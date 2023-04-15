Tử vi tuần (17/4 - 23/4): Sang tuần mới, những con giáp này 'UNG DUNG HƯỞNG PHÚC'', tiền bạc tăng vùn vụt suốt cả tuần, thảnh thơi đón lễ

Tâm linh - Tử vi 15/04/2023 09:00

Tuần mới được dự đoán có nhiều biến động, những người cầm tin 3 con giáp này được dự đoán thần tài ghé nhà, ung dung vượt qua biến động trong tuần mới.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý có dấu hiệu khởi sắc trong tuần mới. Ngay từ thời điểm đầu tuần (17/4), các cát tinh Chính Ấn và Thiên Ấn đã giúp bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Cấp trên có thể sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại, nếu hoàn thành tốt sẽ tạo được lòng tin với mọi người.

Tử vi tuần (17/4 - 23/4): Sang tuần mới, những con giáp này 'UNG DUNG HƯỞNG PHÚC'', tiền bạc tăng vùn vụt suốt cả tuần, thảnh thơi đón lễ - Ảnh 1
Tài lộc của tuổi Tý có dấu hiệu phát triển tích cực vào thời điểm cuối của tuần (23/4)  Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực vào thời điểm cuối của tuần (23/4), đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm. Bạn nhận được khoản hậu hĩnh, tạo dựng được quan hệ tốt đẹp với đối tác và cấp trên nên cơ hội sẽ còn rất nhiều trong tương lai.

Về chuyện tình cảm có một chút bất ổn. Bạn và người ấy vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau nên khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn. Hãy giữ trái tim rộng mở và bao dung hơn với đối phương, như vậy quan hệ đôi bên mới ngày một bền chắc.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo rằng từ 17/4 đến 23/4, người tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Con giáp này nên xem xét việc mở rộng các mối quan hệ xã giao, vun vén những mối hợp tác làm ăn cũ, tìm kiếm thêm người giúp đỡ, tài lộc sẽ ngày càng tăng.

Tử vi tuần (17/4 - 23/4): Sang tuần mới, những con giáp này 'UNG DUNG HƯỞNG PHÚC'', tiền bạc tăng vùn vụt suốt cả tuần, thảnh thơi đón lễ - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng từ 17/4 đến 23/4, người tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Được quý nhân giúp sức, bản mệnh không chỉ thăng tiến trong sự nghiệp, hiệu quả công việc tăng lên vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn. Tuổi Mão có thể hoàn thành tốt những công việc được giao và hưởng thành quả vô cùng tuyệt vời. Con giáp này nên tập trung vào việc tích lũy kiến thức, học hỏi thêm nhiều điều mới, không ngừng sáng tạo để khẳng định vị trí của bản thân.

Tuổi Thân 

Tử vi tuần  mới (17/4 - 22/4) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay tận tâm giúp đỡ người khác, đường tài lộc may mắn nhận được nhiều thuận lợi.  

Công việc: Công việc người tuổi Thân đạt được tiến trình thuận lợi, vận may công việc luôn nở rộ với những ai chăm chỉ, cầu tiến.

Tử vi tuần (17/4 - 23/4): Sang tuần mới, những con giáp này 'UNG DUNG HƯỞNG PHÚC'', tiền bạc tăng vùn vụt suốt cả tuần, thảnh thơi đón lễ - Ảnh 3
Tiền tài của tuổi Thân thể đón nhận được nhiều lộc may trong tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Tình cảm quyết định đến hôn nhân cần nhiều sự chuẩn bị ,suy nghĩ chu toàn cho tương lai gia đình riêng.  

Tài lộc: Tiền tài của tuổi Thân thể đón nhận được nhiều lộc may trong tuần tới, hãy kiên nhẫn nhé.

Sức khỏe: Tuổi Thân hãy chăm chút cho bản thân để trở nên tự tin hơn, điều này sẽ mang đến cho người tuổi thân nhiều cơ hội hơn.

***Bài viết mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm.

 

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