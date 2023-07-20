Tử vi từ ngày 20/7 đến ngày 27/7: Tài lộc và tình duyên rủ nhau kéo đến nhà 3 con giáp, vượng vận quý nhân, hưởng tiền bạc như mưa

Tâm linh - Tử vi 20/07/2023 07:25

Tử vi con giáp dự đoán, từ ngày 20/7 đến ngày 27/7 này, 3 con giáp dưới đây làm gì cũng thuận lợi, công thành danh toại, tài lộc vô biên.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có cá tính mạnh mẽ, độc lập và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách để xây dựng một cuộc sống viên mãn, đủ đầy vạn người khao khát. Người tuổi Dần có nhiều tham vọng, bên cạnh đó họ không ngừng cố gắng, tìm tòi, học hỏi để đạt được điều mình mong muốn.

Tuy nhiên, bởi vì tính hiếu thắng nên đôi khi tuổi Dần phải đối mặt với những vấp ngã trong đời.

Tử vi học có nói, tuổi Dần tưởng rằng cuộc sống sẽ giậm chân tại chỗ với những điều buồn tẻ, nhưng mọi thứ bất ngờ thay đổi từ ngày 20/7 đến ngày 27/7 này. Bắt đầu từ giai đoạn này trở đi, vận may của tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, những dự định kế hoạch còn dang dở sẽ được vận hành trơn tru.

Hơn thế nữa, đây là thời khắc hoàng kim trong tháng vì được thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu như tuổi Dần biết tận dụng phát huy thế mạnh thì cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới, việc tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, nhà rộng xe sang chỉ trong tầm tay.

Tử vi từ ngày 20/7 đến ngày 27/7: Tài lộc và tình duyên rủ nhau kéo đến nhà 3 con giáp, vượng vận quý nhân, hưởng tiền bạc như mưa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi đã có một khoảng thời gian vô cùng may mắn, của cải tích cóp được không ít, song từ ngày 20/7 đến ngày 27/7 này, vận may của họ còn được cho là sẽ nở rộ rực rỡ hơn và có thể sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Có thể nói, đây chính là thời điểm nối dài tiền tài cho họ mà thôi. Với vô số các cơ hội tốt đến với họ, những người tuổi Mùi "lười kiếm tiền" nhất cũng khó mà ngồi yên được.

Bên cạnh đó, ngoài chuyện phát lộc tiền tài, thời điểm này còn là lúc tuổi Mùi có cuộc sống bình yên, thuận lợi, các khía cạnh khác cũng tương đối suôn sẻ, may mắn.

Tử vi từ ngày 20/7 đến ngày 27/7: Tài lộc và tình duyên rủ nhau kéo đến nhà 3 con giáp, vượng vận quý nhân, hưởng tiền bạc như mưa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có đầu óc nhanh nhạy, làm việc gì cũng lạc quan. Họ có tầm nhìn đặc biệt tốt, trong cuộc sống tương đối hào phóng nên dễ dàng kết bạn.

Từ ngày 20/7 đến ngày 27/7 này, tình hình làm ăn của con giáp này được cải thiện hơn rất nhiều. Họ có hy vọng mới, không còn phải ngồi ngồi chờ cơ hội đến nữa mà có thể tiến nhanh đến mục tiêu của mình trong một thời gian ngắn.

Người tuổi Thân sẽ hưởng cuộc sống viên mãn, không có gì không hài lòng. Dự kiến trong thời gian tới, con giáp tuổi Thân sẽ đạt được những vụ mùa mới bội thu, ngày càng lạc quan, vui sướng. Đây cũng sẽ là thời điểm họ kiếm được nhiều tiền.

Tử vi từ ngày 20/7 đến ngày 27/7: Tài lộc và tình duyên rủ nhau kéo đến nhà 3 con giáp, vượng vận quý nhân, hưởng tiền bạc như mưa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nhờ Tam Hợp cục dẫn lối, đúng 12h ngày 20/7, các con giáp này may mắn trên con đường tiền bạc, vận may ngày càng suôn sẻ, sự nghiệp có quý nhân trợ lực

Nhờ Tam Hợp cục dẫn lối, đúng 12h ngày 20/7, các con giáp này may mắn trên con đường tiền bạc, vận may ngày càng suôn sẻ, sự nghiệp có quý nhân trợ lực

Đúng 12h ngày 20/7, tài lộc của 3 con giáp này rất dồi dào, bất kể trong công việc hay trong các tình huống xã hội đều đạt được thành tích nổi bật.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 3 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 33 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son