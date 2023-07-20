Tử vi từ ngày 20/7 đến ngày 27/7: Tài lộc và tình duyên rủ nhau kéo đến nhà 3 con giáp, vượng vận quý nhân, hưởng tiền bạc như mưa

Trời sinh tuổi Dần là những người có cá tính mạnh mẽ, độc lập và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách để xây dựng một cuộc sống viên mãn, đủ đầy vạn người khao khát. Người tuổi Dần có nhiều tham vọng, bên cạnh đó họ không ngừng cố gắng, tìm tòi, học hỏi để đạt được điều mình mong muốn.

Tử vi học có nói, tuổi Dần tưởng rằng cuộc sống sẽ giậm chân tại chỗ với những điều buồn tẻ, nhưng mọi thứ bất ngờ thay đổi từ ngày 20/7 đến ngày 27/7 này. Bắt đầu từ giai đoạn này trở đi, vận may của tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, những dự định kế hoạch còn dang dở sẽ được vận hành trơn tru.

Tuy nhiên, bởi vì tính hiếu thắng nên đôi khi tuổi Dần phải đối mặt với những vấp ngã trong đời.

Hơn thế nữa, đây là thời khắc hoàng kim trong tháng vì được thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu như tuổi Dần biết tận dụng phát huy thế mạnh thì cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới, việc tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, nhà rộng xe sang chỉ trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi đã có một khoảng thời gian vô cùng may mắn, của cải tích cóp được không ít, song từ ngày 20/7 đến ngày 27/7 này, vận may của họ còn được cho là sẽ nở rộ rực rỡ hơn và có thể sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Có thể nói, đây chính là thời điểm nối dài tiền tài cho họ mà thôi. Với vô số các cơ hội tốt đến với họ, những người tuổi Mùi "lười kiếm tiền" nhất cũng khó mà ngồi yên được.

Bên cạnh đó, ngoài chuyện phát lộc tiền tài, thời điểm này còn là lúc tuổi Mùi có cuộc sống bình yên, thuận lợi, các khía cạnh khác cũng tương đối suôn sẻ, may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có đầu óc nhanh nhạy, làm việc gì cũng lạc quan. Họ có tầm nhìn đặc biệt tốt, trong cuộc sống tương đối hào phóng nên dễ dàng kết bạn.

Từ ngày 20/7 đến ngày 27/7 này, tình hình làm ăn của con giáp này được cải thiện hơn rất nhiều. Họ có hy vọng mới, không còn phải ngồi ngồi chờ cơ hội đến nữa mà có thể tiến nhanh đến mục tiêu của mình trong một thời gian ngắn.

Người tuổi Thân sẽ hưởng cuộc sống viên mãn, không có gì không hài lòng. Dự kiến trong thời gian tới, con giáp tuổi Thân sẽ đạt được những vụ mùa mới bội thu, ngày càng lạc quan, vui sướng. Đây cũng sẽ là thời điểm họ kiếm được nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.