn, không nên vì muốn nhanh mà chọn đường tắt, dễ xảy ra nguy hiểm. 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đạt được sự phát triển đáng mừng trong tuần mới (24/12 - 1/1/2023) nhờ thái độ làm việc nhiệt tình, hết mình. Bạn dần tìm ra điểm mạnh của mình và lập kế hoạch để tạo ra những bước tiến mới trong tương lai.

Thái Âm che chở giúp người độc thân có cái nhìn tích cực hơn trong chuyện tình cảm. Bạn không còn tìm cách từ chối người muốn tìm hiểu mình nữa mà cho đối phương cơ hội trò chuyện, gặp gỡ mình.

Tử vi tuần cuối năm (26/12 - 1/1/2023): 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, phú quý chật nhà, tha hồ đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người có đôi có cặp, bạn thẳng thắn hơn trong mối quan hệ. Nếu có vấn đề gì không hài lòng, bạn cũng nói trực tiếp với đối phương để đôi bên cùng tìm ra cách giải quyết.

May mắn về tiền bạc xuất hiện vào đầu tuần, những ai đang làm ăn, kinh doanh dễ dàng kiếm lợi trong thời gian này. Khoản tiền dư dả giúp bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không cần lo đến chuyện cháy túi.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi may mắn cuối tuần này (24-25/12): 3 con giáp đón khí vận lên hương, tình tiền đầy túi, hạnh phúc viên mãn

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